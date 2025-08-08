5 dolog, amire figyelj a turiban, ha nem szeretnéd feleslegesen kidobni a pénzed

A turizás olyan, mint egy kincsvadászat. Néha órákon át kutakodsz, néha már belépéskor kiszúrod a „nagy Ő”-t. Egy vintage farmer, egy extrán különleges blúz, amit tuti nem fogsz máson látni – és csak 1000 forint.
Hazaviszed és akkor veszed észre, hogy már most bolyhosodik. Kimosod és már látod, hogy bomlik a varrás mentén. Honnan tudhatod, hogy meddig tart még ki melletted a tökéletes darab? Van néhány tippünk, amikre érdemes odafigyelned, mielőtt a kosaradba raksz valamit a turkálóban.
Ha rossz darabot választasz, annak pénzkidobás, és csalódás lesz a vége. De a fenntarthatóság szempontjából sem mindegy, mit veszel meg újrahasznosítás címen. A rossz állapotú ruhák újabb hulladékhegyeket termelnek – még ha másodkézből jöttek is.
+1: Márkák, amiknél sejtheted, hogy nem az örökkévalóságnak készültek
Vannak fast fashion márkák, amik még alig vagy egyáltalán nem hordott állapotban kerülnek a turiba. Figyeld a címkéket, mert ezeknél nem a viselések száma, hanem az eredeti gyártás gyengesége fog hamarabb gondot okozni, mint azt szeretnéd.
Ne csak nézd, fogdosd is meg – a jó minőség tapintható
Vannak olyan anyagok, amik már első tapintásra elárulják magukat. Egy vastagabb pamut, egy gyapjú, egy valódi vászon vagy len, mindig sokkal tartósabb lesz, mint a vékony poliészter holmik. A rossz minőség általában már akkor olcsónak hat, amikor először a kezedbe veszed. Lehet, hogy ezt a tudást tanulni kell, de egy idő után belejössz, és rögtön tudni fogod mi lesz jó ajánlat, és mit kell ott hagyni – bármilyen olcsónak is tűnik.
Legyél csak nyugodtan válogatós, mint egy igazi divatgurmé. Hidd el; akkor fogsz csak jó üzletet kötni magaddal. A kevesebb néha több, a tartós pedig mindig stílusosabb. A turizás nemcsak pénztárcabarát, hanem környezetkímélő is – de csak akkor, ha valóban hordható darabokat viszel haza!
Less el további trükköket. Így turiznak a profik:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.