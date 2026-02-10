Miért marad koszos edény a mosogatógépben?

Ha a mosogatógépben koszos marad az edény, akkor az első lépés, hogy pakoljunk okosabban! Fordítsuk a tányérokat a piszkosabb oldalukkal a gép közepe felé, és tegyük be úgy a nagyobb edényeket, tálakat, hogy ne állják el a vízsugár útját a többi edénytől. Arra is figyeljünk, hogy ne legyen túlzsúfolt a mosogatógép -- írja a Fanny magazin. Lássuk, pontosan miért marad koszos az edény a mosogatógépben, és mit tehetünk ellen!
Bepakoljuk a mosogatógépet, és azt várjuk, hogy csillogóan kapjuk vissza, miután lejárt a program, mégis sok bosszúságot tudnak okozni a foltos edények. Ha te is többször szembesültél foltos poharakkal, koszos tányérokkal, akkor érdemes néhány apróságot átnézned. Ha a mosogatógépben koszos marad az edény, annak oka lehet a nem megfelelő pakolás, de a nem megfelelő mosogatószer, tabletta, vagy sóhiány is. Sokan nem tudják, de az is probléma, ha fa eszközöket teszünk a mosogatógépbe.
Az is lehetséges, hogy túl kevés port vagy tablettát használtunk, ezért érdemes követni a használati útmutató javaslatait az adagolásról. Az is előfordulhat, hogy ha túlságosan kemény a víz a lakásban, akkor bizonyos mosogatószerek nem oldódnak fel megfelelően. Az alufóliás mosogatógépes trükköt próbáltad már, amitől az evőeszközök is extra csillogósak lesznek?
A szűrő felfogja a különböző szennyeződéseket, így egy idő után összegyűlhetnek benne az ételmaradékok és a mosószermaradványok (), ami a víz megfelelő áramlását is megakadályozza. A legtöbb gépnél a szűrő az alsó permetezőkar és az edényrács alatt található, ezért először vegyük ki a rácsot és a kart, majd a szűrőt alaposan mossuk el folyó víz alatt.
Időnként a mosogatógép szórókarjai is eltömődhetnek az ételmaradékoktól vagy a kemény víz hatására, így pedig nem lesznek képesek egyenletesen elosztani a vizet a gép belsejében, és ez is lehet az oka annak, hogy a mosogatógépben koszos marad az edény. Ellenőrizzük, hogy vannak-e lerakódások a szórókarokon, és ha leszedhetők, akkor tisztítsuk meg. A vízkő ellen a házi praktikák is nagyon hatékonyak.
Ha lejárt a program, mindig nézzük meg a tablettarekeszt; ha van benne maradék a mosogatógép-tablettából, akkor próbáljunk magasabb hőmérsékletű programot választani. De az is előfordulhat, hogy túl régi vagy túl nedves tablettát használtunk, és nem oldódik fel.
Ha azt szeretnénk, hogy ne maradjanak koszosak az edények a mosogatógépben, tartsuk be a használati útmutatót a vízkeménység beállításához. Ehhez töltsük fel a sótartályt speciális, mosogatógéphez való sóval. Sokáig elég, de időnként nem árt ránézni, mert ha elfelejtjük pótolni, és a program lemegy só nélkül, akkor koszosan maradhatnak az edények, mivel sok mosogatószer nem oldódik kemény vízben.
Sokan vannak, akik maguk készítik el a mosogatógép-tablettát, hogy minél kevesebb vegyszert használjanak a háztartásban. Az így készült tabletta olcsóbb, hosszú távon rengeteget spórolhatunk vele. Sokféle receptet találhatunk az interneten, de érdemes olyat választani, ami a mi és a gépünk igényeinek is megfelel.
A legtöbb mosogatótabletta receptben szerepel a szódabikarbóna, és nem véletlen, hiszen apró szemcséi ragyogó tisztává varázsolják az edényeket. Keverjünk össze egy tálban 4 evőkanál szódabikarbónát, 2 evőkanál citromsavat, 1 evanőkanál mosószódát és 2 evőkanál sót. Fokozatosan adagoljuk a vizet addig, míg sűrű, krémes massza nem lesz belőle. Egy jégkockatartóba vagy szilikonformába nyomkodjuk bele a masszát, és tömörítsük le jó alaposan. Néhány óra múlva már használható is.
Keverjünk össze egy rész szódabikarbónát és egy rész citromsavat, majd spricceljünk hozzá néhány csepp vizet, hogy formázható legyen. Nyomkodjuk formába, és hagyjuk kiszáradni.
Akinek kisebb mosogatógépe van, érdemes a boltban kapható mosogatógép-tablettákat félbevágnia, mert gyakran ezeket 12 terítékes gépekhez tervezték. A házi mosogatótabletta készítés nagy előnye, hogy eleve akkorát tudunk készíteni, amekkora szükséges a gépünkbe.
Ha kifogyott otthon, fogjunk egy kiskanál szódabikarbónát, cseppentsünk rá egy csepp folyékony mosogatószert, és így indítsuk el a programot. Az adagolásnál legyünk óvatosak, mert ha túl sokat teszünk, erősen habzani fog.
Használhatunk ecetet is, de fontos, hogy ne csináljunk belőle rendszert. A rendszeres ecetes mosogatás ugyanis tönkreteheti a gép érzékeny részeit. Öntsünk egy mély tálba 1 dl ecetet, és tegyük a mosogatógép legfelső polcára. Ne aggódjunk, a program során a vízsugarak mindenhova el fogják juttatni.
Sokak szerint a sima mosogatószer, esetleg a folyékony szappan is megteszi tabletta helyett, azonban ezeket tilos nagyobb mennyiségben a gépbe önteni. Nem véletlenül, ugyanis ezek a szerek erősen habzanak, és a hab nemcsak kitölti az egész gép belsejét, de a motorját, szivattyúját is károsíthatja. A folyékony szappan ráadásul nem is hatékony, hiszen nem zsíroldásra tervezték.
Az alábbi videóból kiderül, hogyan kell helyesen bepakolni a mosogatógépet, hogy ne maradjanak koszosak az edények.
