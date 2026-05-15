"Hiába várták haza" - Böde Dániel testvérének döntenie kell

Böde Dániel nem várt tovább, újabb egy évvel meghosszabbította a szerződését a Paks csapatával. A válogatott csatár ősszel lesz 40 éves, de még mindig érzi magában az erőt az élvonalhoz. Pedig saját bevallása szerint tavaly ultimátumot kapott testvérétől.

Böde 2025 nyarán a Borsnak beszélt arról, ha Paksról távozik, akkor csakis szülőfalujában, Madocsán folytatja a focit. Ott, ahol közel húsz éve játszik bátyja, István a gárda egyik legjobb csatára. Sőt, Böde Dániel nem egyszer edzőként is irányította a kiscsapatot. Tavaly a csatár azt mondta a Borsnak, a bátyja már csak egy évet vár rá.

Nagyon várják már, hogy hazamenjek Madocsára. A tesóm 43 éves, azt mondja már nem sokáig vár arra, hogy együtt játszunk ott. Egy évet kaptam arra tőle, hogy hazaigazoljak, azután befejezi a focit

- mondta a Borsnak tavaly nyáron Böde, aki a mostani, paksi hosszabbításával elképzelhető, hogy lemarad arról, hogy testvérével együtt szerepeljen. Böde Istvánnak tehát döntenie kell, lehúz-e még két évet Madocsán, vagy nem vár tovább öccsére.

Ezért hosszabbított Böde Dániel

A csatár a Paks hivatalos honlapjának elmondta, noha egy-egy edzés már fáj neki is, de nincs annál nagyobb öröm, amikor góljai után a pálya mellett labdaszedőként álló fiaihoz futhat oda. Böde az idei szezonban 10 gólt szerzett a labdarúgó-NB I-ben, szombaton bronzérmes lehet a bajnokságban, októbertől pedig már 40 évesen játszik az élvonalban.

