Át nem vett csomag - Ezekről kell tudnod, ha nem jutott el hozzád a csomagod

Talán elsőre nem is gondolnánk, hogy az online vásárlás nem gyerekjáték. Hiszen csak ki be pakoljuk a kosarunkból a termékeket, válogatunk, majd ha mégsem tetszik a termék max. visszaküldjük. Legalábbis gondoljuk magunkban, csakhogy az online vásárlásnál is komoly szerződések vannak, amiket elsőre talán nem is látunk a weboldalon. Az át nem vett csomagok miatt könnyen bajba kerülhetünk.

Fontos tudni, hogy az online rendelés nem játék: súlyos következményei lehetnek az át nem vett csomagnak

Fotó: Marti Rossello

Ez a teendő át nem vett csomag esetén

Először is fontos tisztázni, hogy ha nem vesszük át a csomagot, amit utánvétellel rendeltünk és nem is jeleztük az elállási szándékunkat a vásárlástól, akkor szerződésszegést követünk el. Ilyen esetben pedig a vállalkozó lépéseket tehet a vevővel szemben, akár tetszik, akár nem. Mondjuk a részleteket, hogy miért.

1. Plusz költség az eladónak

Ha nem vesszük át a csomagot, a futár általában másnap újra próbálkozik, de sikertelen kézbesítés után a küldemény visszakerül a feladóhoz. A kereskedő értesítést kap arról, hogy a vásárló nem vette át a rendelést. Ez számára plusz költséget és adminisztrációt jelent.

2. Felszámítják a kiszállítást

A legtöbb webáruház a szállítási díjat ilyenkor is érvényesíti, hiszen a futár elvégezte a munkát. Ha utánvéttel rendeltünk, előfordulhat, hogy a visszaküldés díját is meg kell térítenünk.

3. Más a helyzet egyedi árunál

Egyes webáruházak kártérítési igényt érvényesíthetnek, különösen, ha a termék egyedi vagy romlandó. Ezért, ilyen árucikket csak akkor rendeljünk, ha biztosak vagyunk benne, hogy képesek leszünk átvenni a küldeményt, ha megérkezik.

4. Feketelistáról a bíróságra

Több webshop nyilvántartja a „nem átvett” rendeléseket. Így előfordulhat, hogy a jövőben nem engedik utánvéttel rendelni, vagy egyáltalán nem szolgálják ki azt, aki egyszer már megtette, hogy nem vette át a rendelését. Sőt, ha a kereskedő bizonyítani tudja, hogy kár érte az át nem vett csomag miatt, akár polgári peres eljárást is indíthat a vásárló ellen.

5. Megoldás az elállási jog

Minden esetben létezik az úgynevezett elállási jog, aminek értelmében 14 naptári napig indoklás nélkül visszaküldhetjük a terméket, és a kereskedő köteles visszafizetni a teljes vételárat és az alap szállítási költséget. De ez csak akkor érvényesíthető, ha a csomagot átvettük. Ha át sem vesszük, nem vonatkozik ránk a jogszabályi védelem. Ezért nagyon fontos, hogy olvassuk át a szabályokat. Az Általános Szerződési Feltételek minden webáruház és online szolgáltató működésének az „alapkézikönyve”. Ez szabályozza a kereskedő és a vásárló közötti kapcsolatot, azt is, hogy mikor jön létre a szerződés a felek között, és ennek megszegése, például a csomag át nem vétele milyen következményeket vonhat maga után. Ezért minden esetben alaposan olvassuk át az ÁSZF-et, még rendelés, vásárlás előtt.