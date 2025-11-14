Újabb élelmiszerek az árstop listán

A kormány tovább bővíti az árrésstop intézkedését, a Magyar Közlönyben frissen megjelent rendelet 2026 februárjáig hosszabbítja meg a hatályt, és december 1-jétől további 14 élelmiszerrel egészíti ki a listát.

A kormány a korábbi bejelentésének megfelelően módosította az árrésstopra vonatkozó rendeleteit. A Magyar Közlönyben megjelent dokumentum szerint az intézkedés célja az élelmiszer- és drogériai termékek árának csökkentése, a magyar családok védelme, valamint az élelmiszer-infláció további mérséklése. A hosszabbítást Orbán Viktor miniszterelnök írta alá; a rendelkezés jelenlegi formájában 2026. február 28-ig marad érvényben.

Az árrésstop eredetileg november végével megszűnt volna, a kormány azonban a kivezetés helyett a kiterjesztés mellett döntött. A módosítás érinti az árrésstop alá eső élelmiszerek körét is: december 1-jétől újabb 14 termék került a listára - írja a Ripost.

Az újonnan bevont élelmiszerek a következők:

Marha-fehérpecsenye

Marhafelsál

Sertés májas és sertésmájkrém

Félkemény sajt

Sajtkrém, kenhető sajt

Alma

Körte

Szilva

Szőlő

Fejes káposzta

Paradicsom

Vöröshagyma

Zöldpaprika

Bébiétel

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban azzal indokolta a lépést, hogy az árrésstop tartós és jelentős árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig mintegy 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.

A 14. havi nyugdíj bevezetése és a gyermekek után járó adókedvezmények növelése gazdaságilag megalapozott, jó döntések, amelyeket a baloldal ellenében is meg kell csinálni – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor arról beszélt: az olyan hosszú távú intézkedések bevezetése, mint például a kétgyermekes édesanyáknak járó teljes adómentesség vagy a 14. havi nyugdíj, hosszú távú pénzügyi kötelezettséggel járnak. Ezért az ezekről szóló vita „valódi,” nyílt végű vita a baloldallal, a DK-val és a Tisza Párttal. Az a kérdés, hogy megalapozottak-e a megfontolások, amelyek alapján a döntéseket meghozza a kormány.