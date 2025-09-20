Gyanús papírpénzt kaptál? – Így ismerheted fel a hamis bankjegyeket

A hamis bankjegyek kiszűrése nemcsak a pénzintézetek számára fontos, hanem a mindennapi életben nekünk, hétköznapi embereknek is kulcsfontosságú. Egy óvatlan pillanatban átvett hamis pénz ugyanis nemcsak időveszteséget és bosszúságot, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat. Az olyan bankjegyet és érmét, amelynek valódiságával kapcsolatban a legcsekélyebb kétség is felmerül, szakértői vizsgálatra valamely hitelintézetnek, a postának vagy a Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB) kell átadni.

Hogyan ismerjük fel a hamis bankjegyet? Ezekből az apró jelekből szinte gyerekjáték

Fotó: New Africa / Shutterstock

Hamis bankjegyet kaptál? Így ellenőrizheted, téged is átvertek-e

Ebben a cikkben bemutatjuk, melyek azok a legfontosabb jelek, biztonsági elemek, amelyekkel a hamis pénz felismerése gyerekjáték lesz – az anyagtól kezdve a vízjelen és a biztonsági szálon át egészen a speciális UV-fény alatt látható mintázatokig. Ha ezeket felismerjük, nagyobb eséllyel kerülhetjük el, hogy a pénzhamisítással foglalkozó csalók áldozatává váljunk.