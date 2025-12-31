Sós és édes partifalatok: 3+1 szuper recept szilveszteri vendégváráshoz

A szilveszteri vendégvárás amilyen izgalmas, annyira stresszes is tud lenni, hiszen el kell készíteni a dekorációt, kiötleni a menüsort, majd elkészíteni a vendégváró falatokat. Ha nem mi díszelgünk a házigazda szerepében, de vendégségbe érkezünk, akkor is érdemes szilveszteri falatokkal készülni, így a következőkben összesen négy olyan receptet mutatunk, amelyek elkészítésével te lehetsz a tuti befutó, akár te nyitsz ajtót, akár te sétálsz be rajta!

A tojáskrém a szilveszteri falatok egyik elengedhetetlen eleme

Fotó: 123RF

Szilveszteri falatok gyorsan és egyszerűen

Újhagymás tojáskrém sajtos kekszen tálalva

Hozzávalók (12-14 DARABHOZ):

A tojáskrémhez:

6 tojás édesen és sósan

4 ek. mustár

1 tk. dijoni mustár

80 g tejföl

só

2 újhagyma

A kekszhez:

50 g trappista sajt

50 g füstölt sajt

200 g liszt + a nyújtáshoz

100 g vaj

1 kk. só

körülbelül 3 ek. tejföl

1 tojás

Elkészítés:

A tojásokat főzzük keményre. Miután kihűltek, tisztítsuk meg őket, és tegyük késes aprítóba a mustárokkal, a tejföllel, egy kevés sóval. Törjük össze, ha nem elég krémes, adjunk hozzá még egy kevés tejfölt. A megtisztított újhagymák fehér részét vágjuk finomra, keverjük a tojáskrémbe, a zöldjét pedig tegyük félre a díszítéshez. Tálalásig rakjuk a tojáskrémet a hűtőszekrénybe. Fontos, hogy előtte takarjuk le. A kekszhez a kétféle sajtot reszeljük le. Egy keverőtálban morzsoljuk el a lisztet a vajjal. Adjuk hozzá a sót, az enyhén elhabart tojást és a lereszelt sajtokat. Gyúrjuk össze annyi tejföllel, amennyivel összeáll majd a masszánk. Lisztezett felületen gyúrjuk át, majd nyújtsuk ki a tésztát 3 mm vékonyra. Egy nagyobb méretű pogácsaszaggatóval szúrjunk ki belőle korongokat, és tegyük ezeket sütőpapírral letakart sütőlemezre. 170 fokra előmelegített sütőben 18-20 perc alatt süssük aranybarnára a kekszeket. Tálaljuk a tojáskrémet a kihűlt kekszekre halmozva, a félretett újhagymazölddel díszítve – tanácsolja a Fanny magazin.

Elkészítési idő: 40 perc + hűtés

Energiatartalom: 1 db 140 kcal

A pezsgőkrémet számos kreatív módon díszíthetjük

Fotó: Toni Granados / Shutterstock

Pezsgőkrém

Hozzávalók (4 adaghoz):

4 zselatinlap

6 tojássárgája

100 g kristálycukor

250 ml félédes, jó minőségű pezsgő

gránátalmamagok ízlés szerint

400 ml cukrozatlan habtejszín

aranyszínű cukorgyöngyök

Elkészítés: