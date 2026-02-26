Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Boldog nő a mosógépe előtt ülve a mosógép tisztítása után

Így hosszabbítsd meg a mosógép élettartamát: 5+1 trükk, ami tényleg működik

mosógép
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 26. 13:15
élettartamtipp
Ismerős jelenet? A mosógép halkan zúg, a ruhák kavarognak a dobban, és minden olyan békésnek tűnik, hogy szinte elfelejted: valójában ez a kis gép a háztartás egyik igazi harcosa. Csendes, láthatatlan módon küzd minden szennyeződés ellen, de ha nem vigyázol rá, hónapok alatt leharcolódhat. Mutatjuk, hogyan végzendő helyesen a mosógép tisztítása, és hogyan akadályozhatod meg, hogy idő előtt tönkre menjen a készülék!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei
  • Hogy a mosógép minél tovább épségben maradjon, kerüld a készülék túlzsúfolását, és mindig a megfelelő mosószert használd.  
  • Tartsd tisztán a dobot és a szűrőket, figyelj a hőfokra és a ruhák gyors kipakolására.  
  • Kemény víz esetén használj vízlágyítót – így a géped évekkel tovább működik megbízhatóan.

Éljünk egyedül vagy családban, előbb-utóbb minden esetben eljön a pillanat, hogy le kell cserélni az elhasználódott háztartási gépeket. Egyszerű otthoni praktikákkal azonban sokat tehetünk azért, hogy ez a csere minél később legyen esedékes. Ha te is szeretnéd, hogy a mosógéped minél tovább szolgáljon téged, fogadd meg a tippjeinket, egy kis odafigyeléssel és pár rutin mozdulattal ugyanis tökéletesen elvégezhető a mosógép tisztítása, sőt akár évekkel is kitolható az élettartama.

Tiszta ruhákat a mosógépből kiszedő fiatal nő a mosógép tisztítása után
A mosógép tisztítása és helyes használata elengedhetetlen ahhoz, hogy növelhessük a készülék élettartamát.
Fotó: AYO Production /  Shutterstock 

A mosógép tisztítása és használata okosan: így hosszabbítsd meg a mosógép élettartamát

A mosógép élettartamának növelése nem igényel különösebb műszaki tudást, inkább odafigyelést, rendszerességet, és apró fortélyokat. Ezek a praktikák nemcsak a gépet és a pénztárcádat kímélik, de a ruháid is hálásak lesznek értük.

1. Ne zsúfold tele a dobot

Tudjuk, csábító az „ez még belefér” logika, de a túlterhelés az egyik leggyakoribb ok, ami miatt a motor vagy a csapágy idő előtt felmondja a szolgálatot. Egy túl pakolt dob nemcsak a ruhákat gyűri, de a gépet is komoly igénybevételnek teszi ki. Az ideális töltet nagyjából a dob térfogatának háromnegyede.

2. Használj megfelelő mennyiségű mosószert

A túl sok mosószer csapadékot hagy a gép belsejében, ami hosszú távon lerakódásokat okoz a dobban, szivattyúban, sőt a csövekben is. A túl kevés mosószer viszont nem tisztít rendesen, és újra kell mosni. Érdemes követni a címkén jelzett adagolást, vagy a mosószer-adagoló táblázatot, hogy a gép se, a ruhák se bánják.

3. Tartsd tisztán a gépet

Nem elég a ruhákat mosni, a mosógépet is időnként tisztítani kell. Futtass havonta egy üres, forró programot, esetleg egy kevés ecettel vagy speciális mosógéptisztítóval. A dob, a szilikon tömítés és a szűrő megtisztítása megakadályozza a kellemetlen szagok és penész kialakulását. Ez az apró rutinfeladat hosszú távon rengeteget jelent.

4. Figyelj a hőmérsékletre

Nem minden ruhadarab mosása igényel magas hőfokot. A gyakori forró mosás ugyan fertőtlenít, de a csapágyakat, tömítéseket és elektromos alkatrészeket is igénybe veszi. A pamut és szintetikus ruhákat érdemes a címkén jelzett hőfokon mosni, a kevert anyagokat pedig inkább alacsonyabb hőfokon. Ezzel nemcsak energiát spórolsz, hanem a gép élettartamát is növeled.

Vidám nő a mosógép előtt ülve
Kemény víz esetén használj vízlágyítót, így a géped évekkel tovább működik megbízhatóan.
Fotó: AYO Production /  Shutterstock 

5. Ne hagyd a ruhát a dobban

A mosás végeztével ne hagyd állni a ruhát a gépben. A nedvesség és a meleg ideális a penész és a kellemetlen szagok kialakulásához. Ha lejárt a program, rögtön teregess ki.  

+1. Használj vízlágyítót, ha kemény a víz

Ha kemény a víz a lakásban, a mosógép egyik legnagyobb ellensége a vízkő. Ez lassan kikezdi a csapágyakat, a fűtőszálat és a csöveket. Egy jó minőségű vízlágyító vagy mosószerrel kombinált vízkőgátló használata csodákra képes: védi a gépet, a ruháidat, és hosszú távon csökkenti a szervizköltséget. Egy apró plusz, ami éveket ad a készüléked élettartamához.

Extra tippek, amelyek valóban számítanak

  • Ellenőrizd rendszeresen a szűrőt és a vízbevezető csöveket.
  • Ne mozgasd a gépet élesen vagy gyakran, mert a rezgés lazíthatja a csavarokat.
  • Ha zajt vagy szokatlan rezgést hallasz, ne halogasd a javítást.
  • Használj gumitalpat, ha a gép nagyon rezeg.

Ha ezekre odafigyelsz, a mosógéped könnyedén elérheti vagy akár meg is haladhatja a tíz éves kort; és valljuk be: egy csendes, hűséges gép minden háztartásban aranyat ér. 

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a mosógép tisztításáról:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

