Ettől az egyszerű trükktől lesz mennyei a medvehagyma-krémleves – a legfinomabb tavaszi csemege

A medvehagyma-krémleves igazi tavaszias étel, az elkészítése egyszerű és csak néhány hozzávaló kell hozzá. Az egész nagyjából fél óra alatt megvan, így akkor is jó ötlet, ha nincs sok időd. Tavasszal érdemes kihasználni, hogy a medvehagyma ilyenkor bőségesen terem.
A medvehagyma a hagymafélék családjába tartozó növény, és tavasszal az egyik legnépszerűbb szezonális alapanyag. A szezonja viszonylag rövid, általában március végétől május elejéig tart, attól függően, hol élünk és milyen az időjárás. A medvehagyma íze finoman fokhagymás, de jóval lágyabb, mint a hagyományos fokhagymáé, nincs benne az a markáns, csípősebb íz, ami sokaknak már túl erős. Krémlevesben különösen jól érvényesül, friss, zöld, tavaszias ízt ad az ételnek.
Ha magad szednéd, arra érdemes figyelni, hogy ne út mellől gyűjtsd, mert a növények könnyen szennyeződhetnek. Az sem jó, ha egy helyről mindent leszedünk. Jobb, ha innen-onnan csípsz le néhány levelet vagy virágot, így a növény tovább tud fejlődni. A hazavitt levelek és virágok nagyjából négy napig elállnak a hűtőben, ha dobozban tárolod őket a zöldséges rekeszben. A medvehagyma szinte teljes egészében hasznosítható. A levelek mellett a virágok, a szárak, sőt még a hagyma és a magok is felhasználhatók, attól függően, mit szeretnél készíteni belőle.
A medvehagyma-krémleveshez mindössze 4 fő hozzávaló kell, és a medvehagymán kívül ezek mind olyan alapanyagok, amelyek többnyire ott vannak a konyhában.
A burgonyát hámozd meg, vágd a krumplit körülbelül egycentis darabokra, hogy gyorsabban megfőjön. A hagymát pucold meg és aprítsd fel, a medvehagyma leveleit pedig vágd össze. Ezután egy kevés olajat melegíts egy lábasban, és párold rajta a hagymát nagyjából öt percig. Az a jó, ha megpuhul, de még nem barnul meg. Amikor ez megvan, mehet hozzá a medvehagyma, a burgonya és az alaplé. Sózd, borsozd, forrald fel, majd lefedve, kisebb lángon főzd körülbelül húsz percig, amíg a burgonya teljesen megpuhul.
Ha minden megfőtt, botmixerrel turmixold simára a levest. Ha nincs botmixered, turmixgéppel is ugyanúgy krémes állagot kapsz. A végén kóstold meg, és igazítsd a fűszerezést. Ez a mennyiség nagyjából négy adag leveshez elég. Ha többet készítenél, egyszerűen duplázd meg a hozzávalókat. Tálaláskor jól mutat rajta néhány medvehagyma-virág, ha van kéznél. Egy kevés görög joghurt is kerülhet rá, ha még lágyabb, krémesebb hatást szeretnél. Friss, ropogós kenyérrel a legjobb.
A medvehagyma leves hűtőben körülbelül négy napig eláll, fagyasztva pedig akár négy hónapig is eltartható. Praktikus adagokban eltenni, mert így később csak előveszed, kiengeded, és már melegítheted is. Ha fagyasztózacskóba töltöd, helytakarékos megoldás lehet, ha laposra fagyasztod, majd utána állítva teszed be a mélyhűtőbe.
Így készítsd el a medvehagyma-krémlevest:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.