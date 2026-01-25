Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így spórolj az edzőterem árán!

konditerem
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 18:40
spórolási trükkedzés
Év elején sokan döntenek úgy, hogy beiktatják a rendszeres testmozgást a mindennapjaikba, ám az edzőtermi bérletek ára sokakat visszatart. Ám egy olcsó konditerem segítségével könnyen lefaraghatsz az edzésre fordított kiadásokból.

A konditermi edzés nemcsak a testet formálja, hanem az önbizalmat is erősíti, ám az árak sokakat visszatartanak. A Fanny magazin segít, hogy rátalálj az olcsó konditeremre, amivel jelentősen csökkentheted a költségeket, miközben tarthatod a heti edzésprogramot.

Olcsó konditerem segítségével csökkenthetjük az edzések költségét.
Olcsó konditerem segítségével könnyen lefaraghatsz az edzésre fordított kiadásokból
Fotó: Jelena Zelen /  Shutterstock 
  • Mielőtt megvásárolod a bérleteket, érdemes a munkahelyen vagy más kedvezmények után érdeklődni.
  • Az időzítés és a bérlettípus is sokat számít: off-peak vagy hosszabb távú bérletekkel, esetleg próbaórákkal jelentősen csökkentheted a havi költségeket.
  • Kombinálhatod a különböző edzésformákat a szabadtéri fitneszparkokkal.

 

Az olcsó konditerem nem álom többé!
 

  • Kérdezd meg a munkahelyet
    Mielőtt kondibérletet vennél, érdemes utánajárni, kínál-e a munkáltatód All You Can Move kártyát. Ennek használatával sokszor egy terem havidíjának töredékéért juthatsz be több tucat helyszínre.
     
  • Időzíts jól
    Kiváló spórolási tipp, ha nem teljes havi edzőterem bérletet, hanem idősávos bérletet váltasz ki. Ha délelőtt, vagy kora délután járunk a terembe, az erre az időszakra szóló „off-peak” bérletek sokszor 20-30%-kal olcsóbbak az esti csúcsidőhöz képest.
     
  • Váltogasd az edzésformákat
    Ha törekedsz az olcsó edzésre, ne csak a terembe járj, egészítsd ki a heti két gépi edzést például otthoni jógával, futással, biciklizéssel és sétával, így egy 10 alkalmas bérlet sokkal tovább kitart. A hibrid edzés nemcsak a pénztárcádnak, de a testednek is jót tesz. Szerencsére vannak gyakorlatok, melyekkel felturbózhatod a sétát, emellett profi edzéseket is elérhetsz közösségi videómegosztó portálokon, valamint léteznek olyan appok, amik segítik az otthoni edzést.
     
  • Kitartóbb maradsz
    Ha havi helyett 3-6-12 havi bérletet vásárolsz, azzal jelentősen csökkentheted a konditerem árakat, és ez pszichológiailag is pozitív hatású, hiszen arra motivál, hogy kitarts az edzés mellett. Ha azt érzed, hogy néha nehezen megy a koncentráció vagy gyorsan elfáradsz, akkor léteznek olyan gyakorlatok, amik abban segíthetnek, hogy tartósabban, kiegyensúlyozottabban és lendületesebben teljesíthess.
     
  • Ketten könnyebb
    Sok edzőterem ad családi vagy páros kedvezményt, így ha nem egyedül, hanem valaki mással regisztrálsz, akkor több pénzt megtakaríthatsz. Ezzel egymást is lehet motiválni azokon a napokon, amikor egyedül nehezen indulnál el a terembe.
     
  • Kérdezz rá
    Sokan elfelejtik, hogy nemcsak a diákoknak jár kedvezmény a termekben; kérdezz rá a pultnál, hogy milyen igazolványokra elérhető az árengedmény. Sok helyen a pedagógusok, nyugdíjasok, egészségügyi dolgozók és helyi lakosok számára is adnak kedvezményt.
     
  • Próbáld ki
    Mielőtt bérletet váltanál, érdemes kihasználni a próbaórákat: sok helyen az első alkalom ingyenes, vagy a jegy árát levonják az első bérletből.
     
  • Erre is találhatsz kedvezményt
    Nézz körül kuponos gyűjtőoldalakon vagy fitnesz applikációkban, hiszen gyakran lehet találni kezdő csomagokat féláron az új tagoknak.
     
  • Szabadban ingyen van
    A szabadtéri edzés a testre és a lélekre is pozitív hatással van. Budapesten és a nagyobb vidéki városokban, falvakban is találhatsz szabadtéri fitneszparkokat, ahol tavasztól őszig ingyen edzhetsz profi gépek használatával. A legtöbb ilyen helyen már QR-kóddal elérhető edzésterv is van a gépeken. Egyes vizsgálatok eredményei alapján már napi öt perc fizikai aktivitás is egészségügyi előnnyel járhat.
Érdemes kipróbálni a szabadtéri kondiparkokat is.
Fitneszparkokban ingyen sportolhatsz profi gépek használatával
Fotó: Mehaniq / 123rf

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu