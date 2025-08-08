5 dolog, amire figyelj a turiban, ha nem szeretnéd feleslegesen kidobni a pénzed

A turizás olyan, mint egy kincsvadászat. Néha órákon át kutakodsz, néha már belépéskor kiszúrod a „nagy Ő”-t. Egy vintage farmer, egy extrán különleges blúz, amit tuti nem fogsz máson látni – és csak 1000 forint.

Turizás: 5 szabály, amit tarts be, mielőtt megveszel valamit!

Fotó: Bloomberg / GettyImages

Hazaviszed és akkor veszed észre, hogy már most bolyhosodik. Kimosod és már látod, hogy bomlik a varrás mentén. Honnan tudhatod, hogy meddig tart még ki melletted a tökéletes darab? Van néhány tippünk, amikre érdemes odafigyelned, mielőtt a kosaradba raksz valamit a turkálóban.

Vásárolj tudatosan!

Ha rossz darabot választasz, annak pénzkidobás, és csalódás lesz a vége. De a fenntarthatóság szempontjából sem mindegy, mit veszel meg újrahasznosítás címen. A rossz állapotú ruhák újabb hulladékhegyeket termelnek – még ha másodkézből jöttek is.

5 tipp, hogyan turizz okosan

Az anyag „kifújt”

Fogd meg a ruhát, és tartsd a fény felé. Ha az anyag annyira vékony, hogy szinte teljesen átlátsz rajta; hagyd ott! A rossz minőség egyik leglátványosabb jele a vékony, kinyúlt, „kitaposott” anyag. Ez lehet attól, hogy túl sokat hordták, mosták már, de attól is, hogy egyszerűen rossz minőségben készült. Ezért érdemes azokat a darabokat is így ellenőrizni, amiken még címkét is látsz. Bolyhosodás a kritikus pontokon

Könyök, hónalj, combbelső – ezek a területek a bolyhok melegágyai. Ha már bolyhos, amikor megveszed, képzeld el, milyen lesz két mosás után. Vannak bolyhosodásgátló trükkök, de ami már most úgy néz ki, mint egy filcgyűjtemény, azt nem valószínű, hogy megéri megvenni. Kifakult színek, megkopott minták

Amit minden turiban megtalálsz: fekete használt ruha, amit kiviszel a napra, és látod, hogy az már közelebb áll a szürkéhez. A színek nem hazudnak: ha látod, hogy kifakultak, esetleg egy-egy pontban halványabbak, akkor valószínű, hogy az a pulcsi már többször látta a mosógép belsejét, mint amennyit kibírt volna. Elcsavarodott, ferde varrások

Tedd le a ruhát egy sima felületre, és nézd meg az oldalvarrásokat! Ha nem párhuzamosak, hanem kígyóként kanyarognak; dobd el! Ez a silány minőség klasszikus ismertetőjegye. Nemcsak esztétikai problémát fog jelenteni, de kényelmetlen is lesz viselni, és tuti, hogy amint mosógépbe rakod, tovább romlik majd a helyzet. Gombhiány, laza cérnák, nyúlott passzé

Lehet, hogy úgy érzed megtaláltad a legjobb ajánlatot azzal a tökéletes színű és szabású kardigánnal, de nézd meg jól, hogy nem lóg-e gombja vagy nem nyúlt-e már ki teljesen a gumis részeken. Ezek apróságoknak tűnnek, de bizony a ruha élettartamáról árulkodnak. Ami már most is szét akar esni, az veled sem fog sokáig maradni.

+1: Márkák, amiknél sejtheted, hogy nem az örökkévalóságnak készültek

Vannak fast fashion márkák, amik még alig vagy egyáltalán nem hordott állapotban kerülnek a turiba. Figyeld a címkéket, mert ezeknél nem a viselések száma, hanem az eredeti gyártás gyengesége fog hamarabb gondot okozni, mint azt szeretnéd.