Megvan a 100. hungarikumunk: mutatjuk, hogyan készítsd az eredeti omlós tepertős pogácsát

Ha még nem tudod, mi lesz a vasárnapi menü, ne keresgélj tovább! Itt az ideje egy igazi magyar finomságnak. Elhoztuk a klasszikus tepertős pogácsa receptjét, ami után biztosan megnyalod majd mind a tíz ujjadat!
Meglett a 100. hungarikumunk is. A tepertős pogácsa és a vecsési savanyú káposzta is bekerült a legbecsesebb nemzeti értékeink közé. A magyar konyha hagyományai ma is élnek, és továbbadhatók a következő nemzedéknek.
A hungarikum a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.
Mutatjuk az apró trükköt, amitől igazán ízletes lesz a klasszikus tepertős pogácsa!
A tepertős pogácsa több mint egy egyszerű partisnack. A kultúránk része; lakodalmakra, disznóvágásokra sült. A klasszikus recept eredménye egy olyan pogácsa, ami nem száraz, nem tömör, hanem réteges, omlós és illatos.
A legtöbb háziasszony ma már tepertőkrémmel dolgozik. Gyorsabb, kényelmesebb, de a régi konyhákban más módszert használtak. Az eredeti tepertős pogácsa receptjében nem tepertőkrém van, hanem házilag darált tepertő.
Az eredeti ízvilágot egyszerűbben, darálás nélkül úgy is elérheted, hogy keversz a recepthez tepertőkrémet és egy kis apróra vágott, darabos tepertőt is.
Bors-tipp: zsiradékként használj kacsa- vagy libazsírt, így a tészta még omlósabb, az íz még eredetibb lesz!
