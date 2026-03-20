Ettől az egyszerű trükktől lesz mennyei a medvehagyma-krémleves – a legfinomabb tavaszi csemege

A medvehagyma-krémleves gyorsan elkészül, és tavasszal különösen jólesik.

Kevés hozzávaló kell hozzá, mégis krémes, ízes és laktató leves lesz belőle.

Mutatjuk a receptet, amivel otthon is könnyen elkészítheted.

A medvehagyma-krémleves igazi tavaszias étel, az elkészítése egyszerű és csak néhány hozzávaló kell hozzá. Az egész nagyjából fél óra alatt megvan, így akkor is jó ötlet, ha nincs sok időd. Tavasszal érdemes kihasználni, hogy a medvehagyma ilyenkor bőségesen terem.

A medvehagyma-krémleveshez most érdemes friss leveleket gyűjteni.

Miért épp a medvehagyma-krémleves?

A medvehagyma a hagymafélék családjába tartozó növény, és tavasszal az egyik legnépszerűbb szezonális alapanyag. A szezonja viszonylag rövid, általában március végétől május elejéig tart, attól függően, hol élünk és milyen az időjárás. A medvehagyma íze finoman fokhagymás, de jóval lágyabb, mint a hagyományos fokhagymáé, nincs benne az a markáns, csípősebb íz, ami sokaknak már túl erős. Krémlevesben különösen jól érvényesül, friss, zöld, tavaszias ízt ad az ételnek.

Medvehagyma gyűjtése

Ha magad szednéd, arra érdemes figyelni, hogy ne út mellől gyűjtsd, mert a növények könnyen szennyeződhetnek. Az sem jó, ha egy helyről mindent leszedünk. Jobb, ha innen-onnan csípsz le néhány levelet vagy virágot, így a növény tovább tud fejlődni. A hazavitt levelek és virágok nagyjából négy napig elállnak a hűtőben, ha dobozban tárolod őket a zöldséges rekeszben. A medvehagyma szinte teljes egészében hasznosítható. A levelek mellett a virágok, a szárak, sőt még a hagyma és a magok is felhasználhatók, attól függően, mit szeretnél készíteni belőle.

A medvehagymából saját célra naponta legfeljebb 2 kilogramm szedhető olyan állami erdőkben, amelyek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt.

Nagyon figyeljünk arra, hogy ne tévesszük össze a mérgező gyöngyvirággal: a medvehagyma levele megdörzsölve jellegzetes hagymaszagú. Ha biztosra akarunk menni, inkább medvehagyma kertészetekben szedjünk.

Ha inkább vásárolnánk, kizárólag ellenőrzött eladótól, beszerzőtől vegyük, aki hatósági engedéllyel rendelkezik.