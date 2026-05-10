Hullámzó csodák és lenyűgöző fodrok: így viseld a szezon legnőiesebb darabját

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 14:45
divattavaszi divat50 felett
A divatvilág 2026-ban ismét felfedezte a lágyan hullámzó fodrokat, amelyek olyan hatást keltenek a női sziluetten, mint a habos díszítések egy csodás fagyikehely tetején. Ha pedig fokoznád a hatást, válassz a könnyed pasztellszínek közül! Fedezd fel velünk ezt a különleges tavaszi divatot, ami 50 felett is remekül áll!
Ha azt gondolod, hogy 50 felett az öltözködés nem lehet színes és egyedi, akkor talán nagyobbat nem is tévedhetnél. A 2026-os tavaszi divat végre nem a visszafogottságról, hanem a nőies részletekről és az önfeledt eleganciáról szól.

Fodros ruha - a 2026 tavaszi divat sztárja
A tavaszi divat egyik legnagyobb kedvence idén a fodros ruha.
Fotó: Victoria  Fox /   shutterstock
  • A fodros ruhák és blúzok a 2026 tavaszi divat legnagyobb kedvencei.
  • Pasztellszínekkel még frissebbé és fiatalosabbá teheted a megjelenésedet.
  • 50 felett is lehet modern, nőies és magabiztos a stílusod a megfelelő darabokkal.

2026-os tavaszi divat: így viseljük a fodros ruhákat

A szezon egyik legnagyobb kedvencei kétségkívül a lágyan hullámzó fodrok, amelyek játékosságot, könnyedséget és romantikus hangulatot csempésznek még a legegyszerűbb összeállításba is. Egy fodros blúz, egy légiesen könnyed, virágos ruha vagy egy aszimmetrikus szabásvonal pillanatok alatt különlegesebbé teheti a megjelenést, ráadásul ezek a darabok a megfelelő kiegészítővel kombinálva 50 felett is elképesztően stílusosak és nőiesek. A pasztellszínek, a finom textúrák és a lebegő anyagok pedig tovább fokozzák ezt a friss, tavaszias hangulatot. A Fanny magazin ezúttal megmutatja, hogyan viseld a tavasz legdivatosabb fodrait úgy, hogy egyszerre legyen modern, elegáns és magabiztos a megjelenésed! A 2026-os tavaszi divat 50 felett is nagyon izgalmas termékeket tartogat neked.

Termékek, amik tökéletesen passzolnak a 2026-os divat irányvonalaihoz:

Rövid ujjú kabátka, Anna Field

Tavaszi divat: Rövid ujjú kabátka.
Rövid ujjú kabátka; Anna Field, Ára: 15.990 Ft
Fotó: zalando.hu

Mellény, H&M

Tavaszi divat: fodros mellény.
Mellény, Ára: 13.995 Ft
Fotó: H&M

Hajgumi, Sinsay

Fodros tavaszi hajgumi.
Hajgumi, Ára: 1295 Ft
Fotó: Sinsay

Blúz, Orsay

Fodros tavaszi blúz
Blúz, Ára: 7.495 Ft
Fotó: Orsay

Aszimmetrikus ruha, H&M

Tavaszi aszimmetrikus ruha.
Aszimmetrikus ruha, Ára: 19.995 Ft
Fotó:  H&M

Ejtett vállú ruha, H&M

Ejtett vállú tavaszi ruha.
Ejtett vállú ruha, Ára: 21.495 Ft
Fotó: H&M

Aszimmetrikus blúz, Zara

Tavaszi azimetrikus blúz.
Aszimmetrikus blúz, Ára: 10.995 Ft
Fotó:  Zara

Derékban megkötős ruha, Vero Moda

Tavaszi divat: derékban megkötős ruha.
Derékban megkötős ruha Vero Moda, Ára: 10.595 Ft
Fotó: zalando.hu

Laza nadrág, Zara

Fodros tavaszi nadrág
Laza nadrág, Ára: 29.995 Ft
Fotó: Zara

Bő nadrág, Reserved

Tavaszi divat: bő nadrág.
Bő nadrág, Ára: 18.995 Ft
Fotó: Reserved

Kistáska, Mohito

Tavaszi kistáska.
Kistáska, Ára: 14.995 Ft
Fotó: Mohito

Texturált felső, Mohito

Tavaszi divat: textúrált felső.
Texturált felső, Ára: 6.995 Ft
Fotó: Mohito

Nyakbakötős midiruha, Only

Tavaszi divat: nyakbakötős midiruha.
Nyakbakötős midiruha; Only, Ára: 9.995 Ft
Fotó: zalando.hu

Köpeny, Next

Tavaszi fodros köpeny.
Köpeny, Ára: 4.942 Ft
Fotó: Next

Tüllszoknya, Only

Tavaszi tüllszoknya.
Tüllszoknya; Only, Ára: 2. 990 Ft
Fotó: aboutyou.hu

Body, Reserved

Tavaszi body.
Body, Ára: 9.595 Ft
Fotó: Reserved

Felső, Bershka

Tavaszi divat: felső.
Felső, Ára: 6.995 Ft
Fotó: Bershka

Táska, Parfois

Tavaszi fodros táska.
Táska, Ára: 29.995 Ft
Fotó: Parfois

Üzletlista: aboutyou.hu; bershka.com/hu; hm.com; mohito.com/hu; nextdirect.com/hu; orsay.hu; parfois.com/hu; reserved.com/hu; sinsay.com/hu; zalando.hu; zara.com.

További tavaszi divattippekért nézd meg az alábbi videót is:

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
