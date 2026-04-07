Piros lámpán hajtott át a győri sofőr, brutális baleset lett a vége

Egy 44 éves férfi figyelmetlensége okozott súlyos balesetet, amikor áthajtott egy piros lámpán.

Piros lámpán áthajtva okozott balesetet (fotó: Ügyészség)

Piros lámpán áthajtva okozott balesetet

A 2024 augusztusában történt incidens Győr utcáin zajlott - az autóban a sofőr, a felesége és gyermeke utaztak. A férfi egy kereszteződésnél egyenesen haladt volna tovább, és bár eredetileg megállt a piros lámpánál, ezt követően figyelmetlenségből mégis elindult és áthajtott. Ekkor ütközött egy jobbról szabályosan haladó járművel, amelyben egy idősebb pár utazott.

A vádlott feleségét, a gyermeket, valamint a másik autó sofőrjét könnyebb sérülésekkel szállították kórházba. A vétlen autó 74 éves utasa azonban maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett.

A sofőrrel szemben maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset okozása miatt emeltek vádat; ezért akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság hozza meg - írja az Ügyészség.