Így utazhatunk olcsóbban tömegközlekedéssel

A tömegközlekedés olcsóbban is kijön, ha ismerjük a megfelelő módszereket. A Fanny magazin összegyűjtötte a leghasznosabb tanácsokat, amelyekkel rengeteg pénzt spórolhatunk, ha rendszeresen utazunk busszal, villamossal vagy metróval.

A tömegközlekedés olcsóbban is lehetséges, ha ismerjük a fortélyokat

Fotó: Vera Petrunina / Shutterstock

Tömegközlekedés olcsóbban: A bérletek és jegyek kiválasztása

1. Megéri az országbérlet?

Aki rendszeresen ingázik, alapból vármegye- vagy országbérletet használ, de akkor is érdemes megfontolni, ha hetente néhány alkalommal utazunk, hiszen sokkal olcsóbb lehet, mint minden alkalommal megvenni a busz- vagy vonatjegyet. A havi országbérlet ára 18900 forint, a havi vármegyebérlet 9450 forintba kerül – ezek a BKK járatain is használhatók.

2. Mikor elég napijegyet váltani?

Amennyiben csak alkalomszerűen utazunk, megéri napijegyet venni. A Vármegye24 napijegy 990 forintba kerül, és a megyehatáron belül, 24 órán át jogosít utazásra vonatokra, helyközi buszokra, hévekre. A Magyarország24 napijegy pedig az egész országra vonatkozik, 4990 forintba kerül, és szintén 24 órán át érvényes. Fontos, hogy egyik sem használható a BKK járatain! Napijegy mellett a helyjegyköteles járatokra külön kell a helyjegyet megváltani.

3. App-ban olcsóbb lehet

A MÁV alkalmazással most már nemcsak vonatokra, de helyközi buszokra is megválthatjuk a jegyünket, és a helyjegyet is, ráadásul az App-ban olcsóbb, mivel a menetjegyekre a felhasználóknak okoskedvezmény jár, egységesen 15%, így nemcsak a kényelem miatt érdemes a mobilt használni, amikor utazunk. Az applikációt a Google Play Áruházból, vagy az Apple App Store-ból lehet letölteni.

4. Alkalmi utazás vs. rendszeres közlekedés

Aki kizárólag Budapesten belül közlekedik, annak a havi, 8950 forintos Budapest-bérlet a legkifizetődőbb. Alkalmi utazóknak viszont aszerint érdemes tervezni, hogy milyen távolságot teszünk meg, hány átszállással. A 24 órás jegy a maga 2750 Forintos árával jobban megéri, ha sokat mozgunk a fővárosban, mint minden alkalommal megvenni az 500 forintos vonaljegyet, de választhatunk 30 vagy 90 perces, időlapú jegyet is – de ezek csak a BudapestGo applikációban válthatók meg.