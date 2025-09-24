Ezért szagolják meg a kutyák az ágyékodat

A legtöbben ismerjük azt a pillanatot, amikor megérkezünk valakihez, és a ház négylábú lakója azonnal céltudatosan az ágyékunkhoz nyomja az orrát. Nem épp a legkellemesebb üdvözlés, és sokan zavarba is jönnek tőle – de nem kéne. A kutya ugyanis nem neveletlen, csak azt teszi, amit az orra diktál.

A kutya a szaglásával is kommunikál.

Fotó: Sofiia Popovych / Shutterstock

A kutya orra csodafegyver

Az embernek átlagosan ötmillió szaglósejtje van, a kutyának ennek a sokszorosa: fajtától függően 125 és 300 millió között. És nem csak több, de sokkal hatékonyabb is. A kutya orra akár tízezerszer érzékenyebb lehet, mint a miénk. Az agyukban a szagok feldolgozására fenntartott rész is lényegesen nagyobb arányban van jelen, így ők olyan illatokat is képesek érzékelni, amiket mi észre sem veszünk. Ráadásul a kutyák nedves orra segít abban, hogy a levegőben lévő szagrészecskék könnyebben megtapadjanak rajta. Ennek köszönhetően a kutyák akár kilométerekről is képesek kiszagolni egy-egy illatot – vagy felismerni, hogy ki járt nálad tegnap este.

Miért pont az ágyék?

A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk: ott vannak a legerősebb szagok. Az emberi testen belül az apokrin verejtékmirigyek – amelyek az egyedi testszagért is felelnek – a hónaljban és az intim tájakon találhatók meg nagy mennyiségben. Ezek olyan anyagokat bocsátanak ki, amelyeket a baktériumok lebontanak, és így jönnek létre a jól ismert – vagy épp kevésbé kedvelt – testszagok.

A kutya számára ezek az illatok olyanok, mint egy információs csomag: nemcsak azt tudják meg belőle, hogy férfi vagy-e vagy nő, hanem azt is, ha stresszes vagy, ha beteg vagy, ha menstruálsz, terhes vagy – sőt még azt is, ha nemrég szexeltél. Ezek nem „szagok” a szó hétköznapi értelmében, hanem hormonális jelek, amelyeket az állatok kivételes érzékelésük révén észlelnek.

Szaglás a kutyák kommunikációja

A kutyák számára a szaglás alapvető kommunikációs forma. Úgy olvasnak belőle, ahogy mi a szavakból. Ahogy ők egymás fenekét szaglásszák meg egy kutyás találkozón, ugyanúgy próbálják az embereknél is a leghatékonyabb információs forrást megtalálni – és ez bizony gyakran az ágyék.