Hogyan előzzük meg a csőtörést és mit tegyünk, ha már bekövetkezett a baj?

A csőtörés megelőzhető. A reggeli készülődés közben észrevett vizes folt a falon, egy furcsa csobogó hang éjszaka vagy egy hirtelen leeső víznyomás mind előjelei lehetnek egy komolyabb bajnak. A kulcsa a tudatosság, az odafigyelés és néhány egyszerű, mégis hatékony lépés. A Fanny magazin összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.
Sokan nem tudják, hogy otthonukban milyen állapotban vannak a falakban futó csövek, pedig ez alapvető fontosságú. Egy régebbi építésű lakásban még előfordulhatnak elavult, fém alapú vezetékek, amelyek hajlamosabbak a korrózióra és az elvékonyodásra. Érdemes utánajárni, mikor történt utoljára csőcsere vagy felújítás, különösen vásárlás vagy felújítás előtt.
A csöpögő csap vagy a mosogató alatti enyhe nedvesség sokak számára bosszantó, de „ráér” kategória. Pedig ezek a jelek gyakran már a rendszer gyengülését mutatják. Egy halvány elszíneződés a falon, penészfoltok megjelenése vagy szokatlan vízszag mind arra utalhatnak, hogy a víz nem ott halad, ahol kellene. Ha időben lépünk, egy kisebb javítással megelőzhetjük a komolyabb károkat.
A téli időszak különösen veszélyes a vízvezetékekre. A fűtetlen helyiségekben – például pincében, garázsban vagy nyaralóban – futó csövek könnyen elfagyhatnak. A fagyás során a víz kitágul, ami belső nyomást gyakorol a cső falára, ez pedig repedéshez vagy teljes csőtöréshez vezethet. Szigetelőcsövek, minimális fűtés és hosszabb távollét esetén a víz leeresztése is sokat segíthet.
A lefolyók túlterhelése hosszú távon csőtöréshez vezethet. A konyhai mosogatóba öntött zsiradék, a fürdőszobai lefolyóba kerülő haj, a WC-be öntött ételmaradék és kozmetikum-maradványok fokozatosan lerakódnak, szűkítik a csövek keresztmetszetét és végül nagyobb bajhoz vezethetnek.
A túl magas víznyomás csendben, észrevétlenül károsítja a csöveket és a csatlakozásokat. Ha gyakran tapasztalunk hirtelen erős vízsugarat, zajt a csövekben vagy rángatózó csapokat, érdemes utánajárni az okoknak. Egy nyomáscsökkentő felszerelése sok esetben hosszú távú megoldást jelenthet.
Bár sok mindent saját magunk is ellenőrizhetünk, egy átvizsgálás aranyat ér. Egy tapasztalt vízvezeték-szerelő olyan problémákat is észrevehet, amelyek laikus szemmel láthatatlanok. A megelőző karbantartás töredékébe kerül annak, amit egy csőtörés utáni helyreállítás jelent.
A beázás sokkoló élmény: víz a padlón, nedves falak, veszélyben lévő bútorok. Ilyenkor az első percek döntőek lehetnek. A legfontosabb lépés azonnal elzárni a főcsapot. Ha megállítjuk a víz útját, máris rengeteget tettünk a további károk megelőzéséért.
Amennyiben a víz elektromos berendezések közelébe jutott, az áramtalanítás elengedhetetlen a balesetek elkerülése érdekében. Ne kezdjük el kihúzni a konnektorból az eszközöket, mert ha már ott van a víz, akár áramütést is szenvedhetünk. A legbiztosabb, ha áramtalanítunk mindent!
Amennyiben van rá lehetőségünk, tegyünk magasabb helyre minden olyan tárgyat, például a bútorokat, szőnyegeket, textíliákat, ami tönkre mehet. A gyors reagálás sok esetben megmentheti az értéktárgyakat.
Még a takarítás előtt fotózzuk le a károkat. Ezek a felvételek kulcsfontosságúak lehetnek a biztosítási ügyintézés során. A biztosító minden esetben kér dokumentációt, bizonyítékokat, és ezek hiányában akár meg is hiúsulhat a kártérítés, vagy jóval alacsonyabb összeget kaphatunk.
Azonnal kezdjük el a víz eltüntetését: felmosás, törlés, szellőztetés – minden csepp számít, ami nem szívódik be a falakba, padlóba vagy a bútorokba. Minél gyorsabban szárad ki a terület, annál kisebb az esélye a penész kialakulásának, és persze annál kevesebb tárgy megy tönkre. A korábban kialakult penésztől is szabaduljunk meg.
Ha társasházban élünk, jelezzük a problémát a közös képviselőnek, valamint a szomszédoknak, ha őket is érintheti a helyzet. Ha saját házban élünk és nagy a csőtörés, vagy jelentős mennyiségű víz folyt el, érdemes értesíteni a vízszolgáltatót is. Az ilyen típusú bejelentésekre általában külön rész van az adott cég honlapján.
Bár csábító lehet azonnal „feltárni” a problémát, a szakszerűtlen bontás további károkat okozhat. A vízvezeték-szerelő és a kármentesítő szakember segít a hiba végleges megszüntetésében, míg a biztosító a pénzügyi terhek enyhítésében. Hosszú távon sokkal jobban járunk, ha minden lépéshez szakember segítségét kérjük.
Azért is érdemes megvárni a szakembert, mert többféle eszköz létezik, amelynek a segítségével úgy tudják megjavítani a csövet, hogy közben nem bontanak falat. Használnak hangdetektort, hőkamerát, amely a hőmérséklet-különbségeket mutatja meg.
A szivárgó víz hűti vagy melegíti a falat, így a képen jól kirajzolódik a cső nyomvonala és a probléma helye.
Milyen jelei vannak a csőtörésnek?
