Sós és édes partifalatok: 3+1 szuper recept szilveszteri vendégváráshoz

Akár te leszel a házigazda, akár vendégségbe szeretnél vinni valami finomat, ezekkel a nassolni-, illetve ropogtatnivalókkal nem nyúlhatsz mellé. Az alább bemutatott szilveszteri falatok nemcsak ínycsiklandók, de villámgyorsan el is készíthetők!
A szilveszteri vendégvárás amilyen izgalmas, annyira stresszes is tud lenni, hiszen el kell készíteni a dekorációt, kiötleni a menüsort, majd elkészíteni a vendégváró falatokat. Ha nem mi díszelgünk a házigazda szerepében, de vendégségbe érkezünk, akkor is érdemes szilveszteri falatokkal készülni, így a következőkben összesen négy olyan receptet mutatunk, amelyek elkészítésével te lehetsz a tuti befutó, akár te nyitsz ajtót, akár te sétálsz be rajta!
Szilveszteri falatok gyorsan és egyszerűen
Újhagymás tojáskrém sajtos kekszen tálalva
Hozzávalók (12-14 DARABHOZ):
A tojáskrémhez:
6 tojás édesen és sósan
4 ek. mustár
1 tk. dijoni mustár
80 g tejföl
só
2 újhagyma
A kekszhez:
50 g trappista sajt
50 g füstölt sajt
200 g liszt + a nyújtáshoz
100 g vaj
1 kk. só
körülbelül 3 ek. tejföl
1 tojás
Elkészítés:
A tojásokat főzzük keményre. Miután kihűltek, tisztítsuk meg őket, és tegyük késes aprítóba a mustárokkal, a tejföllel, egy kevés sóval. Törjük össze, ha nem elég krémes, adjunk hozzá még egy kevés tejfölt.
A megtisztított újhagymák fehér részét vágjuk finomra, keverjük a tojáskrémbe, a zöldjét pedig tegyük félre a díszítéshez. Tálalásig rakjuk a tojáskrémet a hűtőszekrénybe. Fontos, hogy előtte takarjuk le.
A kekszhez a kétféle sajtot reszeljük le. Egy keverőtálban morzsoljuk el a lisztet a vajjal. Adjuk hozzá a sót, az enyhén elhabart tojást és a lereszelt sajtokat. Gyúrjuk össze annyi tejföllel, amennyivel összeáll majd a masszánk.
Lisztezett felületen gyúrjuk át, majd nyújtsuk ki a tésztát 3 mm vékonyra. Egy nagyobb méretű pogácsaszaggatóval szúrjunk ki belőle korongokat, és tegyük ezeket sütőpapírral letakart sütőlemezre. 170 fokra előmelegített sütőben 18-20 perc alatt süssük aranybarnára a kekszeket.
Tálaljuk a tojáskrémet a kihűlt kekszekre halmozva, a félretett újhagymazölddel díszítve – tanácsolja a Fanny magazin.
Elkészítési idő: 40 perc + hűtés Energiatartalom: 1 db 140 kcal
Pezsgőkrém
Hozzávalók (4 adaghoz):
4 zselatinlap
6 tojássárgája
100 g kristálycukor
250 ml félédes, jó minőségű pezsgő
gránátalmamagok ízlés szerint
400 ml cukrozatlan habtejszín
aranyszínű cukorgyöngyök
Elkészítés:
A zselatint 5 percre áztassuk be hideg vízbe. Közben rakjuk vízgőz fölé a hab üstöt, benne a tojássárgájával és a cukorral. Öntsük fel a pezsgővel, és habverővel, folyamatosan kevergetve főzzük addig, amíg enyhén be nem sűrűsödik. Ekkor vegyük le a tűzről, és adjuk hozzá a jól kinyomkodott zselatint. Várjunk, amíg a lapok teljesen fel nem oldódnak, majd tegyük félre, és hagyjuk kihűlni a krémet.
A hűtőhideg tejszínből verjünk lágy habot, adagonként adjuk a kihűlt krémhez. Kanalazzuk 4 darab desszertespohárba, és tálalásig tegyük be a hűtőbe. Díszítsük gránát almamaggal és cukorgyönggyel.
Sonkás-krémsajtos háromszög
Hozzávalók (6 darabhoz):
1 csomag (275 g) konyhakész leveles tészta
100 g tejszínes natúr krémsajt
50 g feta sajt
só
őrölt fekete bors
50 g fekete-erdei sonka
1 tojás
Elkészítés:
A leveles tésztát tekerjük ki, vágjuk fel 6 darab egyforma négyzetre. A krémsajtot tegyük keverőtálba, morzsoljuk rá a feta sajtot, villával törjük össze. Ízlés szerint sózzuk meg, és adjunk hozzá kevés borsot.
Kenjük meg a krémmel a tésztanégyzeteket úgy, hogy a széleket körben üresen hagyjuk. Tegyünk mindegyikre az apróra szelt sonkából. Kenjük meg a széleket a felvert tojással, azután hajtsuk össze a tésztákat háromszögekké, és villával alaposan nyomkodjuk össze a szélüket.
Tegyük sütőpapírral letakart sütőlemezre a háromszögeket. A tetejüket kenjük meg a maradék tojással, majd süssük őket aranybarnára körülbelül 15-18 perc alatt a 180 fokos sütőben. Langyosan vagy kihűlve kínáljuk.
Elkészítési idő: 30 perc Energiatartalom: 1 darab 240 kcal
Vodkás-narancszselés szelet
Hozzávalók (12 szelethez):
6 tojás
6 ek. kristálycukor
6 ek. liszt
1 tk. Sütőpor
2 ek. keserű kakaópor
A krémhez:
500 g félzsíros túró
150 g vaj
180 g porcukor
1 tasak vaníliás cukor
1 biocitrom lereszelt héja
A narancszseléhez:
650 ml szénsavas narancslé
2 tasak tejszín- vagy vaníliaízű pudingpor
kristálycukor ízlés szerint
60 ml vodka
Elkészítés:
Elsőként elkészítjük a tésztát. A tojásokat válasszuk szét, majd a fehérjét verjük lágyabb habbá. A sárgáját keverjük fehéredésig a kristálycukorral, adjuk hozzá az átszitált lisztet, a sütő- és a kakaóporral együtt. Óvatosan, egy spatulával forgassuk bele a fehérjehabot is. Simítsuk a masszát sütőpapírral kibélelt, közepes méretű tepsibe. Süssük készre 20-25 perc alatt.
A krémhez a túrót törjük át, keverjük ki a puha, felkockázott vajjal, a kétféle cukorral, illetve a reszelt citromhéjjal.
Lábasban tegyünk fel forrni 500 ml narancslevet. Keverjük simára a maradékban a tejszín vagy vaníliaízű pudingport.
Amikor a narancslé felforrt, csorgassuk bele a pudingos elegyet, és takaréklángon, kevergetve főzzük sűrűre. Ízlés szerint adhatunk hozzá cukrot. Közben, amikor még meleg, de nem forr, öntsük bele a vodkát.
Osszuk el a kihűlt kakaós piskótán a túrókrémet, majd csorgassuk rá a langyos narancszselét. Legalább két-három órára tegyük be a hűtőszekrénybe, és a süteményt közvetlenül tálalás előtt szeleteljük fel.
