Széthullóban a királyi család? – Szájról olvasó buktatta le Vilmos herceg nyilvános kirohanását: „Elegem van!”

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 15:00
A trónörököst és Anna hercegnőt egy feszült beszélgetés közben látták a Westminster-apátságban. Vilmos hercegnek már elege van.
Vilmos herceg egy árulkodó megjegyzést tett Anna hercegnőnek egy feszült beszélgetés során a nagynénjével egy jelentős királyi eseményen – állítja egy szájról olvasó szakértő.

A dolgozó királyi családtagok közül sokan megjelentek március 9-én a Westminster-apátságban tartott Nemzetközösség napja alkalmából rendezett istentiszteleten, hogy a királlyal és a királynővel együtt ünnepeljék a nemzetek közösségét.

A szertartás előtt a walesi herceg és hercegné más jelenlévőkkel is beszélgetett, köztük Anna hercegnővel és férjével, Sir Timothy Laurence altengernaggyal. Egy szájról olvasásra szakosodott szakértő, Nicola Hickling most megfejtett egy párbeszédet Vilmos és a nagynénje között.

A szájról olvasó szakértő a Daily Mailnek azt mondta, hogy Vilmos állítólag ezt mondta Annának:

Őszintén szólva elegem van abból, hogy a nevét hallom.

A beszélgetés során Vilmos még azt is megjegyezte:

Ez vita tárgya.

A szakértő nem tudta pontosan megállapítani, kire utalt a herceg a megjegyzéseivel. A nagyszabású királyi megjelenés azonban azon botrány közepette történt, amely a kegyvesztett Andrew Mountbatten Windsor körül folytatódik. A volt herceget múlt hónapban letartóztatták, mert felmerült a gyanú, hogy visszaélt a hivatali hatalmával.

Eközben a szájról olvasó azt is állítja, hogy amikor a király üdvözölte a húgát, ezt mondta:

Odakint nincs minden rendben… elég feszült a helyzet, nem igaz? Nem jó.

Szerinte ez annak tudható be, hogy az apátság előtt hangos monarchiaellenes tüntetők tiltakoztak – írja a Mirror

