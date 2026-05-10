Eddig nem látott fotó: ilyen szerelmes Völgyi Zsuzsi, ő a választottja

Az elmúlt hónapokban sokat változott az énekesnő élete: nemcsak kívül, hanem belül is új korszak kezdődött számára. A rajongók régóta találgatták, ki lehet az a férfi, aki ismét mosolyt csalt Völgyi Zsuzsi arcára, most pedig végre közös fotón is megmutatta szerelmét.

Völgyi Zsuzsi ritkán posztol közös képet párjával, ezúttal kivételt tett (Fotó: Mediaworks Archív)

Völgyi Zsuzsi ragyog a közös romantikus fotón

Völgyi Zsuzsi bár korábban többször hangsúlyozta, hogy nem szeretne a magánéletével szerepelni, most mégis kivételt tett. A frissen megosztott képen tökéletes harmóniában látható a páros, és elmondható, hogy igazán felszabadultnak látni az énekesnőt. A fotó ugyan csak rövid ideig volt elérhető a közösségi oldalán, mégis lehetetlen nem megállni mellette, hiszen ez az első igazán romantikus közös pillanat, amelyet nyilvánosan is felvállaltak. A kapcsolat különösen érdekes, hiszen korábban maga az énekesnő mesélte el, hogy teljesen véletlenül sodorta össze az élet a személyi edzőjével. A kezdetekben még csak találgatták a rajongók, ki lehet a titokzatos férfi – és sokáig Zsuzsi is. Hiszen az énekesnő váratlanul, egy ismeretlentől kapott egy hatalmas virágcsokrot a munkahelyére, amit akkoriban meg is mutatott a követőinek. Később derült ki, hogy a romantikus gesztus mögött az edző állt, akivel idővel randizni kezdtek.

Ez a kép mindent elárul a szerelmesekről (Fotó: Facebook)

Teljesen kivirágzott az énekesnő

Úgy tűnik, azóta a kapcsolat egyre komolyabbá vált. A mostani fotó alapján egyértelmű, mennyire kiegyensúlyozott és boldog időszakot él meg az énekesnő. Nemcsak a szerelem talált rá, hanem önmagával is sikerült jobb kapcsolatba kerülnie. Tagadhatatlanul látványos a változás, hiszen Völgyi Zsuzsi fogyása és átalakulása szemmel látható. Az énekesnő korábban őszintén beszélt arról, hogy elege lett az állandó fogyókúrákból és a súlyingadozásból, ezért életmódváltásba kezdett idén év elején. A rendszeres edzés, az új szemlélet és a boldog párkapcsolat láthatóan jót tett neki. Most már az sem titok, hogy Völgyi Zsuzsi párja nemcsak a sportban támogatja őt, hanem érzelmileg is hatalmas támaszt jelent számára. A közös képet látva sokan úgy érzik, az énekesnő végre révbe ért, és hosszú idő után ismét igazán boldog.