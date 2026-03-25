Ettől a filléres összetevőtől lesz mennyei a házi kenyér

Friss, ropogós és még meleg: az otthon sütött kenyér nemcsak finomabb, mint a bolti, hanem olcsóbb is. Nem kell hozzá méregdrága alapanyag vagy full extrás sütő, csak néhány hozzávaló és a nagyi egyszerű, pénztárcabarát módszere, amellyel ropogós héjú, puha belsejű házi kenyér süthető fillérekből.
Egyetlen olcsó hozzávalótól sokáig puha marad a kenyér.
A nagyi egy praktikus trükkjétől ropogós lesz a héj.
A házi kenyér sütése elsőre lehet, hogy ijesztően hangzik, de ha egyszer kipróbálod, rájössz, hogy sokkal egyszerűbb, mint gondoltad. Nem kell kovászt nevelned, különleges lisztekkel kísérletezned, csak erre a gyors, olcsó és biztos receptre van szükséged. Az alapanyagok olyan egyszerűek, hogy szinte biztos, hogy jelenleg is mindened megvan hozzá otthon, ráadásul egy házi vekni ára töredéke a bolti kenyérének.
A legínycsiklandóbb házi kenyér receptje
A kenyér évezredek óta része az életünknek, hagyományainknak. Tájegységenként más-más módon készítik, függően az alapanyagoktól. Az egyik legegészségesebb változata a régimódi kovászos kenyér, ezúttal azonban nem annak, hanem egy sokkal egyszerűbb, bármikor összedobható élesztős változatnak a receptjét ismerheted meg. A receptet felturbóztuk egy különleges hozzávalóval, így biztos lehetsz benne, hogy ez a házi kenyér minden boltit kenderbe ver!
Az élesztőt futtasd fel: egy kisebb tálba önts 1 dl langyos vizet, keverd bele a cukrot, majd morzsold bele az élesztőt. Hagyd állni 8–10 percig, amíg habos nem lesz.
Az átszitált liszthez add hozzá a sót és az áttört krumplit, majd öntsd rá a felfuttatott élesztőt.
A vizet fokozatosan adagold hozzá, hogy ne csomósodjon a tészta.
Dagasztás: borítsd lisztezett felületre a tésztát, és dagaszd legalább 10 percig. Akkor jó, ha a tészta rugalmas, kissé fényes, és elválik a kezedtől. Használhatsz dagasztógépet is, ha van otthon. Kissé lágyabb, hígabb, puhább tésztát kell kapnod.
Első kelesztés: tedd vissza a tálba a tésztát, takard le konyharuhával, és meleg helyen keleszd 60 percig, amíg a duplájára nő.
Formázás: lisztezett deszkára borítsd ki a tésztát, finoman gyúrd át, majd formázz belőle cipót vagy veknit. Tedd bele egy magasabb falú sütőedénybe, ez lehet jénai, cserépedény, esetleg vaslábos, ha van otthon.
Második kelesztés: letakarva pihentesd még 30 percig.
Sütés: Melegítsd elő a sütőt 220 °C-ra. Az aljába tegyél egy hőálló edényben vizet, mert a gőztől sokkal ropogósabb lesz a héja. A kenyeret 35–40 percig süsd, amíg aranybarna nem lesz. Akkor jó, ha az alját megkopogtatva kongó hangot ad.
Hűtés: rácson hagyd kihűlni, és csak ezután szeleteld fel – bármilyen nehéz is kivárni.
Miért jó krumplit tenni a kenyér tésztájába?
A krumplis kenyér kevésbé morzsálódik, belül puha, a héja ropogós, és napokig friss marad. Ez a módszer különösen praktikus akkor, ha van otthon maradék főtt krumpli és szeretnéd felhasználni.
