Óriási az öröm Varga Barnabáséknál: bajnok lett a magyar csatár!

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 20:37
Varga Barnabás ismét a kezdőcsapatban kapott helyet. Az AEK Athén-Panathinaikosz rangadót a hazaiak 2-1-re nyerték, ezzel pedig bajnokok lettek.

A magyar válogatott támadója ezúttal is ott volt a kezdőcsapatban az AEK Athén-Panathinaikosz rangadón a hazai oldalon, a görög Szuperliga felsőházi rájátszásának 4. fordulójában. Varga Barnabásék már a találkozó elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, és az első percektől kezdve irányították a játékot. A hazai együttes több helyzetet dolgozott ki riválisánál, és többet birtokolta a labdát. Az első félidő hajrájában Varga ugyan betalált, ám a VAR-vizsgálatot követően les miatt érvénytelenítették a gólját, így a csapatok gól nélküli döntetlennel vonulhattak az öltözőbe.

Varga Barnabás a kezdőcsapatban kapott helyet az AEK Athén-Panathinaikosz rangadón Fotó: AEK

AEK Athén-Panathinaikosz: bajnoki címet ünnepelhet Varga Barnabás

A fordulást követően egy hazai szöglet után gyors kontrát vezetett a Panathinaikosz, amelynek végén Tetteh vette be az AEK kapuját, megszerezve ezzel a vezetést a vendégeknek (0-1). A 71. percben a csereként beálló Zini egyenlített az AEK Athénnak (1-1). A hazai közönség érezte, hogy kell a támogatás az athéni együttesnek, a mérkőzés 93. perceiben pedig Joao Mario szerzete meg a hazaiak mindent eldöntő találatát ezzel pedig 2-1-re nyert az AEK Athén, így 

Varga Barnabásék bajnoki címet ünnepelhettek. 

Varga Barnabásék abban a tudatban léptek pályára, hogy egy győzelemmel – amennyiben az Olympiakosz–PAOK rangadó döntetlennel zárul – már ezen az estén bebiztosíthatják a bajnoki címet. Az AEK Athén végül 2–1-re legyőzte a Panathinaikoszt, miközben a másik rangadó valóban döntetlennel ért véget, így az athéni együttes megszerezte a görög bajnoki címet.

 

