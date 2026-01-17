Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Így utazhatunk olcsóbban tömegközlekedéssel

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 17. 19:35
közlekedésutazásspórolás
Sokan még mindig helyben, a buszon veszik meg a jegyet, vagy a jegypénztárakban; de így maximális árat kell fizetni. A tömegközlekedés olcsóbban is kijön, néhány praktikával több tízezer forintot is megtakaríthatunk.
  • Ha rendszeresen utazunk, nem árt tisztában lenni a kedvezményekkel.
  • Az alkalomszerű utazás is lehet olcsóbb.
  • Ha késik a vonat vagy a távolsági busz, visszatérítést kaphatunk.

A tömegközlekedés olcsóbban is kijön, ha ismerjük a megfelelő módszereket. A Fanny magazin összegyűjtötte a leghasznosabb tanácsokat, amelyekkel rengeteg pénzt spórolhatunk, ha rendszeresen utazunk busszal, villamossal vagy metróval.

Tömegközlekedés olcsóbban: így élvezi egy fiatal pár.
A tömegközlekedés olcsóbban is lehetséges, ha ismerjük a fortélyokat
Fotó: Vera Petrunina /  Shutterstock 

Tömegközlekedés olcsóbban: A bérletek és jegyek kiválasztása

1. Megéri az országbérlet?

Aki rendszeresen ingázik, alapból vármegye- vagy országbérletet használ, de akkor is érdemes megfontolni, ha hetente néhány alkalommal utazunk, hiszen sokkal olcsóbb lehet, mint minden alkalommal megvenni a busz- vagy vonatjegyet. A havi országbérlet ára 18900 forint, a havi vármegyebérlet 9450 forintba kerül – ezek a BKK járatain is használhatók.

2. Mikor elég napijegyet váltani?

Amennyiben csak alkalomszerűen utazunk, megéri napijegyet venni. A Vármegye24 napijegy 990 forintba kerül, és a megyehatáron belül, 24 órán át jogosít utazásra vonatokra, helyközi buszokra, hévekre. A Magyarország24 napijegy pedig az egész országra vonatkozik, 4990 forintba kerül, és szintén 24 órán át érvényes. Fontos, hogy egyik sem használható a BKK járatain! Napijegy mellett a helyjegyköteles járatokra külön kell a helyjegyet megváltani.

3. App-ban olcsóbb lehet

A MÁV alkalmazással most már nemcsak vonatokra, de helyközi buszokra is megválthatjuk a jegyünket, és a helyjegyet is, ráadásul az App-ban olcsóbb, mivel a menetjegyekre a felhasználóknak okoskedvezmény jár, egységesen 15%, így nemcsak a kényelem miatt érdemes a mobilt használni, amikor utazunk. Az applikációt a Google Play Áruházból, vagy az Apple App Store-ból lehet letölteni.

4. Alkalmi utazás vs. rendszeres közlekedés

Aki kizárólag Budapesten belül közlekedik, annak a havi, 8950 forintos Budapest-bérlet a legkifizetődőbb. Alkalmi utazóknak viszont aszerint érdemes tervezni, hogy milyen távolságot teszünk meg, hány átszállással. A 24 órás jegy a maga 2750 Forintos árával jobban megéri, ha sokat mozgunk a fővárosban, mint minden alkalommal megvenni az 500 forintos vonaljegyet, de választhatunk 30 vagy 90 perces, időlapú jegyet is – de ezek csak a BudapestGo applikációban válthatók meg.

5. Választhatjuk a hibrid megoldás

Rengetegen ingáznak Pest vármegyéből Budapestre, számukra az a legolcsóbb megoldás, ha Pest vármegyére szóló vármegyebérletet váltanak ki, mert ez érvényes a BKK összes járatán. Az új tarifarendszerben az Országbérlet is érvényes Budapesten belül, ami a távolabbról ingázók számára jelentős megtakarítást hozhat.

6. Használjuk ki a kedvezményeket

Hazánkban a 14 éven aluliak diákigazolvánnyal ingyenesen utazhatnak a BKK-n és a helyközi járatokon, és továbbra is ingyenes utazás jár a 65 év feletti nyugdíjasoknak. A 65 év alatti nyugdíjasok a helyközi, távolsági buszokon 50% kedvezményben részesülhetnek, a nagycsaládosok (2 felnőtt, 2+ gyermek) pedig 90% kedvezményt vehetnek igénybe. Továbbra is élhetnek a közalkalmazottak, egyházi és civil dolgozók az 50%-os kedvezménnyel.

A MÁV késés visszatérítés egyszerű módszerei

Korábban csak késésigazolás ellenében, elbírálást követően lehetett visszakapni a jegy árának 25%-át vagy felét, az igazolást a vasútállomás alkalmazottja vagy a jegyvizsgáló adta ki. Ez a folyamat 2025. június 1-jétől jelentősen leegyszerűsödött.

A fele biztosan visszajár

A változások értelmében, ha a vonat vagy a helyközi busz több, mint 20 percet késik, a jegyár 25%-a, 60 perc felett pedig 50%-a jár vissza automatikusan.

Applikációban könnyebb

Ha MÁV alkalmazásban vettük meg a jegyet, a programon belül rögzül a késés, és rövid időn belül a jegy árának a fele automatikusan megérkezik a bankszámlánkra.

Papírjegyre is van megoldás

Amennyiben jegypénztárban vettünk papír alapú jegyet, a MÁV applikációban megadhatjuk a jegy adatait, a bankszámlaszámot, de a https://jegy.mav.hu oldalon, illetve a pénztárakban is kérhető személyesen a kártérítés.

Olcsóbb lesz a következő

Az online vásárolt bérleteknél akkor jár kártérítés, ha a bérlet érvényessége, vagyis a 30 nap alatt 5 darab, 20 perces késés összejött. Ezeket rögzítsük a MÁV alkalmazásban, így a következő bérletet 10%-kal olcsóbban tudjuk megvenni.

Bankszámla nélkül is működik

Papír alapú bérlet vásárlásakor papír alapú késési igazolást kérhetünk az állomáson arról, hogy aznap a vonat/busz 20 percnél többet késett. Amikor megvesszük a következő bérletet, az 5 darab késési igazolást a régi bérlettel együtt be kell mutatni, így a következő bérlet árából elengednek 10%-ot. Buszjegy után is kérhető a kártérítés, ehhez a jegyet be kell mutatni a pénztárban, ahol rögzítik az adatokat, és az ügyfélszolgálaton keresztül kaphatjuk meg a jegy árának felét.

Nemzetközi jegyeknél más a helyzet

Külföldről hazatérve 60 perces késés esetén vagyunk jogosultak 25% kártérítésre. Küldjük el a vasúttársaságnak az adatokat és az eredeti jegyet, 30 napon belül, elbírálás után visszakapjuk az összeget, ha 4€ felett volt a jegy ára.

Visszakérhetjük akár a teljes árat

Ha kimaradt a vonatunk, állíttassunk ki igazolást a jegyvizsgálóval vagy más, ügyeletes alkalmazottal. Ezzel az ügyfélszolgálaton kérhetjük a teljes jegyár visszafizetését.

Visszaválthatjuk a jegyet

Amennyiben mégsem utazunk a jeggyel, az érvénytartalma előtt visszaválthatjuk bármelyik vasútállomás jegypénztárában, amennyiben nem kezdtük meg az utazást. Digitális jegyet pedig a MÁV alkalmazásban tudunk visszaváltani, a „korábbi vásárlásaim” menüpont alatt.

Ha szeretnéd tudni, hogyan használd és hogyan működik az egylépéses érvényesítés, nézd meg a videót!

 

