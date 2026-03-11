Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különmegbízott nagykövete szerint európai országok megpróbálhatják megtörni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a 2026-os parlamenti választások előtt – írja a Lentára hivatkozva a Mandiner.

Az európai országok megpróbálhatják megtörni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt / Fotó: Kurucz Árpád / mw

Az európai országok megpróbálhatják megtörni Orbán Viktor magyar miniszterelnököt

Mirosnyik hangsúlyozta, hogy

Orbán Viktor kiemelten védi Magyarország nemzeti érdekeit, ami megkülönbözteti őt más uniós vezetőktől, akik inkább európai trendeket követnek.

Az orosz Állami Duma szerint a kormányfő élete veszélyben van, miután Volodimir Zelenszkij a múlt heti sajtótájékoztatón azt mondta, ha Magyarország tovább akadályozza a 90 milliárd eurós EU-hitelt, akkor megadja a katonáinak Orbán Viktor címét.