Hogyan előzzük meg a csőtörést és mit tegyünk, ha már bekövetkezett a baj?

A csőtörés megelőzésével vagyonokat spórolhatunk.

Milyen jelei vannak?

Mi a teendő csőtörés esetén?

Mikor érdemes szakembert hívni?

A csőtörés megelőzhető. A reggeli készülődés közben észrevett vizes folt a falon, egy furcsa csobogó hang éjszaka vagy egy hirtelen leeső víznyomás mind előjelei lehetnek egy komolyabb bajnak. A kulcsa a tudatosság, az odafigyelés és néhány egyszerű, mégis hatékony lépés. A Fanny magazin összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

A csőtörés rengeteg kellemetlenséggel jár, ezért érdemes a megelőzésre összpontosítani

A csőtörés megelőzéséhez ismernünk kell a rendszert

Sokan nem tudják, hogy otthonukban milyen állapotban vannak a falakban futó csövek, pedig ez alapvető fontosságú. Egy régebbi építésű lakásban még előfordulhatnak elavult, fém alapú vezetékek, amelyek hajlamosabbak a korrózióra és az elvékonyodásra. Érdemes utánajárni, mikor történt utoljára csőcsere vagy felújítás, különösen vásárlás vagy felújítás előtt.

Komolyan vesszük a csőtörés jeleit?

A csöpögő csap vagy a mosogató alatti enyhe nedvesség sokak számára bosszantó, de „ráér” kategória. Pedig ezek a jelek gyakran már a rendszer gyengülését mutatják. Egy halvány elszíneződés a falon, penészfoltok megjelenése vagy szokatlan vízszag mind arra utalhatnak, hogy a víz nem ott halad, ahol kellene. Ha időben lépünk, egy kisebb javítással megelőzhetjük a komolyabb károkat.

Gondoskodtunk a fagy elleni védelemről?

A téli időszak különösen veszélyes a vízvezetékekre. A fűtetlen helyiségekben – például pincében, garázsban vagy nyaralóban – futó csövek könnyen elfagyhatnak. A fagyás során a víz kitágul, ami belső nyomást gyakorol a cső falára, ez pedig repedéshez vagy teljes csőtöréshez vezethet. Szigetelőcsövek, minimális fűtés és hosszabb távollét esetén a víz leeresztése is sokat segíthet.

Mit öntünk a lefolyóba?

A lefolyók túlterhelése hosszú távon csőtöréshez vezethet. A konyhai mosogatóba öntött zsiradék, a fürdőszobai lefolyóba kerülő haj, a WC-be öntött ételmaradék és kozmetikum-maradványok fokozatosan lerakódnak, szűkítik a csövek keresztmetszetét és végül nagyobb bajhoz vezethetnek.