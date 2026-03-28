Lerántotta a leplet a szakértő: csak ezeket a tejeket éri meg megvenni

A vércukorszintet elsősorban a szénhidrátok, fehérjék, zsírok és a hozzáadott cukrok befolyásolják. A szakértők szerint ezért érdemes olyan tejet választani, amely alacsony szénhidráttartalmú, nem tartalmaz hozzáadott cukrot, illetve tartalmaz fehérjét.

Ha egy tej több szénhidrátot tartalmaz, érdemes fehérjével vagy zsírral kombinálni, így csökkentve a vércukorszint ingadozását. Különösen fontos az összetevők listájának ellenőrzése: sok növényi ital tartalmaz hozzáadott édesítőket, amelyek gyors vércukorszint emelkedést okozhatnak.

Ezek a legjobb és kevésbé ideális tejtípusok

Szójatej – a legjobb választás

Egy csésze szójatej általában:

8,6 g fehérje

4 g szénhidrát

1 g cukor

Magas fehérjetartalma és alacsony szénhidráttartalma miatt ez a legjobb választás. A benne található rostok is segíthetnek a vércukorszint szabályozásában.

Mandulatej – jó alternatíva

Egy csésze mandulatej:

1,3 g fehérje

0,8 g szénhidrát

0 g cukor

Nagyon alacsony szénhidráttartalma miatt minimális hatással van a vércukorra, bár fehérjében szegényebb.

Kecsketej – kevésbé ideális

Egy csésze kecsketej:

8,7 g fehérje

11 g szénhidrát

11 g cukor

Magasabb cukor- és szénhidráttartalma miatt nem ajánlott, ha szeretnéd elkerülni a vércukorszint emelkedését.

Tehéntej – szintén magasabb szénhidrát

Egy csésze tehéntej:

8 g fehérje

12 g szénhidrát

2 g cukor

Bár fehérjében gazdag, szénhidrát- és cukortartalma magasabb, így kevésbé kedvező választás vércukorszint szempontjából.

A Verywell Health szakértője szerint a vércukorszint stabilan tartásához a legjobb választás a cukormentes szójatej, míg a mandulatej is jó alternatíva lehet. A hagyományos tejfajták – mint a tehéntej vagy kecsketej – több szénhidrátot tartalmaznak, ezért érdemes mértékkel fogyasztani őket.