Mit tegyünk, ha hamis pénzt találtunk?

Ha hamis pénz kerül a kezünkbe, akkor ne essünk pánikba és ne is próbáljunk megszabadulni tőle. Amennyiben a nálunk lévő bankjegyek közül az egyik hamis, a legrosszabb, amit tehetünk, ha fizetni akarunk vele. Ezzel ugyanis bűncselekményt követünk el, és még akkor is bajba kerülhetünk, ha nem mi hamisítottunk. A törvény szerint a továbbadással akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kockáztathatunk. A legjobb, amit tehetünk, hogy azonnal kivonatjuk a forgalomból – írja a Fanny magazin.
A gyanús bankjegyet vigyük be a legközelebbi postára vagy bankfiókba, szakértői vizsgálatra. Itt kötelesek átvenni, és jegyzőkönyvet vesznek fel róla. Hivatalos vizsgálatra ezután a bankjegy a Magyar Nemzeti Bankhoz kerül. Amennyiben bebizonyosodik, hogy nem valódi, sajnos nem jár érte kártalanítás, a mi oldalunkon elveszett összegnek számít.
Az is előfordulhat, hogy nem tudunk róla, hogy hamisított pénz van a pénztárcánkban, és a kasszás veszi észre, amikor az üzletben fizetni akarunk vele. Ilyenkor nemcsak ahhoz van joga, hogy megtagadja a pénz elfogadását, de köteles rendőrt hívni, vagy jegyzőkönyvet írni. Ilyenkor maradjunk a helyszínen, míg a hatóság intézkedik, ne meneküljünk el. Mondjuk el, honnan jutottunk hozzá a pénzhez – például bankautomatából, másik üzletben visszajáróként, vagy magánszemélytől.
Akár mi magunk adjuk le a bankjegyet, akár nálunk találják meg, mindig ragaszkodjunk a részletes jegyzőkönyvhöz. Ebben szerepelnie kell a bankjegy sorozatszámának és a mi adatainknak. A jegyzőkönyv bizonyítja, hogy jóhiszeműen jártunk el. Amennyiben később kiderülne, hogy a pénz mégis valódi, csak például sérült vagy kopott, a dokumentum alapján fogjuk visszakapni az ellenértékét. A jegyzőkönyv másolatát minden esetben kérjük el, és őrizzük meg, míg le nem záródik a vizsgálat.
Megeshet, hogy a bankautomata ad ki hamis pénzt, és rögtön észrevesszük, mielőtt a tárcánkba tennénk. Ilyenkor ne menjünk el az automatától, hanem mutassuk fel a bankjegyet a biztonsági kamerának, és ha van rá mód, hívjuk fel a bank ügyfélszolgálatát még ott, a helyszínen. Jegyezzük fel az időpontot, az automata azonosítóját, mert a későbbi reklamációnál ezek lesznek a bizonyítékaink. A bank vizsgálatot fog indítani az ügyben.
Előfordulhat, hogy rendőrségi ügy lesz a dologból, ebben az esetben legyünk együttműködők a hatóságokkal. A nyomozóknak nem az a célja, hogy a jóhiszemű állampolgárt megbüntessék, hanem az, hogy felderítsék a hamis pénz forrását. Idézzük fel, hol és kitől kaphattuk a bankjegyet. Minden információ – helyszín, időpont, személyleírás – segíthet abban, hogy elkapják a hamisítókat, és megállítsák a hamis bankjegyek terjedését.
Amennyiben furcsának találunk egy bankjegyet, tapogassuk meg! A valódi pénz különleges, gyapot alapú papírból készül, a tapintása érdes és kemény. Amennyiben a bankó túl sima, selymes, vagy túlságosan műanyag érzetű, kezdjünk gyanakodni.
Fény felé tartva a bankjegy bal oldalán láthatóvá válik a portré és a címlet értéke. A hamisítványokon ez gyakran hiányzik, vagy csak rájuk van nyomtatva; az igazi pénzen úgy néz ki, mintha „benne lenne” a papírban. Nem csak a bankjegyeken, de például az élelmiszer utalványokon is találunk vízjelet.
A bankjegy közepén, a papírba építve található egy sötét vonal, amin olvasható feliratok vannak. Átnézetben látszik tisztán; a hamisítványokon ez sokszor csak egy szürke csík.
A papírpénzen található fémcsík színe és ábrája a mozgatás hatására változik. A valódi hologram élesen vált színt, míg a hamisítványokon ez gyakran fénytelen vagy statikus.
Minden bankjegyen van egy ábra, ami fény felé tartva válik teljessé, vagyis az elő- és hátoldali lenyomat kiegészíti egymást. Amennyiben ez a két oldal elcsúszik, az gyanúra adhat okot.
A nagyobb címleteken (2000 forint felett) a motívum színe mozgatásra aranyról zöldre vált. Ez egy nagyon drága eljárás, amit a hamisítók nehezen tudnak másolni. Jellemzően a bankjegy előoldalán található.
A bankjegyek bizonyos részei – például a bankjegyen található portré vagy a feliratok – kidomborodnak a papírból. Ha ujjbeggyel végigsimítjuk, éreznünk kell az egyenetlenséget; ezt hívják szakmai nyelven metszetmély nyomtatásnak.
A bankjegyeken mikroírások, vagyis apró, tűéles feliratok láthatóak, amennyiben nagyító alatt megvizsgáljuk őket. A hamisítványokon ezek a betűk gyakran elmosódottak, vagy olvashatatlan pontokká állnak össze. A nagyító sok helyzetben segítségünkre lehet, de ne tartsuk az autóban, mert az veszélyes.
Amennyiben van lehetőségünk UV-lámpával megnézni a bankjegyet, láthatjuk, hogy a papír bizonyos rostjai és ábrái élénk színekben világítanak, miközben maga a papír sötét marad.
A papírpénzeken két helyen is szerepel a sorozatszám. Ezeknek teljesen meg kell egyezniük; amennyiben eltérés van közöttük, biztosan hamisítvánnyal van dolgunk. Ha bizonytalanok vagyunk, vegyünk elő egy biztosan valódi bankjegyet, és tegyük egymás mellé a kettőt.
