Palvin Barbi minden szögből megmutatta kerekedő terhespocakját

Világhírű modellünk, Palvin Barbara magyar idő szerint csütörtök este óriási bejelentést tett, ugyanis elárulta, hogy első közös gyermeküket várják a férjével, Dylan Sprouse-szal. Természetesen hatalmas a 2023-ban összeházasodott sztárpár öröme, hiszen hosszú ideje várták már, hogy családot alapítsanak.

Palvin Barbi a minap már Cannes-ban sem titkolta, hogy gyermeket vár, hiszen a vörös szőnyegen gyönyörű ruhában mutatta meg a fotósok hadának, milyen szépen kerekedik a terhespocakja. Az álomszép manöken később a közösségi oldalán is megosztott pár képet a szettjéről, miközben szinte minden szögből megmutatta magát.

Úgy tűnik, hogy Palvin Barbara már most érzi az anyai energiákat, hiszen a posztjában nem kettejük, hanem hármójuk nevében köszönte meg a csapata munkáját, amiért úgy kicsinosították őket az eseményre.

Az még egyelőre kérdéses, hogy mikor fog megszületni Palvin Barbi és Dylan Sprouse gyermeke, és egyelőre azt sem lehet tudni, hogy kisfiú vagy kislány lesz, de az biztos, hogy a szüleiből kiindulva elképesztően szép lesz, és könnyen lehet, hogy ő is modell lesz, mint az anyukája, vagy színész, mint az apukája.

