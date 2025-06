/Mit érez a kutyád, ha más kutya szagát érzi rajtad? Meg fog lepni a válasz!

A kutya szaglása rendkívül fejlett – 100 000-szer jobb, mint az emberé –, akár órákkal a simogatás után is képes megérezni rajtad, ha korábban más kutya körül legyeskedtél.

Fotó: Iulia_C / Shutterstock

Lássuk, mit érez egy kutya, ha egy másik szagát érzi a gazdiján

Nem véletlen, hogy kábítószer-kereső, mentő-, és segítőkutyákat képeznek ki, hiszen a szaglás területén meg sem közelítjük a kutyákat, sokkal fejlettebbek és gyorsabban reagálnak, mint az ember, vagy bármely készülék.

Információkat gyűjt

Ha saját magunkból és emberi természetünkből indulunk ki, azt feltételezhetjük, hogy a kutyánk azért szaglászik vadul körbe, ha más kutya szagát érzi rajtunk, mert féltékeny. Mikor az asszony keresi a rúzsfoltot az ing gallérján, a pasi pedig megkérdezi, hogy „te meg kinek nyaltad így ki magad” mert észreveszi, hogy ma magas sarkúban voltál az irodában. Ismerős?

Hál isten a kutyák máshogy gondolkodnak. A szaglászás az információgyűjtést szolgálja. A szag alapján a kutya képes felmérni, hogy milyen nemű, korú a másik kutya, mit evett, milyen az egészségügyi és érzelmi állapota. Egy egész profilt képes felállítani, pusztán a szaglása alapján. Lehet, hogy még boldog is lesz az új „hírektől”. Szóval nem kell bűntudatot éreznünk, a legtöbb esetben ez pusztán kíváncsiság, az érdeklődés jele.

A kutyák, miközben önfeledten játszanak

Fotó: Forrás: Shutterstock / Készítette: otsphoto

Féltékenység, szorongás

Vannak azonban sajnos esetek, amikor egy kutya érezhet féltékenységet, akár szorongást is, ha megérzi egy másik kutya szagát gazdiján. Ez főleg a szeparációs szorongásban szenvedő kutyáknál figyelhető meg, akik már attól is szoronganak, ha egyedül hagyják őket a lakásban, pláne, ha még más kutya szagát is megérzik a gazdáikon.

Ezen kívül, olyan ebeknél, akik ritkán találkoznak más kutyákkal, szintén felmerülhet a féltékenység.

Összességében, a kutyád nem fog rögtön árulónak titulálni, ha megérzi más kutya szagát rajtad, de ha érzékenyebb a szőrös gyermek, óvatosan az idegen kutyák simogatásával.

