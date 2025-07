Így vegyünk olcsón, árstopos gyógyszereket

5. Vényköteles gyógyszerek?

A megállapodás szerint olcsóbb lett 34 nagy forgalmú, szabadáras, vény nélküli gyógyszer, és 10 vényköteles, nem támogatott gyógyszer. A listán fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők, köhögéscsillapítók mellett különféle krémek, valamint vitaminok- és ásványi anyagok pótlására szolgáló gyógyszerek is szerepelnek.

6. Itt is vannak kivételek

Az, hogy egy gyógyszert csak az orvos írhat fel, vagyis vényköteles, nem minden esetben jelenti azt, hogy az egészségbiztosító ártámogatása is kiterjed rá. A nem támogatott gyógyszerek árát a gyártó határozza meg, de ezek közül most 10 bekerült az önkéntes árkorlátozásba. A listán olyan vényköteles, nem támogatott gyógyszerek szerepelnek, melyeket ízületi kopás kezelésére, fájdalomcsillapításra, cukorbetegségre ír fel az orvos, de található közöttük szívkoszorúér-betegség és magas vérnyomás elleni gyógyszer is.

