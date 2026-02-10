Miért marad koszos edény a mosogatógépben?

Ha a mosogatógépben koszos marad az edény, akkor az első lépés, hogy pakoljunk okosabban! Fordítsuk a tányérokat a piszkosabb oldalukkal a gép közepe felé, és tegyük be úgy a nagyobb edényeket, tálakat, hogy ne állják el a vízsugár útját a többi edénytől. Arra is figyeljünk, hogy ne legyen túlzsúfolt a mosogatógép -- írja a Fanny magazin. Lássuk, pontosan miért marad koszos az edény a mosogatógépben, és mit tehetünk ellen!

Ha a mosogatógépben koszos marad az edény, annak több oka is lehet. Rád melyik jelenség igaz vajon?

Fotó: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock

Mi az oka, ha a mosogatógépben koszos marad az edény?

Bepakoljuk a mosogatógépet, és azt várjuk, hogy csillogóan kapjuk vissza, miután lejárt a program, mégis sok bosszúságot tudnak okozni a foltos edények. Ha te is többször szembesültél foltos poharakkal, koszos tányérokkal, akkor érdemes néhány apróságot átnézned. Ha a mosogatógépben koszos marad az edény, annak oka lehet a nem megfelelő pakolás, de a nem megfelelő mosogatószer, tabletta, vagy sóhiány is. Sokan nem tudják, de az is probléma, ha fa eszközöket teszünk a mosogatógépbe.

Túl keveset raktunk bele

Az is lehetséges, hogy túl kevés port vagy tablettát használtunk, ezért érdemes követni a használati útmutató javaslatait az adagolásról. Az is előfordulhat, hogy ha túlságosan kemény a víz a lakásban, akkor bizonyos mosogatószerek nem oldódnak fel megfelelően. Az alufóliás mosogatógépes trükköt próbáltad már, amitől az evőeszközök is extra csillogósak lesznek?

Eltömődött a maradéktól

A szűrő felfogja a különböző szennyeződéseket, így egy idő után összegyűlhetnek benne az ételmaradékok és a mosószermaradványok (), ami a víz megfelelő áramlását is megakadályozza. A legtöbb gépnél a szűrő az alsó permetezőkar és az edényrács alatt található, ezért először vegyük ki a rácsot és a kart, majd a szűrőt alaposan mossuk el folyó víz alatt.

Mindig ellenőrizzük és pucoljuk ki a szűrőt!

Fotó: ReaLiia / Shutterstock

Itt is károkat okoz a vízkő

Időnként a mosogatógép szórókarjai is eltömődhetnek az ételmaradékoktól vagy a kemény víz hatására, így pedig nem lesznek képesek egyenletesen elosztani a vizet a gép belsejében, és ez is lehet az oka annak, hogy a mosogatógépben koszos marad az edény. Ellenőrizzük, hogy vannak-e lerakódások a szórókarokon, és ha leszedhetők, akkor tisztítsuk meg. A vízkő ellen a házi praktikák is nagyon hatékonyak.