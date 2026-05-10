Így szerezte meg diplomáját egy 11 gyermekes, hallássérült, egyedülálló édesanya

Mesterdiplomát szerzett egy 11 gyermekes, egyedülálló édesanya, miután legyőzte halláskárosodását. Heather Porter, aki még egyetemi hallgatóként vette észre, hogy hallásproblémái vannak, április 29-én szerezte meg diplomáját a Phoenixi Grand Canyon Egyetemen.
„Nagyon nehezen értettem olyan dolgokat, amiket mások könnyen megértettek” - mondta Heather Porter.
A világjárvány alatt Heather-nél autoimmun belső-fül betegséget diagnosztizáltak, amely halláskárosodáshoz vezetett. Ezután a nő úgy érezte, egyedül maradt, elszigetelődött a családjától és a barátaitól. Depressziós lett.
A nő, aki sosem számított erre a diagnózisra, végül cochlerális implantátumra finanszírozást kapott, de a készülék másfél év múlva tönkre ment.
Elkezdett rosszul működni, nagyon rosszul. Fájdalmakat és hasonlókat okozott, és kiderült, hogy nem működik
- idézi szavait a People.
Ekkor meg kellett műteni az implantátum cseréhez. Ezután Heather folytatta a tanulmányait, miközben nevelte gyermekeit is. Heather Porter és akkori férje egy nevelt gyermeket vettek magukhoz, de úgy döntöttek, hogy befogadják annak három idősebb testvérét is. Maga Heather hat gyermeket hozott a világra és még egyet örökbe fogadott később.
Mindannyian képesek vagyunk leküzdeni az élet által elénk állított kihívásokat, és nemcsak leküzdeni őket, hanem jobbá is válni általuk.
Heather megtanulta a jelnyelvet, aminek ismeretét áldásnak nevezi. Abban reménykedik, hogy pszichoterapeutaként más nagyothalló emberekkel dolgozhat együtt. Vannak még tervei továbbtanulás terén, sőt a nemzetközi karriert sem veti el.
