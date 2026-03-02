Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Horror Szegeden: egy férfi kést rántott, kollégáját támadta meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 12:52
A támadás egy szegedi építkezésen történt. A késelés körülményeit még vizsgálják.
Egy külföldi dolgozó megkéselte szintén külföldi kollégáját egy szegedi építkezésen, a férfit letartóztatták - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség szóvivője hétfőn az MTI-t.

Késelés történt Szegeden
Késelés történt Szegeden / Illusztráció:  Zalai hírlap

Így történt a késelés

Saághy Flóra közölte, a megalapozott gyanú szerint a gyanúsított és kollégája között munkahelyi konfliktus alakult ki pénteken délután. Dühében a gyanúsított előbb az övével akarta megütni munkatársát, majd miután ebben a többiek megakadályozták, életveszélyes fenyegetések közepette a késel támadt haragosára, akit meg is szúrt. A férfit csak kollégái tudták megfékezni.

A főügyészség az életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést. A végzést az ügyészség tudomásul vette - tudatta a szóvivő.

 

