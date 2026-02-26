Így hosszabbítsd meg a mosógép élettartamát: 5+1 trükk, ami tényleg működik

Hogy a mosógép minél tovább épségben maradjon, kerüld a készülék túlzsúfolását, és mindig a megfelelő mosószert használd.

Tartsd tisztán a dobot és a szűrőket, figyelj a hőfokra és a ruhák gyors kipakolására.

Kemény víz esetén használj vízlágyítót – így a géped évekkel tovább működik megbízhatóan.

Éljünk egyedül vagy családban, előbb-utóbb minden esetben eljön a pillanat, hogy le kell cserélni az elhasználódott háztartási gépeket. Egyszerű otthoni praktikákkal azonban sokat tehetünk azért, hogy ez a csere minél később legyen esedékes. Ha te is szeretnéd, hogy a mosógéped minél tovább szolgáljon téged, fogadd meg a tippjeinket, egy kis odafigyeléssel és pár rutin mozdulattal ugyanis tökéletesen elvégezhető a mosógép tisztítása, sőt akár évekkel is kitolható az élettartama.

A mosógép tisztítása és helyes használata elengedhetetlen ahhoz, hogy növelhessük a készülék élettartamát.

Fotó: AYO Production / Shutterstock

A mosógép tisztítása és használata okosan: így hosszabbítsd meg a mosógép élettartamát

A mosógép élettartamának növelése nem igényel különösebb műszaki tudást, inkább odafigyelést, rendszerességet, és apró fortélyokat. Ezek a praktikák nemcsak a gépet és a pénztárcádat kímélik, de a ruháid is hálásak lesznek értük.

1. Ne zsúfold tele a dobot

Tudjuk, csábító az „ez még belefér” logika, de a túlterhelés az egyik leggyakoribb ok, ami miatt a motor vagy a csapágy idő előtt felmondja a szolgálatot. Egy túl pakolt dob nemcsak a ruhákat gyűri, de a gépet is komoly igénybevételnek teszi ki. Az ideális töltet nagyjából a dob térfogatának háromnegyede.

2. Használj megfelelő mennyiségű mosószert

A túl sok mosószer csapadékot hagy a gép belsejében, ami hosszú távon lerakódásokat okoz a dobban, szivattyúban, sőt a csövekben is. A túl kevés mosószer viszont nem tisztít rendesen, és újra kell mosni. Érdemes követni a címkén jelzett adagolást, vagy a mosószer-adagoló táblázatot, hogy a gép se, a ruhák se bánják.

3. Tartsd tisztán a gépet

Nem elég a ruhákat mosni, a mosógépet is időnként tisztítani kell. Futtass havonta egy üres, forró programot, esetleg egy kevés ecettel vagy speciális mosógéptisztítóval. A dob, a szilikon tömítés és a szűrő megtisztítása megakadályozza a kellemetlen szagok és penész kialakulását. Ez az apró rutinfeladat hosszú távon rengeteget jelent.