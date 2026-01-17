Így utazhatunk olcsóbban tömegközlekedéssel

A tömegközlekedés olcsóbban is kijön, ha ismerjük a megfelelő módszereket. A Fanny magazin összegyűjtötte a leghasznosabb tanácsokat, amelyekkel rengeteg pénzt spórolhatunk, ha rendszeresen utazunk busszal, villamossal vagy metróval.
Aki rendszeresen ingázik, alapból vármegye- vagy országbérletet használ, de akkor is érdemes megfontolni, ha hetente néhány alkalommal utazunk, hiszen sokkal olcsóbb lehet, mint minden alkalommal megvenni a busz- vagy vonatjegyet. A havi országbérlet ára 18900 forint, a havi vármegyebérlet 9450 forintba kerül – ezek a BKK járatain is használhatók.
Amennyiben csak alkalomszerűen utazunk, megéri napijegyet venni. A Vármegye24 napijegy 990 forintba kerül, és a megyehatáron belül, 24 órán át jogosít utazásra vonatokra, helyközi buszokra, hévekre. A Magyarország24 napijegy pedig az egész országra vonatkozik, 4990 forintba kerül, és szintén 24 órán át érvényes. Fontos, hogy egyik sem használható a BKK járatain! Napijegy mellett a helyjegyköteles járatokra külön kell a helyjegyet megváltani.
A MÁV alkalmazással most már nemcsak vonatokra, de helyközi buszokra is megválthatjuk a jegyünket, és a helyjegyet is, ráadásul az App-ban olcsóbb, mivel a menetjegyekre a felhasználóknak okoskedvezmény jár, egységesen 15%, így nemcsak a kényelem miatt érdemes a mobilt használni, amikor utazunk. Az applikációt a Google Play Áruházból, vagy az Apple App Store-ból lehet letölteni.
Aki kizárólag Budapesten belül közlekedik, annak a havi, 8950 forintos Budapest-bérlet a legkifizetődőbb. Alkalmi utazóknak viszont aszerint érdemes tervezni, hogy milyen távolságot teszünk meg, hány átszállással. A 24 órás jegy a maga 2750 Forintos árával jobban megéri, ha sokat mozgunk a fővárosban, mint minden alkalommal megvenni az 500 forintos vonaljegyet, de választhatunk 30 vagy 90 perces, időlapú jegyet is – de ezek csak a BudapestGo applikációban válthatók meg.
Rengetegen ingáznak Pest vármegyéből Budapestre, számukra az a legolcsóbb megoldás, ha Pest vármegyére szóló vármegyebérletet váltanak ki, mert ez érvényes a BKK összes járatán. Az új tarifarendszerben az Országbérlet is érvényes Budapesten belül, ami a távolabbról ingázók számára jelentős megtakarítást hozhat.
Hazánkban a 14 éven aluliak diákigazolvánnyal ingyenesen utazhatnak a BKK-n és a helyközi járatokon, és továbbra is ingyenes utazás jár a 65 év feletti nyugdíjasoknak. A 65 év alatti nyugdíjasok a helyközi, távolsági buszokon 50% kedvezményben részesülhetnek, a nagycsaládosok (2 felnőtt, 2+ gyermek) pedig 90% kedvezményt vehetnek igénybe. Továbbra is élhetnek a közalkalmazottak, egyházi és civil dolgozók az 50%-os kedvezménnyel.
Korábban csak késésigazolás ellenében, elbírálást követően lehetett visszakapni a jegy árának 25%-át vagy felét, az igazolást a vasútállomás alkalmazottja vagy a jegyvizsgáló adta ki. Ez a folyamat 2025. június 1-jétől jelentősen leegyszerűsödött.
A változások értelmében, ha a vonat vagy a helyközi busz több, mint 20 percet késik, a jegyár 25%-a, 60 perc felett pedig 50%-a jár vissza automatikusan.
Ha MÁV alkalmazásban vettük meg a jegyet, a programon belül rögzül a késés, és rövid időn belül a jegy árának a fele automatikusan megérkezik a bankszámlánkra.
Amennyiben jegypénztárban vettünk papír alapú jegyet, a MÁV applikációban megadhatjuk a jegy adatait, a bankszámlaszámot, de a https://jegy.mav.hu oldalon, illetve a pénztárakban is kérhető személyesen a kártérítés.
Az online vásárolt bérleteknél akkor jár kártérítés, ha a bérlet érvényessége, vagyis a 30 nap alatt 5 darab, 20 perces késés összejött. Ezeket rögzítsük a MÁV alkalmazásban, így a következő bérletet 10%-kal olcsóbban tudjuk megvenni.
Papír alapú bérlet vásárlásakor papír alapú késési igazolást kérhetünk az állomáson arról, hogy aznap a vonat/busz 20 percnél többet késett. Amikor megvesszük a következő bérletet, az 5 darab késési igazolást a régi bérlettel együtt be kell mutatni, így a következő bérlet árából elengednek 10%-ot. Buszjegy után is kérhető a kártérítés, ehhez a jegyet be kell mutatni a pénztárban, ahol rögzítik az adatokat, és az ügyfélszolgálaton keresztül kaphatjuk meg a jegy árának felét.
Külföldről hazatérve 60 perces késés esetén vagyunk jogosultak 25% kártérítésre. Küldjük el a vasúttársaságnak az adatokat és az eredeti jegyet, 30 napon belül, elbírálás után visszakapjuk az összeget, ha 4€ felett volt a jegy ára.
Ha kimaradt a vonatunk, állíttassunk ki igazolást a jegyvizsgálóval vagy más, ügyeletes alkalmazottal. Ezzel az ügyfélszolgálaton kérhetjük a teljes jegyár visszafizetését.
Amennyiben mégsem utazunk a jeggyel, az érvénytartalma előtt visszaválthatjuk bármelyik vasútállomás jegypénztárában, amennyiben nem kezdtük meg az utazást. Digitális jegyet pedig a MÁV alkalmazásban tudunk visszaváltani, a „korábbi vásárlásaim” menüpont alatt.
