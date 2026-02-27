Megvan a 100. hungarikumunk: mutatjuk, hogyan készítsd az eredeti omlós tepertős pogácsát

Ha még nem tudod, mi lesz a vasárnapi menü, ne keresgélj tovább! Itt az ideje egy igazi magyar finomságnak. Elhoztuk a klasszikus tepertős pogácsa receptjét, ami után biztosan megnyalod majd mind a tíz ujjadat!

Tepertős pogácsa recept: ettől az összetevőtől lesz ellenállhatatlan a hungarikum ízvilága!

A tepertős pogácsa hivatalosan is hungarikum lett.

A hagyományos recept mögött komoly konyhai tudás áll.

Egy apró hozzávaló teszi igazán különlegessé a pogácsát.

Hungarikum lett: íme a legjobb tepertős pogácsa recept

Meglett a 100. hungarikumunk is. A tepertős pogácsa és a vecsési savanyú káposzta is bekerült a legbecsesebb nemzeti értékeink közé. A magyar konyha hagyományai ma is élnek, és továbbadhatók a következő nemzedéknek.

Mi a hungarikum? A hungarikum a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség. Forrás: hungarikum.hu

Mutatjuk az apró trükköt, amitől igazán ízletes lesz a klasszikus tepertős pogácsa!

Tepertős pogácsa recept

A tepertős pogácsa több mint egy egyszerű partisnack. A kultúránk része; lakodalmakra, disznóvágásokra sült. A klasszikus recept eredménye egy olyan pogácsa, ami nem száraz, nem tömör, hanem réteges, omlós és illatos.

Ez a titka a klasszikus íznek:

A legtöbb háziasszony ma már tepertőkrémmel dolgozik. Gyorsabb, kényelmesebb, de a régi konyhákban más módszert használtak. Az eredeti tepertős pogácsa receptjében nem tepertőkrém van, hanem házilag darált tepertő.

Az eredeti ízvilágot egyszerűbben, darálás nélkül úgy is elérheted, hogy keversz a recepthez tepertőkrémet és egy kis apróra vágott, darabos tepertőt is.

A töpörtyű adja a pogácsa karakterét, hiszen roppan, szaftosít és ínycsiklandó illatokat áraszt.

Bors-tipp: zsiradékként használj kacsa- vagy libazsírt, így a tészta még omlósabb, az íz még eredetibb lesz!

Tepertős pogácsa hozzávalói:

50 dkg kenyérliszt

25 dkg tepertő

2 dkg élesztő

2,5 dl tej

10 dkg tejföl

2,5 dkg só

1 tk őrölt bors

1 tk cukor

1 tojás a kenéshez

1–2 ek kacsa- vagy libazsír

Tepertős pogácsa elkészítése:

A tejet meglangyosítjuk, belekeverjük a cukrot és az élesztőt. Kb. 20 percig állni hagyjuk, hogy felfusson az élesztő. A titkos összetevő: a tepertő felét borssal pépesítjük, a másik felét apróra vágjuk. A lisztet tálba szitáljuk, hozzáadjuk a sót, a tejfölt és a felfuttatott élesztőt. A tésztát simára gyúrjuk kézzel vagy dagasztógéppel kb. 10–13 perc alatt. Letakarva, langyos helyen 1 órát kelesztjük. A pogácsatésztát lisztezett deszkán kb. 2 cm vastagra nyújtjuk, majd megszórjuk az aprított töpörtyűvel, majd hajtogatjuk. Tetejét berácsozzuk, kiszúrjuk. Sütőpapíros tepsin még 30–40 percig pihentetjük. Megkenjük tojással. Végül 185 °C-on 15–20 perc alatt kisütjük.

