Át nem vett csomag - Ezekről kell tudnod, ha nem jutott el hozzád a csomagod

Talán elsőre nem is gondolnánk, hogy az online vásárlás nem gyerekjáték. Hiszen csak ki be pakoljuk a kosarunkból a termékeket, válogatunk, majd ha mégsem tetszik a termék max. visszaküldjük. Legalábbis gondoljuk magunkban, csakhogy az online vásárlásnál is komoly szerződések vannak, amiket elsőre talán nem is látunk a weboldalon. Az át nem vett csomagok miatt könnyen bajba kerülhetünk.
Először is fontos tisztázni, hogy ha nem vesszük át a csomagot, amit utánvétellel rendeltünk és nem is jeleztük az elállási szándékunkat a vásárlástól, akkor szerződésszegést követünk el. Ilyen esetben pedig a vállalkozó lépéseket tehet a vevővel szemben, akár tetszik, akár nem. Mondjuk a részleteket, hogy miért.
Ha nem vesszük át a csomagot, a futár általában másnap újra próbálkozik, de sikertelen kézbesítés után a küldemény visszakerül a feladóhoz. A kereskedő értesítést kap arról, hogy a vásárló nem vette át a rendelést. Ez számára plusz költséget és adminisztrációt jelent.
A legtöbb webáruház a szállítási díjat ilyenkor is érvényesíti, hiszen a futár elvégezte a munkát. Ha utánvéttel rendeltünk, előfordulhat, hogy a visszaküldés díját is meg kell térítenünk.
Egyes webáruházak kártérítési igényt érvényesíthetnek, különösen, ha a termék egyedi vagy romlandó. Ezért, ilyen árucikket csak akkor rendeljünk, ha biztosak vagyunk benne, hogy képesek leszünk átvenni a küldeményt, ha megérkezik.
Több webshop nyilvántartja a „nem átvett” rendeléseket. Így előfordulhat, hogy a jövőben nem engedik utánvéttel rendelni, vagy egyáltalán nem szolgálják ki azt, aki egyszer már megtette, hogy nem vette át a rendelését. Sőt, ha a kereskedő bizonyítani tudja, hogy kár érte az át nem vett csomag miatt, akár polgári peres eljárást is indíthat a vásárló ellen.
Minden esetben létezik az úgynevezett elállási jog, aminek értelmében 14 naptári napig indoklás nélkül visszaküldhetjük a terméket, és a kereskedő köteles visszafizetni a teljes vételárat és az alap szállítási költséget. De ez csak akkor érvényesíthető, ha a csomagot átvettük. Ha át sem vesszük, nem vonatkozik ránk a jogszabályi védelem. Ezért nagyon fontos, hogy olvassuk át a szabályokat. Az Általános Szerződési Feltételek minden webáruház és online szolgáltató működésének az „alapkézikönyve”. Ez szabályozza a kereskedő és a vásárló közötti kapcsolatot, azt is, hogy mikor jön létre a szerződés a felek között, és ennek megszegése, például a csomag át nem vétele milyen következményeket vonhat maga után. Ezért minden esetben alaposan olvassuk át az ÁSZF-et, még rendelés, vásárlás előtt.
Természetesen van olyan eset is, amikor nem miattunk nem jöhet létre a csomag átvétele. Ilyen például, ha nem küldték ki a terméket. Mutatjuk mit tegyél ebben az esetben.
Minden online vásárlás után a kereskedő köteles visszaigazolást küldeni e-mailben. Ha ez nem érkezett meg, lehet, hogy a rendelés nem is jött létre. Első lépésként mindig nézzük meg a levelezésünket, és ne feledkezzünk el a spam mappáról se, gyakran oda érkeznek az ilyen levelek.
Sok webshop futárszolgálati nyomkövetési linket vagy számot küld. Ha az adott üzletnél nincs ilyen automatikusan, kérjünk a kereskedőtől. Így azonnal láthatjuk, hogy a csomagot feladták-e, hol tart most és esetlegesen hol akadt el.
Ha a csomagot nem adták fel, vagy bizonytalan a helyzet, írjunk e-mailt, telefonáljunk, vagy használjuk a cég ügyfélszolgálati chatjét. Fontos, hogy mindig írásos nyomot hagyjunk a panaszunkról, mert később bizonyítékként szolgálhat.
Fontos tudni, hogy Magyarországon és az EU-ban a kereskedőnek a vásárlás után legfeljebb 30 napja van a teljesítésre. Ha ez nem történik meg, a fogyasztó jogosan követelheti a rendelés teljesítését vagy a pénz visszafizetését.
Amennyiben az ügyfélszolgálat nem segít, küldjünk hivatalos felszólító levelet akár ímélen, amelyben határidőt adunk a teljesítésre vagy a visszafizetésre. Érdemes megemlíteni, hogy fogyasztóvédelmi jogainkkal élni fogunk, ha nem történik előrelépés.
Bankkártyás fizetés esetén élhetünk az úgynevezett chargeback eljárással, vagyis visszahívhatjuk a tranzakciót a banknál.
PayPal-fizetésnél szintén van vásárlóvédelmi rendszer, amely visszatérítheti a pénzt, ha a terméket nem kaptuk meg.
Ha a kereskedő nem reagál, a fogyasztóvédelemnél vagy a Békéltető Testületnél is bejelentést tehetünk. Ezek az intézmények közvetítenek a vásárló és a cég között, sokszor sikerrel. Ha külföldi, ámde EU-s cégtől rendeltünk, az uniós szabályok védenek bennünket, pont úgy mint Magyarországon. Amennyiben EU-n kívüli cégtől rendeltünk, és csomagunk nem érkezik meg, akkor írjunk a kereskedőnek, kérjünk visszatérítést vagy újraküldést. Ha nem járunk sikerrel, a fizetési szolgáltatónál lehet pénzvisszatérítést kezdeményezni.
Mindig ellenőrizzük a webáruház cégadatait, olvassunk vásárlói véleményeket, és gyanúsan alacsony áraknál legyünk különösen óvatosak. Ha bizonytalanok vagyunk, inkább válasszunk ismert, megbízható szolgáltatót. Érdemes ismerőseinket is megkérdezni, mely szolgáltató teljesített jól és melyikkel vannak rossz tapasztalataik.
