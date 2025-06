Gyomorforgató állapotok Kispesten, eluralkodott a fertő tejboltban

Német-Weingartner Lilla, az NKFH elnöke a közleményben kifejtette: a hatóság kiemelten fontosnak tartja az élelmiszer-forgalmazás ellenőrzését a fogyasztók egészségének védelme érdekében. Jelen ellenőrzés ismét bebizonyította: a gyors és határozott hatósági fellépés nemcsak szükséges, hanem eredményes is a magyar családok biztonsága érdekében, amellyel a vállalkozások jogkövető magatartását is elősegítik - tette hozzá. A jogszabályok betartását az NKFH szigorúan ellenőrzi, és mint azt a fenti példa is mutatja, két nap is elegendő lehet a megfelelő működés kialakításához. A hatóság továbbra is folyamatos és szigorú ellenőrzéseket folytat a fogyasztók védelme érdekében.