Ettől a filléres összetevőtől lesz mennyei a házi kenyér

Több okból is megéri otthon kenyeret sütni.

A házi kenyér sütése elsőre lehet, hogy ijesztően hangzik, de ha egyszer kipróbálod, rájössz, hogy sokkal egyszerűbb, mint gondoltad. Nem kell kovászt nevelned, különleges lisztekkel kísérletezned, csak erre a gyors, olcsó és biztos receptre van szükséged. Az alapanyagok olyan egyszerűek, hogy szinte biztos, hogy jelenleg is mindened megvan hozzá otthon, ráadásul egy házi vekni ára töredéke a bolti kenyérének.

A legínycsiklandóbb házi kenyér receptje

A kenyér évezredek óta része az életünknek, hagyományainknak. Tájegységenként más-más módon készítik, függően az alapanyagoktól. Az egyik legegészségesebb változata a régimódi kovászos kenyér, ezúttal azonban nem annak, hanem egy sokkal egyszerűbb, bármikor összedobható élesztős változatnak a receptjét ismerheted meg. A receptet felturbóztuk egy különleges hozzávalóval, így biztos lehetsz benne, hogy ez a házi kenyér minden boltit kenderbe ver!

Hozzávalók:

1 kg búzaliszt

2 teáskanál só

5 dkg friss élesztő vagy 2 tasak porélesztő

4,5-5 dl langyos víz

1 teáskanál cukor

25 dkg főtt, áttört burgonya

Elkészítés:

A krumplit héjában főzd meg, hagyd kihűlni, majd törd teljesen simára. Az élesztőt futtasd fel: egy kisebb tálba önts 1 dl langyos vizet, keverd bele a cukrot, majd morzsold bele az élesztőt. Hagyd állni 8–10 percig, amíg habos nem lesz. Az átszitált liszthez add hozzá a sót és az áttört krumplit, majd öntsd rá a felfuttatott élesztőt. A vizet fokozatosan adagold hozzá, hogy ne csomósodjon a tészta. Dagasztás: borítsd lisztezett felületre a tésztát, és dagaszd legalább 10 percig. Akkor jó, ha a tészta rugalmas, kissé fényes, és elválik a kezedtől. Használhatsz dagasztógépet is, ha van otthon. Kissé lágyabb, hígabb, puhább tésztát kell kapnod. Első kelesztés: tedd vissza a tálba a tésztát, takard le konyharuhával, és meleg helyen keleszd 60 percig, amíg a duplájára nő. Formázás: lisztezett deszkára borítsd ki a tésztát, finoman gyúrd át, majd formázz belőle cipót vagy veknit. Tedd bele egy magasabb falú sütőedénybe, ez lehet jénai, cserépedény, esetleg vaslábos, ha van otthon. Második kelesztés: letakarva pihentesd még 30 percig. Sütés: Melegítsd elő a sütőt 220 °C-ra. Az aljába tegyél egy hőálló edényben vizet, mert a gőztől sokkal ropogósabb lesz a héja. A kenyeret 35–40 percig süsd, amíg aranybarna nem lesz. Akkor jó, ha az alját megkopogtatva kongó hangot ad. Hűtés: rácson hagyd kihűlni, és csak ezután szeleteld fel – bármilyen nehéz is kivárni.

Miért jó krumplit tenni a kenyér tésztájába?

A krumplis kenyér kevésbé morzsálódik, belül puha, a héja ropogós, és napokig friss marad. Ez a módszer különösen praktikus akkor, ha van otthon maradék főtt krumpli és szeretnéd felhasználni.