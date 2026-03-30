„Én mindenkinek ezt ajánlom” – megszólalt a Sonkamester, így válaszd ki a legegyszerűbben a legjobb húsvéti sonkát

Nyakunkon a húsvét, a boltok polcai pedig megteltek sonkával. Igen ám, de a hatalmas választékból mi alapján válasszunk? Árpás László Sonkamester évtizedek óta foglalkozik húsokkal. Azt a vonalat viszi tovább, amit gyerekként édesanyjától és az ő felmenőitől látott. Szerinte a jó húsvéti sonka ismérveit nem is olyan bonyolult meghatározni, de van azért pár alapszabály, amit érdemes figyelembe venni, amikor vásárolunk. Mutatjuk, hogyan válasszuk ki a jó húsvéti sonkát.
Árpás László szerint sokkal biztosabbra megyünk, ha nem a boltok polcairól, hanem inkább egy ismerőstől, vagy a piacról szerezzük be a húsvéti sonkánkat. Mivel itt már sokszor félbe is van vágva, ezért eleve látszik a sonka keresztmetszete: látszik, hogy mennyi zsiradék van benne, ami a Sonkamester szerint fontos tényező, hiszen a jó minőségű sonkában van némi zsiradék. Ez adja majd később a megfelelő ízt neki.
Kifejezetten jó minőségű az úgynevezett F1-es mangalica sonka, ami azt jelenti, hogy az anya mangalica, az apa tulok. A Sonkamester szerint ez a fajta sonka ízvilágában páratlan.
Árpás László szerint az a jó, ha az illata enyhén füstös. Ha túlságosan füstös az illat, az azt jelenti, hogy túlfüstölték a sonkát, ami nem szerencsés. A másik fontos tényező a keménység.
A Sonkamester azt tanácsolja, hogy menjünk oda nyugodtan és fogjuk meg a sonkát. Nézzük meg, hogy van-e tartása. Ne legyen túl puha, legyen inkább ruganyosabb, keményebb. Ez ugyanis azt jelenti, hogy kevesebb a víztartalma. Ha túl vizes, akkor nem lesz olyan finom.
Általában a fiatal sertések nagyon vizesek, minél öregebb egy hús, annál jobb. Persze nem azt mondom, hogy legyen nagyon öreg, de legyen legalább egy 120-150 kilós disznó, annak már van jó sonkája. Én mindenkinek ezt ajánlom
- magyarázza a Délvidékről származó férfi, ahol mindig is nagy hagyománya volt a sonkatermékek készítésének.
A ma már etyeki kötődésű Sonkamester egészen kisgyermekként elkezdett érdeklődni a sonkakészítés csínja-bínja iránt. Mesélt arról is, honnan ered a húsvéti sonka hagyománya. A régi népi világban november-december környékén vágták le a disznót. Amit lehetet, azt frissen megettek, vagy feldolgoztak. Ekkor készült a hurka, a kolbász, a disznósajt. A legvégére hagyták a sonkát, ami a levágástól számítva három-négy-öt hónappal később került az asztalra.
Minden hús csúcsa a sonka. Ezt becsülték a legtöbbre és ezt hagyták húsvétra
- fogalmaz a férfi.
Hogy húsvétra a legjobb minőséget kapják, ahhoz kettő-négy hétig sóban kell állnia a húsnak, de van olyan is, aki pácolja. Árpás László szerint ha jóminőségű az állat, akkor nem kell páccal tovább fokozni az ízt. Ezután következik a füstölés, majd egy-két hónapra kiakasztják, hogy érlelődjön. Nála egyébként az érlelt sonka kétévesnél kezdődik és megtalálható egészen 14 évesig, de az persze nem húsvétra való.
Húsvétra egy jó szaftos comb való, ami megadja az igazi ízvilágot
- mondja.
Etyeken egyébként még húsvét napján is beszerezhető egy-egy sonka, ami garantáltan az ünnepi asztal ékköve lesz. Jövő héten pedig azt is eláruljuk, hogyan kell elkészíteni a tökéletes húsvéti sonkát.
