Most kaptuk: gyilkosság történt Nyékládházán, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség

A rendőrség tájékoztatása szerint emberölés miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 38 éves nyékládházi férfival szemben. Borzalmas, ami Nyékládházán történt.

Gyilkosság történt Nyékládházán, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség Fotó: Gabor Zoltan / Bors

A gyanúsított március 10-én kora hajnalban egy szőlőhegyi kisházban megvágta, illetve olyan erővel verte fejbe áldozatát, hogy a férfi belehalt sérüléseibe.

A bejelentést követően a rendőrök rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 38 éves férfit.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett gyanúsított letartóztatását - írja a police.hu.