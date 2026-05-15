Harc a túlélésért, szombaton kezdik a vb-t a hokisok

A Majoross Gergely szövetségi kapitány vezette férfi válogatottunk a Svájcban rendezendő elitvilágbajnokságon a sportág gigászai ellen száll harcba, két alcsoportban összesen 16 válogatott küzd. A magyar jégkorong-válogatott szombati, finnek elleni nyitó meccsünk előtt Mészöly András, az FTC egykori klasszisa, örökös bajnoka úgy vélte, négy, a nemzeti együttesbe visszatérő játékosunk, Bartalis István, Sebők Balázs, Sofron István és Stipsicz Bence jelenléte tartást ad az együttesnek.

A finnek ellen kezd a magyar jégkorong-válogatott / Fotó: Magyar Jégkorong-szövetség

Magyar jégkorong-válogatott: ők a verhetőek

A papírforma szerint Ausztria és a britek ellen lehet keresnivalónk.

Sofronék rutinja mindenképpen sokat ér. A hét riválisunk közül az osztrákok vagy britek ellen szerezhetők pontok, előbbiek három, NHL-ben szereplő klasszisa kihagyja a tornát, inkább pihennek

– fogalmazott Mészöly, aki a Fradival tizenegy magyar bajnoki címet gyűjtött.