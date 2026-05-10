Eddig nem látott fotó: ilyen szerelmes Völgyi Zsuzsi, ő a választottja

Az elmúlt hónapokban sokat változott az énekesnő élete: nemcsak kívül, hanem belül is új korszak kezdődött számára. A rajongók régóta találgatták, ki lehet az a férfi, aki ismét mosolyt csalt Völgyi Zsuzsi arcára, most pedig végre közös fotón is megmutatta szerelmét.
Völgyi Zsuzsi bár korábban többször hangsúlyozta, hogy nem szeretne a magánéletével szerepelni, most mégis kivételt tett. A frissen megosztott képen tökéletes harmóniában látható a páros, és elmondható, hogy igazán felszabadultnak látni az énekesnőt. A fotó ugyan csak rövid ideig volt elérhető a közösségi oldalán, mégis lehetetlen nem megállni mellette, hiszen ez az első igazán romantikus közös pillanat, amelyet nyilvánosan is felvállaltak. A kapcsolat különösen érdekes, hiszen korábban maga az énekesnő mesélte el, hogy teljesen véletlenül sodorta össze az élet a személyi edzőjével. A kezdetekben még csak találgatták a rajongók, ki lehet a titokzatos férfi – és sokáig Zsuzsi is. Hiszen az énekesnő váratlanul, egy ismeretlentől kapott egy hatalmas virágcsokrot a munkahelyére, amit akkoriban meg is mutatott a követőinek. Később derült ki, hogy a romantikus gesztus mögött az edző állt, akivel idővel randizni kezdtek.
Úgy tűnik, azóta a kapcsolat egyre komolyabbá vált. A mostani fotó alapján egyértelmű, mennyire kiegyensúlyozott és boldog időszakot él meg az énekesnő. Nemcsak a szerelem talált rá, hanem önmagával is sikerült jobb kapcsolatba kerülnie. Tagadhatatlanul látványos a változás, hiszen Völgyi Zsuzsi fogyása és átalakulása szemmel látható. Az énekesnő korábban őszintén beszélt arról, hogy elege lett az állandó fogyókúrákból és a súlyingadozásból, ezért életmódváltásba kezdett idén év elején. A rendszeres edzés, az új szemlélet és a boldog párkapcsolat láthatóan jót tett neki. Most már az sem titok, hogy Völgyi Zsuzsi párja nemcsak a sportban támogatja őt, hanem érzelmileg is hatalmas támaszt jelent számára. A közös képet látva sokan úgy érzik, az énekesnő végre révbe ért, és hosszú idő után ismét igazán boldog.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.