Szörnyű tragédia! A lelátón lett rosszul a szurkoló, nem tudták megmenteni

A 4. percben állították le a Sporting Gijon - Leganés ütközetét. A spanyol másodosztályú meccs során egy szurkoló lett rosszul, aki az újraélesztés ellenére tragikus módon életét vesztette. A bajnoki mérkőzésre hétfő este kerül sor.
Este a klub megerősítette a tragikus hírt:
A Real Sporting de Gijón mély sajnálatát fejezi ki a 82 éves szurkoló halála miatt, aki a mai mérkőzés elején hunyt el az El Molinón stadionban
A klub hozzátette, hogy az elhunyt 40 évig bérletes volt.
Ma mindannyian nagyon szomorúak vagyunk. Nyugodjon békében. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a családjának és szeretteinek
— zárult a közlemény.
Az eset kapcsán az Express azt közölte, hogy a szurkoló halálát végzetes szívroham okozta.
