Perceken múlt! Két kisgyermek életét mentették meg Szentlőrincen

Óriási akciót hajtottak végre a mentőegységek a Baranya vármegyei Szentlőrincen, miután két kisgyermek bajba jutott.

Két kisgyermek került bajba Szentlőrincen / Fotó: MATE KRISZTIAN / Bors

Autóban rekedt két kisgyermek

A Baranya vármegyei hírportál számolt be a bravúros mentésről, mely során több mentőautó is a két kisgyermek segítségére érkezett a szentlőrinci helyszínre. Ahogyan a Tények is írja, a helyszínen tartózkodók értesítették a mentőket és a tűzoltókat.

A Móricz Zsigmond utcában két kisgyermek egy autóban ragadt, hozzájuk perceken belül megérkezett a segítség. A mentőalakulatok mellé érkeztek a szigetvári hivatásos tűzoltók is, valamint két mentőautó. Sikerült a járművet károkozás nélkül kinyitni, majd kiemelni belőle a gyermekeket. A segítség gyorsan jött, így nem történt tragédia.