Így hosszabbítsd meg a mosógép élettartamát: 5+1 trükk, ami tényleg működik

Éljünk egyedül vagy családban, előbb-utóbb minden esetben eljön a pillanat, hogy le kell cserélni az elhasználódott háztartási gépeket. Egyszerű otthoni praktikákkal azonban sokat tehetünk azért, hogy ez a csere minél később legyen esedékes. Ha te is szeretnéd, hogy a mosógéped minél tovább szolgáljon téged, fogadd meg a tippjeinket, egy kis odafigyeléssel és pár rutin mozdulattal ugyanis tökéletesen elvégezhető a mosógép tisztítása, sőt akár évekkel is kitolható az élettartama.
A mosógép élettartamának növelése nem igényel különösebb műszaki tudást, inkább odafigyelést, rendszerességet, és apró fortélyokat. Ezek a praktikák nemcsak a gépet és a pénztárcádat kímélik, de a ruháid is hálásak lesznek értük.
Tudjuk, csábító az „ez még belefér” logika, de a túlterhelés az egyik leggyakoribb ok, ami miatt a motor vagy a csapágy idő előtt felmondja a szolgálatot. Egy túl pakolt dob nemcsak a ruhákat gyűri, de a gépet is komoly igénybevételnek teszi ki. Az ideális töltet nagyjából a dob térfogatának háromnegyede.
A túl sok mosószer csapadékot hagy a gép belsejében, ami hosszú távon lerakódásokat okoz a dobban, szivattyúban, sőt a csövekben is. A túl kevés mosószer viszont nem tisztít rendesen, és újra kell mosni. Érdemes követni a címkén jelzett adagolást, vagy a mosószer-adagoló táblázatot, hogy a gép se, a ruhák se bánják.
Nem elég a ruhákat mosni, a mosógépet is időnként tisztítani kell. Futtass havonta egy üres, forró programot, esetleg egy kevés ecettel vagy speciális mosógéptisztítóval. A dob, a szilikon tömítés és a szűrő megtisztítása megakadályozza a kellemetlen szagok és penész kialakulását. Ez az apró rutinfeladat hosszú távon rengeteget jelent.
Nem minden ruhadarab mosása igényel magas hőfokot. A gyakori forró mosás ugyan fertőtlenít, de a csapágyakat, tömítéseket és elektromos alkatrészeket is igénybe veszi. A pamut és szintetikus ruhákat érdemes a címkén jelzett hőfokon mosni, a kevert anyagokat pedig inkább alacsonyabb hőfokon. Ezzel nemcsak energiát spórolsz, hanem a gép élettartamát is növeled.
A mosás végeztével ne hagyd állni a ruhát a gépben. A nedvesség és a meleg ideális a penész és a kellemetlen szagok kialakulásához. Ha lejárt a program, rögtön teregess ki.
Ha kemény a víz a lakásban, a mosógép egyik legnagyobb ellensége a vízkő. Ez lassan kikezdi a csapágyakat, a fűtőszálat és a csöveket. Egy jó minőségű vízlágyító vagy mosószerrel kombinált vízkőgátló használata csodákra képes: védi a gépet, a ruháidat, és hosszú távon csökkenti a szervizköltséget. Egy apró plusz, ami éveket ad a készüléked élettartamához.
Ha ezekre odafigyelsz, a mosógéped könnyedén elérheti vagy akár meg is haladhatja a tíz éves kort; és valljuk be: egy csendes, hűséges gép minden háztartásban aranyat ér.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a mosógép tisztításáról:
