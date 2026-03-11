Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rendkívüli készültség: autó csapódott a Fehér Ház kapujába, a Titkosszolgálat és a Nemzeti Gárda is kivonult Donald Trump rezidenciájához

Donald Trump
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 14:46
Fehér HázNemzeti Gárdatitkosszolgálat
Ma reggel rendőrségi szalaggal zárták le az utcákat az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump otthona közelében. Úgy tudni egy autó a Fehér Ház kapujának ütközött.
N.T.
A szerző cikkei

Az Egyesült Államok Titkosszolgálata vizsgálatot indított, miután egy jármű szerda kora reggel a Fehér Ház biztonsági barikádjának ütközött – közölte a szövetségi ügynökség és a washingtoni (D.C.) rendőrség.

Autó csapódott a Fehér Ház kapujába, a Titkosszolgálat és a Nemzeti Gárda is kivonult Donald Trump rezidenciájához
Autó csapódott a Fehér Ház kapujába, a Titkosszolgálat és a Nemzeti Gárda is kivonult Donald Trump rezidenciájához  Fotó: AFP

Autó csapódott a Fehér Ház kapujába, a Titkosszolgálat és a Nemzeti Gárda is kivonult Donald Trump rezidenciájához 

Az autó sofőrjét a Titkosszolgálat ügynökei őrizetbe vették és kihallgatják – mondta Anthony Guglielmi, az ügynökség szóvivője. A CBS Newsnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a Titkosszolgálat egyenruhás egységének tisztjei „egy gyanús jármű ügyét vizsgálják”.

Több bejáratot és utcát ideiglenesen lezártak, miközben a csapatok végzik a munkájukat

– mondta Guglielmi.

 További információkat később adunk, miután frissítést kapunk a helyszínen dolgozó tisztektől.

A washingtoni Metropolitan Police Department szóvivője, – amely segíti a Titkosszolgálat vizsgálatát – közölte, hogy a balesettel kapcsolatban nem jelentettek sérülteket. A rendőrségi szóvivő szerint az ütközés a Connecticut Avenue és a H Street kereszteződésének egy szakaszán történt.

A Fehér Ház északi részén lévő utcákat lezárták; rendőrségi szalag, rendőrautók, titkosszolgálati tisztek, fővárosi rendőrök és a Nemzeti Gárda tagjai s kivonultak a helyszínre – írja a CBS News

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu