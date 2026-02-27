Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Ákos, Bátor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megvan a 100. hungarikumunk: mutatjuk, hogyan készítsd az eredeti omlós tepertős pogácsát

hungarikum
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 11:20
pogácsa receptekpogácsakészítéstepertőkrémpogácsa
Százra nőtt a hungarikumok száma ezzel az ízletes finomsággal! Ha felcsigáztunk, és te is szívesen elkészítenéd az omlós, klasszikus tepertős pogácsa receptjét, akkor feltétlenül tarts velünk! Eláruljuk a titkot, amitől igazán isteni lesz az íze, csak aztán győzz belőle eleget készíteni!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ha még nem tudod, mi lesz a vasárnapi menü, ne keresgélj tovább! Itt az ideje egy igazi magyar finomságnak. Elhoztuk a klasszikus tepertős pogácsa receptjét, ami után biztosan megnyalod majd mind a tíz ujjadat!

Tepertős pogácsa recept alapján készült finomságok.
Tepertős pogácsa recept: ettől az összetevőtől lesz ellenállhatatlan a hungarikum ízvilága!
Fotó: Halfpoint / shutterstock
  • A tepertős pogácsa hivatalosan is hungarikum lett.
  • A hagyományos recept mögött komoly konyhai tudás áll.
  • Egy apró hozzávaló teszi igazán különlegessé a pogácsát.

Hungarikum lett: íme a legjobb tepertős pogácsa recept

Meglett a 100. hungarikumunk is. A tepertős pogácsa és a vecsési savanyú káposzta is bekerült a legbecsesebb nemzeti értékeink közé. A magyar konyha hagyományai ma is élnek, és továbbadhatók a következő nemzedéknek.

Mi a hungarikum?

A hungarikum a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.

Forrás: hungarikum.hu

Mutatjuk az apró trükköt, amitől igazán ízletes lesz a klasszikus tepertős pogácsa!

Tepertős pogácsa recept

A tepertős pogácsa több mint egy egyszerű partisnack. A kultúránk része; lakodalmakra, disznóvágásokra sült. A klasszikus recept eredménye egy olyan pogácsa, ami nem száraz, nem tömör, hanem réteges, omlós és illatos.

Ez a titka a klasszikus íznek:

A legtöbb háziasszony ma már tepertőkrémmel dolgozik. Gyorsabb, kényelmesebb, de a régi konyhákban más módszert használtak. Az eredeti tepertős pogácsa receptjében nem tepertőkrém van, hanem házilag darált tepertő. 

Az eredeti ízvilágot egyszerűbben, darálás nélkül úgy is elérheted, hogy keversz a recepthez tepertőkrémet és egy kis apróra vágott, darabos tepertőt is.

Tepertős pogácsa recept alapján készült pogácsák egy kosárban.
A töpörtyű adja a pogácsa karakterét, hiszen roppan, szaftosít és ínycsiklandó illatokat áraszt.
Fotó: Bojan Pavlukovic / shutterstock

Bors-tipp: zsiradékként használj kacsa- vagy libazsírt, így a tészta még omlósabb, az íz még eredetibb lesz!

Tepertős pogácsa hozzávalói:

  • 50 dkg kenyérliszt
  • 25 dkg tepertő
  • 2 dkg élesztő
  • 2,5 dl tej
  • 10 dkg tejföl
  • 2,5 dkg só
  • 1 tk őrölt bors
  • 1 tk cukor
  • 1 tojás a kenéshez
  • 1–2 ek kacsa- vagy libazsír

Tepertős pogácsa elkészítése:

  1. A tejet meglangyosítjuk, belekeverjük a cukrot és az élesztőt. Kb. 20 percig állni hagyjuk, hogy felfusson az élesztő.
  2. A titkos összetevő: a tepertő felét borssal pépesítjük, a másik felét apróra vágjuk.
  3. A lisztet tálba szitáljuk, hozzáadjuk a sót, a tejfölt és a felfuttatott élesztőt.
  4. A tésztát simára gyúrjuk kézzel vagy dagasztógéppel kb. 10–13 perc alatt.
  5. Letakarva, langyos helyen 1 órát kelesztjük.
  6. A pogácsatésztát lisztezett deszkán kb. 2 cm vastagra nyújtjuk, majd megszórjuk az aprított töpörtyűvel, majd hajtogatjuk.
  7. Tetejét berácsozzuk, kiszúrjuk.
  8. Sütőpapíros tepsin még 30–40 percig pihentetjük.
  9. Megkenjük tojással.
  10. Végül 185 °C-on 15–20 perc alatt kisütjük.

A következő videó segítségével házilag is elkészítheted a tepertőkrémet:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu