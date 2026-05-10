"Túlreagálja" - közölték a fiatal nővel, majd megtörtént a tragédia

Tragédia történt, miután tüdőembólia következtében életét vesztette az a 24 éves Clariss Street, akivel az orvosok közölték, túlreagálja a helyzetet: mindezt csupán pár órával a halála előtt. A tehetséges szociológiaszakos egyetemistát mentősök vitték kórházba miután nem kapott levegőt. Ők voltak azok, akik szerint Clarissa csupán egyszerű pánikrohama volt. Ezt követően pedig kiderült: olyan oxigénmaszkot adtak neki, amely valójában nem volt csatlakoztatva az oxigénforráshoz.

Clarissa 2024 augusztusi halálát követően azonnal nyomozás indult, melynek lezártát követően most egy háromnapos tárgyalás kezdődött, mely során Michelle Neale, aki aznap este nővérként dolgozott a kórházban bevallotta, hogy egy oxigénforrás nélküli maszkot adott a fiatalnak.

Nem tudom, miért tettem

- közölte majd elismerte, nem lett volna szabad megtennie, mivel így a maszk nem segített szabályozni Clarissa légzését, akit ezt követően még egy órát várakoztattak a folyosón mielőtt kórtermet kapott volna. Ez idő alatt folyadékot adtak neki, majd félig szemmel tartották, de azért magára is hagyták. Egy alkalommal pedig, mire visszatértek hozzá az állapota annyit romlott, hogy végül életét vesztette. Halálát tüdőembólia és zsírmájbetegség okozta.

Clarissa tehetséges és elhivatott hallgató volt, akinek kiemelkedő munkája elnyerte a dékáni díjat a szakdolgozatáért. A szociológia iránti szenvedélye és tudományos kiválósága maradandó hatást gyakorolt mindenkire, akivel találkozott. Mindig emlékezni fogunk a ragyogására, kedvességére és melegszívű személyiségére

- búcsúzott tőle az egyeteme.

Clarissa először 2017-ben esett át először tüdőembólián és mélyvénás trombózison. Ezt követően a halála napjáig vérhigítót szedett. Az azonban szintén kiderült, hogy a 2017-es embólia után nem utalták tovább hematológiai vizsgálatra és további teszteket sem végeztek nála. A halottkémi vizsgálat eredménye a napokban várható, írja a TheSun.