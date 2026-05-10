Anya és fia fogadalmát betartó Ana Obregón

Halott fiától lett gyereke a spanyol színésznőnek – 3 év után megtörte a csendet

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 10. 20:15
Egyszerre megható és bizarr a kívánság, amelyet Ana Obregón spanyol színésznő az elhunyt fiának, Alessandrónak teljesített. Anya és fia különleges fogadalmat tett, miszerint Alessandro lefagyasztott hímivarsejtjeit felhasználva a férfi halála után Ana béranyát fogad. A színésznő három éve sajátjaként neveli a gyermeket.
  • A spanyol tévésztár, Ana Obregón a fia, Alessandro Lecquio utolsó kívánságát váltotta valóra.
  • Anya és fia megfogadták, hogy a férfi hímivarsejtjeinek felhasználásával Ana béranyát fogad.
  • A gyermek három éve jött világra, a 71 éves színésznő pedig idén anyák napján rántotta le a leplet az igazságról.

Bejárta a nemzetközi sajtót és a közösségi médiát a spanyol tévés ikon, Ana Obregón sokáig féltve őrzött titka. Mint kiderült, a színésznő a fia, Alessandro Lecquio egy megható, egyben bizarr kívánságát teljesítette, amikor béranyát fogadott, hogy kihordassa vele a fia gyerekét. Anya és fia ugyanis fogadalmat tett, hogy Alessandro halála után a lefagyasztott hímivarsejtjeit felhasználva utód születhessen.

Ana Obregón babakocsi tolása közben, amelyben az anya és fia közös fogadalmából született gyerek fekszik
Anya és fia fogadalmat tett: Ana Obregón a fia halála után béranyát fogadott, hogy felhasználja a férfi lefagyasztott hímivarsejtjeit. 
Fotó: Europa Press Entertainment / GettyImages

Mi volt az eskü anya és fia között?

Ana Obregón fia, Alessandro Lecquio halálos rákbetegséggel küzdött, amely 2020-ban végleg legyőzte őt. A színésznő a poklok poklát élte át, csak egy valami tartotta benne a lelket: a küldetés, hogy teljesítse az Alessandro halálos ágyán tett ígéretét. A súlyos betegséggel küzdő 27 éves férfi a kemoterápiás kezelések előtt lefagyasztatta a hímivarsejtjeit, mert a családalapítás volt minden álma. Habár ez életében már nem következhetett be, édesanyjának meghagyta, hogy használják fel a sejteket egy utód nemzéséhez.

A gyermeke elvesztésének, és a gyászfeldolgozásnak a kínjai ellenére Anának sikerült talpra állnia, elhatározva, hogy teljesíti fia kívánságát: 2023-ban béranyát fogadott, így született meg az unokája, aki egyben hivatalosan az ő és Alessandro gyermeke. 

– Amikor először a karjaimba zártalak, újjászülettem, mert abban a pillanatban a fiam egy darabkáját is magamhoz öleltem – fogalmazott korábban Ana, aki elhatározta: minden idejét a fia lányának nevelésével tölti. 

„A szeretet a legnagyobb erő” 

A kicsi születése óta három év telt el, és a színésznő anyák napján, április 3-án egy megható üzenettel törte meg a csendet. Az 1,3 milliós követőtáborral rendelkező Instagram-oldalán nyíltan elmondta, mennyire keserű számára ez a nap.

Anyák napja fáj. Szívből jövő szeretetemet küldöm minden anyának, akinek angyalai vannak a mennyben. Azoknak, akik mosolyogva nyelik le könnyeiket, hogy túléljék. El kell mondanom, hogy a szeretet a legnagyobb erő (…), és hogy örökre anyák maradunk

– fogalmazott fájdalmas szavakkal. Egyelőre teljes titokban tartja a kislány előtt, hogy ki a biológiai apja, ám egy posztjában elárulta: ha eljön az idő, mesélni fog neki az édesapjáról. 

A megosztott kollázs bal oldalán Ana fiának lánya, jobb oldalon pedig az elhunyt férfi gyerekkori képe látható:

Ana Obregón lányunokájáról videót itt nézhetsz meg:

(LADBible)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
