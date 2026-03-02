Szörnyű tragédia! A lelátón lett rosszul a szurkoló, nem tudták megmenteni

A 4. percben állították le a Sporting Gijon - Leganés ütközetét. A spanyol másodosztályú meccs során egy szurkoló lett rosszul, aki az újraélesztés ellenére tragikus módon életét vesztette. A bajnoki mérkőzésre hétfő este kerül sor.

Este a klub megerősítette a tragikus hírt:

A Real Sporting de Gijón mély sajnálatát fejezi ki a 82 éves szurkoló halála miatt, aki a mai mérkőzés elején hunyt el az El Molinón stadionban

A klub hozzátette, hogy az elhunyt 40 évig bérletes volt.

Ma mindannyian nagyon szomorúak vagyunk. Nyugodjon békében. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a családjának és szeretteinek

— zárult a közlemény.

Az eset kapcsán az Express azt közölte, hogy a szurkoló halálát végzetes szívroham okozta.