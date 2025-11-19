Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Azt hitte tej, de lefolyótisztítót ivott a baba: „A kicsi szíve megállt”

Sam
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 16:30
rémálomtejműtétkisfiú
Egy 13 hónapos kisfiú élete percek alatt rémálomba fordult, miután a fürdőszobában talált fehér flakon tartalmát tejnek gondolta, pedig maró lefolyótisztító volt benne. A kicsi szíve megállt, súlyos belső égéseket szenvedett, és orvosai is értetlenül állnak az eset előtt. A család kétségbeesve próbál pénzt gyűjteni a külföldi életmentő műtétekre a baba számára.
K. C.
A szerző cikkei

Sokkoló baleset rázta meg Birminghamm korábban békés hétköznapjait: a mindössze 13 hónapos Sam Anwar Alshameri az életéért küzd, miután véletlenül lefolyótisztítót ivott, mert összetévesztette a flakont egy tejessel. Egy baba tragikus története következik.

baba
Azt hitte a baba, hogy tej, de lefolyótisztító volt /
Fotó: Hush Naidoo Jade Photography /  Unsplash (Illusztráció)

A kisfiú édesanyja éppen a fürdőszobát takarította, amikor Sam észrevétlenül belopódzott mögé. A padlón hagyott fehér flakon azonban végzetes csapdának bizonyult: a benne lévő marónátron azonnal égetni kezdte a gyermek száját, nyelvét és légútjait.

A pánikba esett szülők azonnal kórházba rohanták, ám ott még nagyobb tragédia történt: Sam szíve majdnem három percre leállt. Az orvosoknak sikerült visszahozniuk az életbe, de a sérülések súlyossága továbbra is bizonytalan.

Nem tud beszélni. A szája elkezdett összezáródni, alig tudnak belenézni. Minden orvos mást mond – mesélte a kétségbeesett apa, Nadeen.

A kisfiú jelenleg állandó gyomorszondával él, és sürgős rekonstrukciós műtétekre vár. Az NHS azonban egyelőre nem adott időpontot – a család pedig azt érzi, kifutnak az időből. A szülők ezért GoFundMe-kampányt indítottak, hogy pénzt gyűjtsenek németországi és törökországi specialistákhoz való utazásra - írja a The Sun.

Egy perc figyelmetlenség elég volt, hogy a baba élete veszélybe kerüljön

 

Csak azt akarom, hogy a fiam jól legyen. Ez a baba az életem – mondta Nadeen megtörten.

A történet futótűzként terjed, és megdöbbenti a szülőket világszerte: egy pillanatnyi figyelmetlenség is tragédiát okozhat. Sam életéért most az egész közösség összefogott.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu