Így tankolhatsz védett áron

A hatósági árat csak magyar rendszámú járművek vehetik igénybe.

A jogosultságot a kutak ellenőrzik, és csak akkor jár a védett ár, ha az erre való jogosultság egyértelműen igazolható.

Kedvezményes áron csak közvetlenül járműbe lehet tankolni.

Nem árt résen lenni tankoláskor! A hatósági ár csak akkor jár, ha betartod a védett áras tankolás szabályait. Enélkül könnyen eleshetsz a kedvezménytől, és máris a jóval drágább, piaci árat kell megfizetned. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.

A védett áras tankolással olcsóbb lesz az üzemanyag

Védett áras tankolás szabályai

Mennyibe kerül egy liter benzin?

A március 10-én bevezetett árstop bevezetése az üzemanyagárak csökkentésére szolgálnak: a 95-ös benzin legmagasabb kiskereskedelmi bruttó ára literenként 595 forint, a normál dízelé pedig 615 forint. Ezen felül semmilyen egyéb díjat vagy költséget nem lehet felszámítani.

Kire vonatkozik az árstop?

A hatósági áras üzemanyagot a magyar rendszámú járművek számára biztosítják a hazai benzinkutakon, de a magánszemélyek mellett a vállalkozásokra, fuvarozókra és mezőgazdasági szereplőkre is érvényes.

Kivétel erősíti a szabályt

Az üzemanyagár-emelkedés a szomszédos országokat is érinti, de fontos tudni, hogy a külföldi rendszámú autósok nem vehetik igénybe a védett áras üzemanyagot, kivéve, ha az autó olyan országban van bejegyezve, ahol az üzemanyag szintén védett áras.

Részletek a bejáratnál

A kútoszlopokon a nem védett, azaz a piaci üzemanyag árat kell feltüntetni, ugyanakkor magyar és angol nyelvű tájékoztatást is ki kell helyezni arról, hogy kik jogosultak a kedvezményes árra.

Hogyan kell tankolni?

A jogosultság ellenőrzése a benzinkutak feladata. Az alkalmazott megnézheti a forgalmi engedélyt, felírhatja a rendszámot, az adatokat pedig továbbíthatja a NAV felé. Emellett a NAV ellenőrzést folytathat arra vonatkozóan, hogy a benzinkutak és a telephelyek betartják-e a védett árra vonatkoó szabályokat. Ha a jogosultság nem igazolható egyértelműen, nem tankolhatunk védett áron. Érdemes arra is figyelni, hogy idén esedékes a kötelező rendszámcsere, vagyis a zöld rendszámok lecserélése.