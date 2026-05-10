Hullámzó csodák és lenyűgöző fodrok: így viseld a szezon legnőiesebb darabját

Ha azt gondolod, hogy 50 felett az öltözködés nem lehet színes és egyedi, akkor talán nagyobbat nem is tévedhetnél. A 2026-os tavaszi divat végre nem a visszafogottságról, hanem a nőies részletekről és az önfeledt eleganciáról szól.

A tavaszi divat egyik legnagyobb kedvence idén a fodros ruha.

Fotó: Victoria Fox / shutterstock

A fodros ruhák és blúzok a 2026 tavaszi divat legnagyobb kedvencei.

Pasztellszínekkel még frissebbé és fiatalosabbá teheted a megjelenésedet.

50 felett is lehet modern, nőies és magabiztos a stílusod a megfelelő darabokkal.

2026-os tavaszi divat: így viseljük a fodros ruhákat

A szezon egyik legnagyobb kedvencei kétségkívül a lágyan hullámzó fodrok, amelyek játékosságot, könnyedséget és romantikus hangulatot csempésznek még a legegyszerűbb összeállításba is. Egy fodros blúz, egy légiesen könnyed, virágos ruha vagy egy aszimmetrikus szabásvonal pillanatok alatt különlegesebbé teheti a megjelenést, ráadásul ezek a darabok a megfelelő kiegészítővel kombinálva 50 felett is elképesztően stílusosak és nőiesek. A pasztellszínek, a finom textúrák és a lebegő anyagok pedig tovább fokozzák ezt a friss, tavaszias hangulatot. A Fanny magazin ezúttal megmutatja, hogyan viseld a tavasz legdivatosabb fodrait úgy, hogy egyszerre legyen modern, elegáns és magabiztos a megjelenésed! A 2026-os tavaszi divat 50 felett is nagyon izgalmas termékeket tartogat neked.

Termékek, amik tökéletesen passzolnak a 2026-os divat irányvonalaihoz:

Rövid ujjú kabátka, Anna Field

Rövid ujjú kabátka; Anna Field, Ára: 15.990 Ft

Fotó: zalando.hu

Mellény, H&M

Mellény, Ára: 13.995 Ft

Fotó: H&M

Hajgumi, Sinsay

Hajgumi, Ára: 1295 Ft

Fotó: Sinsay

Blúz, Orsay

Blúz, Ára: 7.495 Ft

Fotó: Orsay

Aszimmetrikus ruha, H&M

Aszimmetrikus ruha, Ára: 19.995 Ft

Fotó: H&M

Ejtett vállú ruha, H&M

Ejtett vállú ruha, Ára: 21.495 Ft

Fotó: H&M

Aszimmetrikus blúz, Zara

Aszimmetrikus blúz, Ára: 10.995 Ft

Fotó: Zara

Derékban megkötős ruha, Vero Moda

Derékban megkötős ruha Vero Moda, Ára: 10.595 Ft

Fotó: zalando.hu

Laza nadrág, Zara

Laza nadrág, Ára: 29.995 Ft

Fotó: Zara

Bő nadrág, Reserved

Bő nadrág, Ára: 18.995 Ft

Fotó: Reserved

Kistáska, Mohito

Kistáska, Ára: 14.995 Ft

Fotó: Mohito

Texturált felső, Mohito

Texturált felső, Ára: 6.995 Ft

Fotó: Mohito

Nyakbakötős midiruha, Only

Nyakbakötős midiruha; Only, Ára: 9.995 Ft

Fotó: zalando.hu

Köpeny, Next

Köpeny, Ára: 4.942 Ft

Fotó: Next

Tüllszoknya, Only

Tüllszoknya; Only, Ára: 2. 990 Ft

Fotó: aboutyou.hu

Body, Reserved

Body, Ára: 9.595 Ft

Fotó: Reserved

Felső, Bershka

Felső, Ára: 6.995 Ft

Fotó: Bershka

Táska, Parfois

Táska, Ára: 29.995 Ft

Fotó: Parfois

Üzletlista: aboutyou.hu; bershka.com/hu; hm.com; mohito.com/hu; nextdirect.com/hu; orsay.hu; parfois.com/hu; reserved.com/hu; sinsay.com/hu; zalando.hu; zara.com.

További tavaszi divattippekért nézd meg az alábbi videót is:

Ezek a tavaszi divattal kapcsolatos cikkek is érdekelhetnek: