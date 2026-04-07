Piros lámpán hajtott át a győri sofőr, brutális baleset lett a vége

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 07. 11:25
A sofőr a gyermekét és a feleségét szállította az autóban. A piros lámpán áthajtva ütköztek egy idős pár kocsijának egy kereszteződésben.
Egy 44 éves férfi figyelmetlensége okozott súlyos balesetet, amikor áthajtott egy piros lámpán.

Piros lámpán áthajtva okozott balesetet (fotó: Ügyészség)

A 2024 augusztusában történt incidens Győr utcáin zajlott - az autóban a sofőr, a felesége és gyermeke utaztak. A férfi egy kereszteződésnél egyenesen haladt volna tovább, és bár eredetileg megállt a piros lámpánál, ezt követően figyelmetlenségből mégis elindult és áthajtott. Ekkor ütközött egy jobbról szabályosan haladó járművel, amelyben egy idősebb pár utazott.

A vádlott feleségét, a gyermeket, valamint a másik autó sofőrjét könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A vétlen autó 74 éves utasa azonban maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett.

A sofőrrel szemben maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset okozása miatt emeltek vádat; ezért akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság hozza meg - írja az Ügyészség.

A másik autó eleje teljesen összetört (fotó: Ügyészség)

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
