Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezért figyelj oda, ha tárgyakkal közösül a kutya

tudatos állattartás
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 21:15
stresszegészségközösüléskutya
Nem ritka jelenség, és általában kellemetlen szituációkat teremt. Mutatjuk mit jelenthet, ha tárgyakkal közösül a kutya, és hogyan szoktathatod le róla!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ha valaha előfordult veled, hogy rajtakaptad a kiskedvencedet, amint épp igénybe vette a kedvenc díszpárnádat egy kis privát elfoglaltsághoz, most segítünk megmagyarázni miért lehetett! Igen, bizarr és zavarba ejtő tud lenni, de nem kell aggódnod, ha tárgyakkal közösül a kutya. Természetes viselkedés, de figyelj oda rá! Van rá megoldás.

Plüssállattal vagy tárgyakkal közösül a kutya.
Humpolás: ezért tárgyakkal közösül a kutya
Fotó: Robert Petrovic /  Shutterstock 

Amikor tárgyakkal közösül a kutya, a legtöbb gazdi rögtön szexuális eredetű okokat keres a jelenség mögött. Ami lehet, hogy igaz – főleg, ha egy fiatal, nem ivartalanított kutyusról van szó. De sok esetben más indokok húzódnak a furcsa szokás mögött – főleg, hogy kan, nőstény és ivartalanított kutyák esetében is egyaránt előfordulhat. Bár a kutyák nagy része mutat ilyen típusú viselkedést, érdemes vele foglalkozni, még mielőtt szokássá válna.

Ez lehet az oka, ha tárgyakkal közösül a kutya

Izgatottság

Amikor új inger éri a háziállatod – például egy új vendég, játék vagy séta utáni öröm – és ráugrik egy plüssre vagy a kanapé lábára, azt valószínűleg nem szexuális feszültség okozza, csak egyszerű izgatottság.

Játék

Amikor más kutyákkal csinálják ezt – attól függetlenül, hogy milyen neműek – az általában játékos szocializáció a számukra. A kölyökkutyákra ez kifejezetten jellemző, főleg mert arra is használják, hogy felfedezzék a saját testüket.

Stressz, szorongás

Sajnos az is előfordulhat, hogy negatív érzelmeiket próbálják így kifejezni, ezért érdemes nem teljesen figyelmen kívül hagyni ezt a viselkedésformát. A szorongó kutyáknak több eszközük is van arra, hogy kimutassák, ha stressz éri őket. Vannak kutyák, akik ilyenkor rágcsálnak vagy ásnak, és vannak, akik tárgyakkal közösülnek, ami azért lehet problémás, mert állandósulhat ez a stresszoldó viselkedés. Ez pedig nemcsak számodra, de a kedvenced számára is problémát jelenthet.

Tárgyakkal közösül a kutya ha stresszes vagy szorong.
Stressz, szorongás vagy egészségügyi probléma is állhat a háttérben, ha tárgyakkal közösül a kutya
Fotó: Patrick H /  Shutterstock 

Kutya betegség

Még nagyobb baj lehet, ha ez a viselkedés hirtelen jelentkezik a kutyánál, és esetleg olyan más szokásokkal társul, mint a padlón való gurulgatás vagy önmaga nyalogatása. Ebben az esetben jelezhet húgyúti fertőzést vagy allergia okozta bőrirritációt is.

Így szoktasd le a kutyát arról, hogy tárgyakkal közösüljön

A legtöbb kutygazdi nem tudja mi a teendő egy ilyen helyzetben, pedig fontos, hogy megfelelő módon reagáljon rá.

  1. Először is érdemes egy állatorvosi vizsgálattal kezdeni, hogy kizárj minden egészségügyi problémát, ami kiválthatja ezt a viselkedést.
  2. Az ivartalanítással megszűnhet ez a viselkedés, de ha már egy idősebb kutyáról és egy berögzült szokásról van szó, valószínűleg más intézkedésre lesz szükség.
  3. Teremts stresszmentes otthont a kiskedvencednek!
  4. Ne szidd le vagy büntesd meg! Inkább tereld el a figyelmét egy olyan tevékenységgel, amit szívesen csinál. Játszatok vagy futkározzatok egy kicsit, ha pedig belemegy, jutalmazd meg.
  5. Foglalkozz vele! Figyelj, hogy szocializálódjon, szórakozzon, játszon eleget, mert a probléma gyökere az is lehet, hogy nem kap elég figyelmet, vagy nincs lehetősége elegendő testmozgásra.
  6. Amíg pedig nem oldódik meg a helyzet, és a továbbra is társaival vagy tárgyakkal közösül a kutya, addig tartsd távol a kutyaparkoktól és más társasági helyszínektől.

Így kezeld, ha szorong a kutyád:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu