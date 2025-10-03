Ezért figyelj oda, ha tárgyakkal közösül a kutya

Ha valaha előfordult veled, hogy rajtakaptad a kiskedvencedet, amint épp igénybe vette a kedvenc díszpárnádat egy kis privát elfoglaltsághoz, most segítünk megmagyarázni miért lehetett! Igen, bizarr és zavarba ejtő tud lenni, de nem kell aggódnod, ha tárgyakkal közösül a kutya. Természetes viselkedés, de figyelj oda rá! Van rá megoldás.

Humpolás: ezért tárgyakkal közösül a kutya

Fotó: Robert Petrovic / Shutterstock

Amikor tárgyakkal közösül a kutya, a legtöbb gazdi rögtön szexuális eredetű okokat keres a jelenség mögött. Ami lehet, hogy igaz – főleg, ha egy fiatal, nem ivartalanított kutyusról van szó. De sok esetben más indokok húzódnak a furcsa szokás mögött – főleg, hogy kan, nőstény és ivartalanított kutyák esetében is egyaránt előfordulhat. Bár a kutyák nagy része mutat ilyen típusú viselkedést, érdemes vele foglalkozni, még mielőtt szokássá válna.

Ez lehet az oka, ha tárgyakkal közösül a kutya

Izgatottság

Amikor új inger éri a háziállatod – például egy új vendég, játék vagy séta utáni öröm – és ráugrik egy plüssre vagy a kanapé lábára, azt valószínűleg nem szexuális feszültség okozza, csak egyszerű izgatottság.

Játék

Amikor más kutyákkal csinálják ezt – attól függetlenül, hogy milyen neműek – az általában játékos szocializáció a számukra. A kölyökkutyákra ez kifejezetten jellemző, főleg mert arra is használják, hogy felfedezzék a saját testüket.

Stressz, szorongás

Sajnos az is előfordulhat, hogy negatív érzelmeiket próbálják így kifejezni, ezért érdemes nem teljesen figyelmen kívül hagyni ezt a viselkedésformát. A szorongó kutyáknak több eszközük is van arra, hogy kimutassák, ha stressz éri őket. Vannak kutyák, akik ilyenkor rágcsálnak vagy ásnak, és vannak, akik tárgyakkal közösülnek, ami azért lehet problémás, mert állandósulhat ez a stresszoldó viselkedés. Ez pedig nemcsak számodra, de a kedvenced számára is problémát jelenthet.

Stressz, szorongás vagy egészségügyi probléma is állhat a háttérben, ha tárgyakkal közösül a kutya

Fotó: Patrick H / Shutterstock

Kutya betegség

Még nagyobb baj lehet, ha ez a viselkedés hirtelen jelentkezik a kutyánál, és esetleg olyan más szokásokkal társul, mint a padlón való gurulgatás vagy önmaga nyalogatása. Ebben az esetben jelezhet húgyúti fertőzést vagy allergia okozta bőrirritációt is.