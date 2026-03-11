Még a legjobb szülők is kimerülhetnek – Így szakíts időt magadra bűntudat nélkül

A szülőség egy kacskaringós utazás, ami tele van hegyekkel és völgyekkel. A számos kihívás mellett azonban sokaknál az öngondoskodás háttérbe szorul, ami károsan hathat a boldogságra és az egészségre is. Ennek fényében most olyan egyszerű módszereket gyűjtöttünk össze, amelyeket te is könnyedén beilleszthetsz a mindennapi rutinodba.

Még a legnagyszerűbb szülőknek is szükségük van énidőre.

Az énidő hatalmas szerepet tölt be az egészségedben és a boldogságodban.

Az öngondoskodás erősíti a kapcsolatokat azáltal, hogy több türelemmel lesztek egymás iránt.

A feladatok megosztásával nagy terhet vehettek le egymás válláról.

Igazi luxus, de nem önzőség: így szakíts időt szülőként az öngondoskodásra!

Mindig a gyerekedet helyezed előtérbe, a saját szükségleteidet pedig háttérbe szorítod? Akkor itt az ideje, hogy ennek véget vess, ugyanis az énidő kulcsfontosságú szerepet tölt be a jóllétedben. Hidd el, ez egyáltalán nem önző dolog, hiszen hosszú távon az egész családod profitálni fog belőle.

Az öngondoskodásnak rendkívül fontos szerepe van az egészséged, a boldogságod és a családod általános dinamikájának megőrzésében.

Hogyan ismerheted fel, hogy több énidőre van szükséged?

Nagyon fontos, hogy ráébredj, ha egy kis szünetre van szükséged, ezért összegyűjtöttük azokat az intő jeleket, amiket nem szabad félvállról venned.

Folyamatos fáradtság gyötör annak ellenére, hogy átalszod az éjszakákat.

Ingerlékenyen viselkedsz a szeretteiddel még az apróságok miatt is.

Elveszted az érdeklődésedet olyan tevékenységek iránt, amelyeket korábban élveztél.

Már a rutinfeladatok elvégzését is megterhelőnek érzed.

Teljesen megfeledkezel az öngondoskodásról, például a testmozgásról, a rendszeres étkezésről vagy a higiéniai rutinokról.

Iktass be mozgást, ami nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is jót tesz.

Hogyan szakíts időt magadra szülőként, ha szükséged van egy kis énidőre?

Íme 5 tipp az öngondoskodáshoz, amelyek segítenek neked megtalálni azokat az értékes pillanatokat, amelyek feltöltenek a szülői lét közepette.

Állítsd korábbra az ébresztőt: ha picivel korábban kelsz fel, mint a gyermeked, akkor lesz időd nyugiban meginni egy kávét, anélkül, hogy kihűlne. Sőt, meditálhatsz vagy olvashatsz is, a lényeg, hogy töltődj.

Oszd meg a feladatokat a pároddal, a nagyszülőkkel vagy a közeli barátokkal: a feladatmegosztás nagy terhet vehet le a válladról, ezért ne félj segítséget kérni másoktól.

Ütemezd be az énidődet: ha az énidődet rögzíted a naptáradban is, sokkal valószínűbb, hogy be fogod tartani, akár egy találkozót.

Iktass be testmozgást: a mozgás elképesztő kikapcsolódást nyújthat, ami pozitívan befolyásolja a fizikai és a mentális egészségedet is. Sétálj egyet babakocsival, vagy menj el heti egyszer-kétszer csoportos órára, például spinningre.

Találkozz a barátaiddal: ne hanyagold el a baráti társaságodat csak azért, mert szülő lettél, a társas kapcsolatok fenntartása ugyanis kulcsfontosságú a jólléthez.

Az alábbi videóban egy klinikai pszichológus magyarázza el a legfontosabb szülői stratégiákat:

