Édesanyaként folytatja, babát vár a gyönyörű magyar kézilabdázó

A Vasas kézilabda klub a hivatalos Facebook-oldalán osztott meg a hírt, hogy Vártok Ramóna életében új fejezet kezdődik: a kapus első gyermekét hordja a szíve alatt, ezért csapata elmúlt meccseit csak a lelátóról figyelte. A klub sok sikert és jó egészséget kívánt neki ebben a különleges időszakban.

A Vasas játékosa, Vártok Ramóna gyermeket vár / Fotó: Vasas

A gyönyörű sportoló tavaly nyáron igazolt a Vasas SC-hez, ahol 23 mérkőzésen lépett pályára. Az elmúlt hetekben azonban már csak a lelátóról szurkolt társainak. Vártok Ramóna korábban megfordult a Budaörs, Pázmánd, Dunaújváros és Kozármisleny KA együttesénél is. Most azonban életének egy különösen szép időszaka következik, hiszen anyai örömök elé néz.

A klubunkhoz tavaly nyáron érkező kapus, Vártok Ramóna az elmúlt mérkőzéseinken a lelátóról figyelt, nem véletlenül: kisbabát vár, így a következő időszakban nélküle kell majd helytállnia a csapatunknak. Szívből gratulálunk, Rami, jó egészséget kívánunk!

- írta a klub a hivatalos közleményében.