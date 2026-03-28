Lerántotta a leplet a szakértő: csak ezeket a tejeket éri meg megvenni

A vércukorszintet elsősorban a szénhidrátok, fehérjék, zsírok és a hozzáadott cukrok befolyásolják. A szakértők szerint ezért érdemes olyan tejet választani, amely alacsony szénhidráttartalmú, nem tartalmaz hozzáadott cukrot, illetve tartalmaz fehérjét.
Ha egy tej több szénhidrátot tartalmaz, érdemes fehérjével vagy zsírral kombinálni, így csökkentve a vércukorszint ingadozását. Különösen fontos az összetevők listájának ellenőrzése: sok növényi ital tartalmaz hozzáadott édesítőket, amelyek gyors vércukorszint emelkedést okozhatnak.
Egy csésze szójatej általában:
Magas fehérjetartalma és alacsony szénhidráttartalma miatt ez a legjobb választás. A benne található rostok is segíthetnek a vércukorszint szabályozásában.
Egy csésze mandulatej:
Nagyon alacsony szénhidráttartalma miatt minimális hatással van a vércukorra, bár fehérjében szegényebb.
Egy csésze kecsketej:
Magasabb cukor- és szénhidráttartalma miatt nem ajánlott, ha szeretnéd elkerülni a vércukorszint emelkedését.
Egy csésze tehéntej:
Bár fehérjében gazdag, szénhidrát- és cukortartalma magasabb, így kevésbé kedvező választás vércukorszint szempontjából.
A Verywell Health szakértője szerint a vércukorszint stabilan tartásához a legjobb választás a cukormentes szójatej, míg a mandulatej is jó alternatíva lehet. A hagyományos tejfajták – mint a tehéntej vagy kecsketej – több szénhidrátot tartalmaznak, ezért érdemes mértékkel fogyasztani őket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.