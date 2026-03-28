Lerántotta a leplet a szakértő: csak ezeket a tejeket éri meg megvenni

tej
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 11:30
vércukorszintéletmód
Nem mindegy, mit öntesz a kávédba. A tej típusa jelentősen befolyásolhatja a vércukorszintedet.

A vércukorszintet elsősorban a szénhidrátok, fehérjék, zsírok és a hozzáadott cukrok befolyásolják. A szakértők szerint ezért érdemes olyan tejet választani, amely alacsony szénhidráttartalmú, nem tartalmaz hozzáadott cukrot, illetve tartalmaz fehérjét.

Ezek a tejek a legjobbak
Ezek a tejek a legjobbak a szakértők szerint / Fotó: 123RF

Ha egy tej több szénhidrátot tartalmaz, érdemes fehérjével vagy zsírral kombinálni, így csökkentve a vércukorszint ingadozását. Különösen fontos az összetevők listájának ellenőrzése: sok növényi ital tartalmaz hozzáadott édesítőket, amelyek gyors vércukorszint emelkedést okozhatnak.

Ezek a legjobb és kevésbé ideális tejtípusok

 

Szójatej – a legjobb választás

Egy csésze szójatej általában:

  • 8,6 g fehérje
  • 4 g szénhidrát
  • 1 g cukor

Magas fehérjetartalma és alacsony szénhidráttartalma miatt ez a legjobb választás. A benne található rostok is segíthetnek a vércukorszint szabályozásában.

Mandulatej – jó alternatíva

Egy csésze mandulatej:

  • 1,3 g fehérje
  • 0,8 g szénhidrát
  • 0 g cukor

Nagyon alacsony szénhidráttartalma miatt minimális hatással van a vércukorra, bár fehérjében szegényebb.

Kecsketej – kevésbé ideális

Egy csésze kecsketej:

  • 8,7 g fehérje
  • 11 g szénhidrát
  • 11 g cukor

Magasabb cukor- és szénhidráttartalma miatt nem ajánlott, ha szeretnéd elkerülni a vércukorszint emelkedését.

Tehéntej – szintén magasabb szénhidrát

Egy csésze tehéntej:

  • 8 g fehérje
  • 12 g szénhidrát
  • 2 g cukor

Bár fehérjében gazdag, szénhidrát- és cukortartalma magasabb, így kevésbé kedvező választás vércukorszint szempontjából.

A Verywell Health szakértője szerint a vércukorszint stabilan tartásához a legjobb választás a cukormentes szójatej, míg a mandulatej is jó alternatíva lehet. A hagyományos tejfajták – mint a tehéntej vagy kecsketej – több szénhidrátot tartalmaznak, ezért érdemes mértékkel fogyasztani őket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu