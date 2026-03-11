Rendkívüli készültség: autó csapódott a Fehér Ház kapujába, a Titkosszolgálat és a Nemzeti Gárda is kivonult Donald Trump rezidenciájához

Az Egyesült Államok Titkosszolgálata vizsgálatot indított, miután egy jármű szerda kora reggel a Fehér Ház biztonsági barikádjának ütközött – közölte a szövetségi ügynökség és a washingtoni (D.C.) rendőrség.

Autó csapódott a Fehér Ház kapujába, a Titkosszolgálat és a Nemzeti Gárda is kivonult Donald Trump rezidenciájához Fotó: AFP

Az autó sofőrjét a Titkosszolgálat ügynökei őrizetbe vették és kihallgatják – mondta Anthony Guglielmi, az ügynökség szóvivője. A CBS Newsnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a Titkosszolgálat egyenruhás egységének tisztjei „egy gyanús jármű ügyét vizsgálják”.

Több bejáratot és utcát ideiglenesen lezártak, miközben a csapatok végzik a munkájukat

– mondta Guglielmi.

További információkat később adunk, miután frissítést kapunk a helyszínen dolgozó tisztektől.

A washingtoni Metropolitan Police Department szóvivője, – amely segíti a Titkosszolgálat vizsgálatát – közölte, hogy a balesettel kapcsolatban nem jelentettek sérülteket. A rendőrségi szóvivő szerint az ütközés a Connecticut Avenue és a H Street kereszteződésének egy szakaszán történt.

A Fehér Ház északi részén lévő utcákat lezárták; rendőrségi szalag, rendőrautók, titkosszolgálati tisztek, fővárosi rendőrök és a Nemzeti Gárda tagjai s kivonultak a helyszínre – írja a CBS News.