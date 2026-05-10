Halott fiától lett gyereke a spanyol színésznőnek – 3 év után megtörte a csendet

Bejárta a nemzetközi sajtót és a közösségi médiát a spanyol tévés ikon, Ana Obregón sokáig féltve őrzött titka. Mint kiderült, a színésznő a fia, Alessandro Lecquio egy megható, egyben bizarr kívánságát teljesítette, amikor béranyát fogadott, hogy kihordassa vele a fia gyerekét. Anya és fia ugyanis fogadalmat tett, hogy Alessandro halála után a lefagyasztott hímivarsejtjeit felhasználva utód születhessen.

Mi volt az eskü anya és fia között?

Ana Obregón fia, Alessandro Lecquio halálos rákbetegséggel küzdött, amely 2020-ban végleg legyőzte őt. A színésznő a poklok poklát élte át, csak egy valami tartotta benne a lelket: a küldetés, hogy teljesítse az Alessandro halálos ágyán tett ígéretét. A súlyos betegséggel küzdő 27 éves férfi a kemoterápiás kezelések előtt lefagyasztatta a hímivarsejtjeit, mert a családalapítás volt minden álma. Habár ez életében már nem következhetett be, édesanyjának meghagyta, hogy használják fel a sejteket egy utód nemzéséhez.

A gyermeke elvesztésének, és a gyászfeldolgozásnak a kínjai ellenére Anának sikerült talpra állnia, elhatározva, hogy teljesíti fia kívánságát: 2023-ban béranyát fogadott, így született meg az unokája, aki egyben hivatalosan az ő és Alessandro gyermeke.

– Amikor először a karjaimba zártalak, újjászülettem, mert abban a pillanatban a fiam egy darabkáját is magamhoz öleltem – fogalmazott korábban Ana, aki elhatározta: minden idejét a fia lányának nevelésével tölti.

„A szeretet a legnagyobb erő”

A kicsi születése óta három év telt el, és a színésznő anyák napján, április 3-án egy megható üzenettel törte meg a csendet. Az 1,3 milliós követőtáborral rendelkező Instagram-oldalán nyíltan elmondta, mennyire keserű számára ez a nap.

Anyák napja fáj. Szívből jövő szeretetemet küldöm minden anyának, akinek angyalai vannak a mennyben. Azoknak, akik mosolyogva nyelik le könnyeiket, hogy túléljék. El kell mondanom, hogy a szeretet a legnagyobb erő (…), és hogy örökre anyák maradunk

– fogalmazott fájdalmas szavakkal. Egyelőre teljes titokban tartja a kislány előtt, hogy ki a biológiai apja, ám egy posztjában elárulta: ha eljön az idő, mesélni fog neki az édesapjáról.