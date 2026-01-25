Így spórolj az edzőterem árán!

Év elején sokan döntenek úgy, hogy beiktatják a rendszeres testmozgást a mindennapjaikba, ám az edzőtermi bérletek ára sokakat visszatart. Ám egy olcsó konditerem segítségével könnyen lefaraghatsz az edzésre fordított kiadásokból.
A konditermi edzés nemcsak a testet formálja, hanem az önbizalmat is erősíti, ám az árak sokakat visszatartanak. A Fanny magazin segít, hogy rátalálj az olcsó konditeremre, amivel jelentősen csökkentheted a költségeket, miközben tarthatod a heti edzésprogramot.
Mielőtt megvásárolod a bérleteket, érdemes a munkahelyen vagy más kedvezmények után érdeklődni.
Az időzítés és a bérlettípus is sokat számít: off-peak vagy hosszabb távú bérletekkel, esetleg próbaórákkal jelentősen csökkentheted a havi költségeket.
Kombinálhatod a különböző edzésformákat a szabadtéri fitneszparkokkal.
Az olcsó konditerem nem álom többé!
Kérdezd meg a munkahelyet Mielőtt kondibérletet vennél, érdemes utánajárni, kínál-e a munkáltatód All You Can Move kártyát. Ennek használatával sokszor egy terem havidíjának töredékéért juthatsz be több tucat helyszínre.
Időzíts jól Kiváló spórolási tipp, ha nem teljes havi edzőterem bérletet, hanem idősávos bérletet váltasz ki. Ha délelőtt, vagy kora délután járunk a terembe, az erre az időszakra szóló „off-peak” bérletek sokszor 20-30%-kal olcsóbbak az esti csúcsidőhöz képest.
Ketten könnyebb Sok edzőterem ad családi vagy páros kedvezményt, így ha nem egyedül, hanem valaki mással regisztrálsz, akkor több pénzt megtakaríthatsz. Ezzel egymást is lehet motiválni azokon a napokon, amikor egyedül nehezen indulnál el a terembe.
Kérdezz rá Sokan elfelejtik, hogy nemcsak a diákoknak jár kedvezmény a termekben; kérdezz rá a pultnál, hogy milyen igazolványokra elérhető az árengedmény. Sok helyen a pedagógusok, nyugdíjasok, egészségügyi dolgozók és helyi lakosok számára is adnak kedvezményt.
Próbáld ki Mielőtt bérletet váltanál, érdemes kihasználni a próbaórákat: sok helyen az első alkalom ingyenes, vagy a jegy árát levonják az első bérletből.
Erre is találhatsz kedvezményt Nézz körül kuponos gyűjtőoldalakon vagy fitnesz applikációkban, hiszen gyakran lehet találni kezdő csomagokat féláron az új tagoknak.
