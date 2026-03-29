Így tankolhatsz védett áron

Nem árt résen lenni tankoláskor! A hatósági ár csak akkor jár, ha betartod a védett áras tankolás szabályait. Enélkül könnyen eleshetsz a kedvezménytől, és máris a jóval drágább, piaci árat kell megfizetned. A Fanny magazin összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat.
A március 10-én bevezetett árstop bevezetése az üzemanyagárak csökkentésére szolgálnak: a 95-ös benzin legmagasabb kiskereskedelmi bruttó ára literenként 595 forint, a normál dízelé pedig 615 forint. Ezen felül semmilyen egyéb díjat vagy költséget nem lehet felszámítani.
A hatósági áras üzemanyagot a magyar rendszámú járművek számára biztosítják a hazai benzinkutakon, de a magánszemélyek mellett a vállalkozásokra, fuvarozókra és mezőgazdasági szereplőkre is érvényes.
Az üzemanyagár-emelkedés a szomszédos országokat is érinti, de fontos tudni, hogy a külföldi rendszámú autósok nem vehetik igénybe a védett áras üzemanyagot, kivéve, ha az autó olyan országban van bejegyezve, ahol az üzemanyag szintén védett áras.
A kútoszlopokon a nem védett, azaz a piaci üzemanyag árat kell feltüntetni, ugyanakkor magyar és angol nyelvű tájékoztatást is ki kell helyezni arról, hogy kik jogosultak a kedvezményes árra.
A jogosultság ellenőrzése a benzinkutak feladata. Az alkalmazott megnézheti a forgalmi engedélyt, felírhatja a rendszámot, az adatokat pedig továbbíthatja a NAV felé. Emellett a NAV ellenőrzést folytathat arra vonatkozóan, hogy a benzinkutak és a telephelyek betartják-e a védett árra vonatkoó szabályokat. Ha a jogosultság nem igazolható egyértelműen, nem tankolhatunk védett áron. Érdemes arra is figyelni, hogy idén esedékes a kötelező rendszámcsere, vagyis a zöld rendszámok lecserélése.
A szabályozás szerint az is tankolhat védett áron, akinek a járművén nincs rendszám, de okirattal igazolni tudja a magyar honosságát. Robogók esetében például a kötelező biztosításra vagy az alvázszámra, mezőgazdasági gépeknél pedig a regisztrációs igazolványra lesz szükség.
Nincs korlátozás, de fontos, hogy kedvezményes áron csak azok vásárolhatnak üzemanyagot, akik közvetlenül a járművükbe tankolnak. Ezért nem érdemes kannába, fűnyíróba tölteni, mert az ilyen eszközökbe továbbra is csak piaci áron lehet tankolni.
Fontos tudni, hogy aki védett áron tankol, majd az üzemanyagot másnak adja át, szintén bírságra számíthat, sőt akár a járműve elkobzását is kockáztatja.
Eredetileg az automata kutakon nem lehetett védett áron tankolni, mivel itt nincs helyszíni ellenőrzés, de a jogszabály módosítása lehetővé tette, hogy ha az üzemeltető meg tudja oldani a jogosultság ellenőrzését, akkor igénybe vehetjük a kedvezményes árat.
