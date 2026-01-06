Elképesztő, hogy milyen jó hatással van az élesztő a bőrödre – Így használd

Még nem próbáltad? Most mutatunk egy egyszerű és olcsó módszert arra, hogy az élesztő jótékony hatása a te bőrödet is szebbé varázsolja!

A szép és ráncmentes bőr titka az élesztő / Fotó: 123RF

Az élesztőgombák egy csoportjára használt gyűjtőnév, de az élesztőt nemcsak a konyhában, hanem a szépségápolásban is használhatjuk.

Így készíts élesztős mézes arcpakolást.

Rengeteget spórolhatsz ha a drága kencék helyett élesztős pakolást használsz.

Az élesztő jótékony hatása – a bőröd hálás lesz érte

Mi az az élesztő?

Ha meghalljuk, hogy élesztő, rögtön beugrik az a sárga kis kocka, amit a boltok hűtőiben láttunk, de nem igazán használtunk még, pláne nem arcpakolásként. Az élesztő alatt tudományosan egyébként a gombák közé sorolt különböző mikroorganizmusokat értjük. Viszont ezt az olcsó konyhai alapanyagot a szépségápolási rutinunkba is érdemes beépíteni.

Miért jó a bőrnek az élesztő?

Tele van B-vitaminnal, köztük is B1, B2, B6-vitaminnal, antioxidánsokkal, aminosavakkal, amelyek mind jótékonyan hathatnak a bőrünkre. Főleg azok számára lehet jó választás az élesztőt beépíteni a szépségápolási rutinba, akiknek zsírosabb a bőrük, netán pattanásokkal, aknés bőrrel vagy akár pigmentfoltokkal küzdenek. Az élesztő a kollagéntermelést is serkenti, így a ráncok ellen is igen hatásos.

Az élesztő tele van antioxidánsokkal és B-vitaminokkal, amelyek jót tesznek a bőrnek / Fotó: 123RF

Hogy használd? Élesztős mézes arcpakolás

Semmiképp se száraz élesztőt használj, hanem mindenképpen frisset!

Morzsolj egy kevés élesztőt egy kis tálba és adj hozzá pár csepp mézet, mert az élesztő jótékony hatása egy kis méz hozzáadásával tovább növelhető.

Fontos, hogy nem az egész kocka élesztőre lesz szükségünk, elég az 1/3 része is.

Miután összekeverted az élesztőt és a pár csepp mézet, érezned kell, hogy az élesztő elolvad. Ha úgy ítéled meg, hogy még kíván egy kis mézet, egy pár cseppet még adhatsz hozzá, de tényleg nem szabad túlzásba esni, legyen olyan „maszkos” állaga.

Ha megvagy, vidd fel a bőrödre és már csak annyi a dolgod, hogy várj. Azt fogod tapasztalni, hogy az élesztő „megkel” egy kicsit az arcodon és utána már csak annyi a dolgod, hogy szépen ledörzsöld, majd jól leöblítsd az arcodról a maradékot és máris érezheted, hogy a puhább és hidratáltabb bőröd lett.

Próbáld ki te is ezt az arcpakolást és ha neked is bevált, építsd be a rutinodba, hiszen ez a könnyen beszerezhető és olcsó alapanyag rengeteg méregdrága kencét helyettesíthet, amiért hosszú távon hálás lesz a pénztárcád is.

Friss élesztőt rágcsálva is elfogyaszthatunk, de figyeljünk, mert azon kívül, hogy íze nem túl kellemes, a gomba puffadást és egyéb kellemetlen mellékhatásokat is okozhat.

