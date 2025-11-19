Azt hitte tej, de lefolyótisztítót ivott a baba: „A kicsi szíve megállt”

Sokkoló baleset rázta meg Birminghamm korábban békés hétköznapjait: a mindössze 13 hónapos Sam Anwar Alshameri az életéért küzd, miután véletlenül lefolyótisztítót ivott, mert összetévesztette a flakont egy tejessel. Egy baba tragikus története következik.

Azt hitte a baba, hogy tej, de lefolyótisztító volt /

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash (Illusztráció)

A kisfiú édesanyja éppen a fürdőszobát takarította, amikor Sam észrevétlenül belopódzott mögé. A padlón hagyott fehér flakon azonban végzetes csapdának bizonyult: a benne lévő marónátron azonnal égetni kezdte a gyermek száját, nyelvét és légútjait.

A pánikba esett szülők azonnal kórházba rohanták, ám ott még nagyobb tragédia történt: Sam szíve majdnem három percre leállt. Az orvosoknak sikerült visszahozniuk az életbe, de a sérülések súlyossága továbbra is bizonytalan.

„Nem tud beszélni. A szája elkezdett összezáródni, alig tudnak belenézni. Minden orvos mást mond” – mesélte a kétségbeesett apa, Nadeen.

A kisfiú jelenleg állandó gyomorszondával él, és sürgős rekonstrukciós műtétekre vár. Az NHS azonban egyelőre nem adott időpontot – a család pedig azt érzi, kifutnak az időből. A szülők ezért GoFundMe-kampányt indítottak, hogy pénzt gyűjtsenek németországi és törökországi specialistákhoz való utazásra - írja a The Sun.

Egy perc figyelmetlenség elég volt, hogy a baba élete veszélybe kerüljön

„Csak azt akarom, hogy a fiam jól legyen. Ez a baba az életem” – mondta Nadeen megtörten.

A történet futótűzként terjed, és megdöbbenti a szülőket világszerte: egy pillanatnyi figyelmetlenség is tragédiát okozhat. Sam életéért most az egész közösség összefogott.