DR BRS: „Bennem van a gondolat, hogy kétlaki életet éljünk”

DR BRS-nek a koncertszezont követően szüksége volt egy nagyobb levegővételre. A családjával London érintésével érkeztek meg a városba, amely sohasem alszik.

DR BRS családjával egy hónapot volt távol

„Londonban kezdtük, majd onnan repültünk át a kedvenc városomba, New Yorkba. Olyan volt, mintha egy filmbe csöppennénk. Aztán San Francisco felé vettük az irányt. Régi vágyunk volt eljutni ide. A Gol­­den Gate híd látványa és a legendás Pier 39 kikötő hangulata pontosan azt a varázst adta, amit vártunk” – kezdte a hot!-nak.

Hawaii régóta közel állt az előadó szívéhez. Az ott tapasztalt nyugalom azonnal magával ragadta.

Korábban is azonosultam az aloha életérzéssel, de ott vált igazán valósággá. A hála és a béke olyan természetességgel van jelen, hogy spiritualitásra fogékony emberként otthon éreztem magam.

Orlandóban több vidámparkban is jártak, ahol az egész család újra gyereknek érezhette magát. Ezzel DR BRS kisfia, Olivér kívánsága is teljesült. Az út utolsó szakaszában aztán összefonódott a munka és a kikapcsolódás.

„A következő helyszín Sa­ra­so­ta volt, ahol már háromszor léptem fel a kinti magyaroknak. A túra végéhez közeledve néhány napot Miamiban töltöttünk. Érdekesség, hogy hét éve itt házasodtunk össze a feleségemmel. Ezt követően Madrid felé vettük az irányt" – emlékezett vissza.

Az utazásnak köszönhetően szóba került, hogy vajon hosszú távon el tudnák-e képzelni az életüket távol Magyarországtól.

Bennem van a gondolat, hogy kétlaki életet éljünk. Amerika lenyűgöző, de a távolság miatt Spanyolország felé húz a szívünk. Elképzelem, ahogy a családom ott vár, én pedig ingázom a hazai fellépések és a spanyol napsütés között

– vallotta be a DJ, hozzátéve, hogy számára más miatt is kihívás lenne az amerikai lét.

„Imádok enni, és a kinti adagok mellett pillanatok alatt 120 kiló lennék, így hosszú távon ez a kísértés nehézzé tenné a mindennapokat.”

A családi kikapcsolódás után folytatódtak a stúdiómunkálatok; április 20-án debütált DR BRS legújabb projektje, amelyben Zámbó Jimmy Ugye nem bántad meg? című slágerét gondolta újra.