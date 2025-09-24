Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ezért szagolják meg a kutyák az ágyékodat

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 14:45
Kínos? Igen. Gusztustalan? Talán. De a kutya nem udvariatlan, csak érdeklődik. Ami számunkra kellemetlen, az neki információforrás. Ne aggódj, nem azért szagol, mert büdös vagy!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A legtöbben ismerjük azt a pillanatot, amikor megérkezünk valakihez, és a ház négylábú lakója azonnal céltudatosan az ágyékunkhoz nyomja az orrát. Nem épp a legkellemesebb üdvözlés, és sokan zavarba is jönnek tőle – de nem kéne. A kutya ugyanis nem neveletlen, csak azt teszi, amit az orra diktál.

kutya, szaglás, zöld gyep
A kutya a szaglásával is kommunikál.
Fotó: Sofiia Popovych /  Shutterstock 

A kutya orra csodafegyver

Az embernek átlagosan ötmillió szaglósejtje van, a kutyának ennek a sokszorosa: fajtától függően 125 és 300 millió között. És nem csak több, de sokkal hatékonyabb is. A kutya orra akár tízezerszer érzékenyebb lehet, mint a miénk. Az agyukban a szagok feldolgozására fenntartott rész is lényegesen nagyobb arányban van jelen, így ők olyan illatokat is képesek érzékelni, amiket mi észre sem veszünk. Ráadásul a kutyák nedves orra segít abban, hogy a levegőben lévő szagrészecskék könnyebben megtapadjanak rajta. Ennek köszönhetően a kutyák akár kilométerekről is képesek kiszagolni egy-egy illatot – vagy felismerni, hogy ki járt nálad tegnap este.

Miért pont az ágyék?

A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk: ott vannak a legerősebb szagok. Az emberi testen belül az apokrin verejtékmirigyek – amelyek az egyedi testszagért is felelnek – a hónaljban és az intim tájakon találhatók meg nagy mennyiségben. Ezek olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyeket a baktériumok lebontanak, és így jönnek létre a jól ismert – vagy épp kevésbé kedvelt – testszagok.

A kutya számára ezek az illatok olyanok, mint egy információs csomag: nemcsak azt tudják meg belőle, hogy férfi vagy-e vagy nő, hanem azt is, ha stresszes vagy, ha beteg vagy, ha menstruálsz, terhes vagy – sőt még azt is, ha nemrég szexeltél. Ezek nem „szagok” a szó hétköznapi értelmében, hanem hormonális jelek, amelyeket az állatok kivételes érzékelésük révén észlelnek.

Szaglás a kutyák kommunikációja

A kutyák számára a szaglás alapvető kommunikációs forma. Úgy olvasnak belőle, ahogy mi a szavakból. Ahogy ők egymás fenekét szaglásszák meg egy kutyás találkozón, ugyanúgy próbálják az embereknél is a leghatékonyabb információs forrást megtalálni – és ez bizony gyakran az ágyék.

Bármilyen furcsán is hangzik, a kutya nem tolakodó, csak ismerkedik. Nem az a célja, hogy zavarba hozzon, hanem hogy minél többet tudjon meg rólad. Ez az ő ismerkedési módszere. És ha megengeded neki, azzal csak megkönnyíted a kapcsolat kialakulását.

Mit tehetsz, ha ez téged zavar?

Ha kellemetlennek találod, hogy a kutya azonnal az intim zónádat célozza be, finoman elterelheted a figyelmét. Kínáld oda a kezed, vagy irányítsd a figyelmét valami másra – például egy játékra vagy egy jutalomfalatra. A kéz is információt hordoz: ott is lehetnek olyan szagnyomok, amelyekből olvashat.
A kutyakiképzők egyik trükkje a „bök” parancs. Ez azt jelenti, hogy megtanítod a kutyádnak, hogy az orrával érintse meg a tenyeredet. Így ha vendég jön, odanyújthatod a kezed, és a kutya inkább azt szagolja meg, mint a vendég ágyékát.

Soha ne büntesd a kutyát ezért a viselkedéséért. Ő nem tudja, hogy ez az emberek között tabunak számít. Számára ez olyan természetes, mint neked az, hogy kezet nyújtasz és bemutatkozol valakinek.

Ebből a videóból megtudhatod, hogyan érzékelnek a kutyák az orrukkal:

