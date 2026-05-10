DR BRS: „Bennem van a gondolat, hogy kétlaki életet éljünk”

DR BRS-nek a koncertszezont követően szüksége volt egy nagyobb levegővételre. A családjával London érintésével érkeztek meg a városba, amely sohasem alszik.
„Londonban kezdtük, majd onnan repültünk át a kedvenc városomba, New Yorkba. Olyan volt, mintha egy filmbe csöppennénk. Aztán San Francisco felé vettük az irányt. Régi vágyunk volt eljutni ide. A Golden Gate híd látványa és a legendás Pier 39 kikötő hangulata pontosan azt a varázst adta, amit vártunk” – kezdte a hot!-nak.
Hawaii régóta közel állt az előadó szívéhez. Az ott tapasztalt nyugalom azonnal magával ragadta.
Korábban is azonosultam az aloha életérzéssel, de ott vált igazán valósággá. A hála és a béke olyan természetességgel van jelen, hogy spiritualitásra fogékony emberként otthon éreztem magam.
Orlandóban több vidámparkban is jártak, ahol az egész család újra gyereknek érezhette magát. Ezzel DR BRS kisfia, Olivér kívánsága is teljesült. Az út utolsó szakaszában aztán összefonódott a munka és a kikapcsolódás.
„A következő helyszín Sarasota volt, ahol már háromszor léptem fel a kinti magyaroknak. A túra végéhez közeledve néhány napot Miamiban töltöttünk. Érdekesség, hogy hét éve itt házasodtunk össze a feleségemmel. Ezt követően Madrid felé vettük az irányt" – emlékezett vissza.
Az utazásnak köszönhetően szóba került, hogy vajon hosszú távon el tudnák-e képzelni az életüket távol Magyarországtól.
Bennem van a gondolat, hogy kétlaki életet éljünk. Amerika lenyűgöző, de a távolság miatt Spanyolország felé húz a szívünk. Elképzelem, ahogy a családom ott vár, én pedig ingázom a hazai fellépések és a spanyol napsütés között
– vallotta be a DJ, hozzátéve, hogy számára más miatt is kihívás lenne az amerikai lét.
„Imádok enni, és a kinti adagok mellett pillanatok alatt 120 kiló lennék, így hosszú távon ez a kísértés nehézzé tenné a mindennapokat.”
A családi kikapcsolódás után folytatódtak a stúdiómunkálatok; április 20-án debütált DR BRS legújabb projektje, amelyben Zámbó Jimmy Ugye nem bántad meg? című slágerét gondolta újra.
„A dal hozzám is közel áll, hiszen a feleségemmel mi is megéltük azt a bizonytalan korszakot, amikor még kérdéses volt, hogy egymás mellett maradunk-e.”
A Jimmy-dal a zenészt is elgondolkodtatta, mivel a szöveg kapcsán eszébe jutottak a fiatalkori baklövései.
Ha van valami, amit tényleg bánok, az az, hogy fiatalon az önzőségem miatt volt, hogy megbántottam másokat. Innen is elnézést mindenkitől. Azóta más az értékrendem, és mindennap igyekszem jobb ember lenni
– vallotta be.
