Mit tegyünk, ha hamis pénzt találtunk?

Mihez kezdjünk a hamis pénzzel?

Miért fontos, hogy tudjuk, hogyan került hozzánk?

Hogyan ismerjük fel a hamis bankjegyet?

Ha hamis pénz kerül a kezünkbe, akkor ne essünk pánikba és ne is próbáljunk megszabadulni tőle. Amennyiben a nálunk lévő bankjegyek közül az egyik hamis, a legrosszabb, amit tehetünk, ha fizetni akarunk vele. Ezzel ugyanis bűncselekményt követünk el, és még akkor is bajba kerülhetünk, ha nem mi hamisítottunk. A törvény szerint a továbbadással akár egy évig terjedő szabadságvesztést is kockáztathatunk. A legjobb, amit tehetünk, hogy azonnal kivonatjuk a forgalomból – írja a Fanny magazin.

Hamis pénz került hozzánk? Ne próbáljunk fizetni vele, mert komoly baj lehet belőle.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

A hamis pénzt kicseréltethetjük valódira?

A gyanús bankjegyet vigyük be a legközelebbi postára vagy bankfiókba, szakértői vizsgálatra. Itt kötelesek átvenni, és jegyzőkönyvet vesznek fel róla. Hivatalos vizsgálatra ezután a bankjegy a Magyar Nemzeti Bankhoz kerül. Amennyiben bebizonyosodik, hogy nem valódi, sajnos nem jár érte kártalanítás, a mi oldalunkon elveszett összegnek számít.

Hogy került hozzánk a hamis bankjegy?

Az is előfordulhat, hogy nem tudunk róla, hogy hamisított pénz van a pénztárcánkban, és a kasszás veszi észre, amikor az üzletben fizetni akarunk vele. Ilyenkor nemcsak ahhoz van joga, hogy megtagadja a pénz elfogadását, de köteles rendőrt hívni, vagy jegyzőkönyvet írni. Ilyenkor maradjunk a helyszínen, míg a hatóság intézkedik, ne meneküljünk el. Mondjuk el, honnan jutottunk hozzá a pénzhez – például bankautomatából, másik üzletben visszajáróként, vagy magánszemélytől.

Készült róla jegyzőkönyv?

Akár mi magunk adjuk le a bankjegyet, akár nálunk találják meg, mindig ragaszkodjunk a részletes jegyzőkönyvhöz. Ebben szerepelnie kell a bankjegy sorozatszámának és a mi adatainknak. A jegyzőkönyv bizonyítja, hogy jóhiszeműen jártunk el. Amennyiben később kiderülne, hogy a pénz mégis valódi, csak például sérült vagy kopott, a dokumentum alapján fogjuk visszakapni az ellenértékét. A jegyzőkönyv másolatát minden esetben kérjük el, és őrizzük meg, míg le nem záródik a vizsgálat.