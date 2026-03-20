Az üzemanyagár-emelkedés a szomszédos országokat is elérte

Újra drágultak az üzemanyagok, de nem nálunk, ugyanis a kutakon továbbra is védett áron lehet tankolni Magyarországon, erről beszélt ma reggel a Mokkában Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, aki elmesélte, hogy tegnap Újszentmargitán volt, a Hajdúságban országjáráson, és ott ugyanerről kérdezték. Főleg a gázolaj ára érdekelte őket, az a környéken élők jelentős része mezőgazdász, éppen ezért őket az érdekli, hogy a gázolaj árával mi a helyzet, és Palóc André nekik is elmondta, hogy a 615-ös védett árhoz képest a piaci ár most 713 forint lenne.

A védett árnak köszönhetően a legolcsóbban tankolhatnak a magyarok. Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Az áremelkedés pedig a szomszédos országokat is elérte. A szerbeknél 624, vagy például az osztrákoknál már 705 a benzin, és ha a gázolajat nézzük, akkor 785 Ausztriában és Szerbiában meg 698, a lengyeleknél 730 a dízel és 646 a benzin, ez elképesztő különbség. A legdrágább ország jelenleg Hollandia, ott a benzin és a dízel is a tegnapi árfolyam szerint átlépte az 1000 forintos lélektani határt.

Palóc André hangsúlyozta, hogy a védett árat a kormány addig tartja fent, amíg az indokolt, hiszen a legfontosabb szempont az, hogy a magyar családokat, fuvarosokat, vállalkozásokat megvédjék.

Nem engedünk az ukrán zsarolásnak, a védett ár fent marad

Van egy ukrán olajzsarolás, ennek mi nem engedünk. Ezt mi szeretnénk megoldani. Az nagyon fontos, a kormányzat itt kompromisszumra törekszik. Ne feledjük el, Czepek Gábor vezetésével kint volt egy csapat, mindenkivel tudtak beszélni, csak az ukránokkal nem. Ez önmagában egy árulkodó dolog. Itt megvalósul egy ukrán olajzsarolás, nem titkolt céllal, hogy nehéz gazdasági helyzetet teremtsenek, és talán ettől ők remélnek egy politikai váltást Magyarország élén, mert akkor nem lenne olyan ország a brüsszeli tanácsban, aki mondjuk keresztbe feküdne az Ukrajnának küldendő további EU-s pénzeknek, az ukrán EU-s tagságnak. Ugye azt remélik, hogy ezzel a zsarolással ezt tudják ők elérni. Ez az egyik része a dolognak. A másik része a dolognak, hogy mi azért folyamatosan dolgozunk azon, hogy a stratégiai készletre rátöltés legyen, tehát az ellátás biztosított.

Nemcsak a barátságon keresztül tud jönni Magyarország irányába kőolaj, hiszen ott az Adria vezeték, más hagyományos útvonalakon is lehet importálni, csak nyilván annak az ára drágább. Ennek van egy költségvetési vonzata, ez nyilvánvalóan pénzbe kerül, de mi azt tudjuk megígérni, hogy a helyzetet minél hamarabb szeretnénk megoldani, és addig, amíg nem megoldott a Barátság kőolajvezetéken keresztül is, addig is a védett ár elérhető lesz mindenki számára a továbbiakban is. Ha pedig április 12. után megnyitják, ha addig nem és pont utána megnyitják az ukránok, akkor gyakorlatilag az nyílt színű beismerése lesz annak, hogy ez választási beavatkozási kísérlet volt a részükről.

– fejtette ki Palóc André, aki szerint az lenne a legjobb mindenkinek, hogyha az ukránok megnyitnák a Barátság kőolajvezetéket és betartanák a szerződéseket.