„Én mindenkinek ezt ajánlom” – megszólalt a Sonkamester, így válaszd ki a legegyszerűbben a legjobb húsvéti sonkát

Nyakunkon a húsvét, a boltok polcai pedig megteltek sonkával. Igen ám, de a hatalmas választékból mi alapján válasszunk? Árpás László Sonkamester évtizedek óta foglalkozik húsokkal. Azt a vonalat viszi tovább, amit gyerekként édesanyjától és az ő felmenőitől látott. Szerinte a jó húsvéti sonka ismérveit nem is olyan bonyolult meghatározni, de van azért pár alapszabály, amit érdemes figyelembe venni, amikor vásárolunk. Mutatjuk, hogyan válasszuk ki a jó húsvéti sonkát.

Fontos tudni, hogy honnan származik

Árpás László szerint sokkal biztosabbra megyünk, ha nem a boltok polcairól, hanem inkább egy ismerőstől, vagy a piacról szerezzük be a húsvéti sonkánkat. Mivel itt már sokszor félbe is van vágva, ezért eleve látszik a sonka keresztmetszete: látszik, hogy mennyi zsiradék van benne, ami a Sonkamester szerint fontos tényező, hiszen a jó minőségű sonkában van némi zsiradék. Ez adja majd később a megfelelő ízt neki.

Kifejezetten jó minőségű az úgynevezett F1-es mangalica sonka, ami azt jelenti, hogy az anya mangalica, az apa tulok. A Sonkamester szerint ez a fajta sonka ízvilágában páratlan.

Fontos az illat és a tömöttség

Árpás László szerint az a jó, ha az illata enyhén füstös. Ha túlságosan füstös az illat, az azt jelenti, hogy túlfüstölték a sonkát, ami nem szerencsés. A másik fontos tényező a keménység.

A Sonkamester azt tanácsolja, hogy menjünk oda nyugodtan és fogjuk meg a sonkát. Nézzük meg, hogy van-e tartása. Ne legyen túl puha, legyen inkább ruganyosabb, keményebb. Ez ugyanis azt jelenti, hogy kevesebb a víztartalma. Ha túl vizes, akkor nem lesz olyan finom.

Általában a fiatal sertések nagyon vizesek, minél öregebb egy hús, annál jobb. Persze nem azt mondom, hogy legyen nagyon öreg, de legyen legalább egy 120-150 kilós disznó, annak már van jó sonkája. Én mindenkinek ezt ajánlom

- magyarázza a Délvidékről származó férfi, ahol mindig is nagy hagyománya volt a sonkatermékek készítésének.

Honnan ered a húsvéti sonka mítosza?

A ma már etyeki kötődésű Sonkamester egészen kisgyermekként elkezdett érdeklődni a sonkakészítés csínja-bínja iránt. Mesélt arról is, honnan ered a húsvéti sonka hagyománya. A régi népi világban november-december környékén vágták le a disznót. Amit lehetet, azt frissen megettek, vagy feldolgoztak. Ekkor készült a hurka, a kolbász, a disznósajt. A legvégére hagyták a sonkát, ami a levágástól számítva három-négy-öt hónappal később került az asztalra.

Minden hús csúcsa a sonka. Ezt becsülték a legtöbbre és ezt hagyták húsvétra

- fogalmaz a férfi.