Perceken múlt! Két kisgyermek életét mentették meg Szentlőrincen

Óriási akciót hajtottak végre a mentőegységek a Baranya vármegyei Szentlőrincen, miután két kisgyermek bajba jutott.
A Baranya vármegyei hírportál számolt be a bravúros mentésről, mely során több mentőautó is a két kisgyermek segítségére érkezett a szentlőrinci helyszínre. Ahogyan a Tények is írja, a helyszínen tartózkodók értesítették a mentőket és a tűzoltókat.
A Móricz Zsigmond utcában két kisgyermek egy autóban ragadt, hozzájuk perceken belül megérkezett a segítség. A mentőalakulatok mellé érkeztek a szigetvári hivatásos tűzoltók is, valamint két mentőautó. Sikerült a járművet károkozás nélkül kinyitni, majd kiemelni belőle a gyermekeket. A segítség gyorsan jött, így nem történt tragédia.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.