Egy nő éppen ellenőriz egy köteg pénzt, hogy nem hamis bankjegyeket kapott-e

Gyanús papírpénzt kaptál? – Így ismerheted fel a hamis bankjegyeket

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 15:00
A mindennapi vásárlásoknál ritkán gondolunk bele, de bármikor a kezünkbe kerülhet visszajáróként egy gyanús fizetőeszköz. Ezért érdemes tudni, mire figyeljünk, hogy időben kiszűrhessük a hamis bankjegyeket, hiszen elfogadásuk komoly kellemetlenséget okozhat.
A hamis bankjegyek kiszűrése nemcsak a pénzintézetek számára fontos, hanem a mindennapi életben nekünk, hétköznapi embereknek is kulcsfontosságú. Egy óvatlan pillanatban átvett hamis pénz ugyanis nemcsak időveszteséget és bosszúságot, hanem jelentős anyagi veszteséget is okozhat. Az olyan bankjegyet és érmét, amelynek valódiságával kapcsolatban a legcsekélyebb kétség is felmerül, szakértői vizsgálatra valamely hitelintézetnek, a postának vagy a Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB) kell átadni.

Nagyítóval nézik, hogy hamis bankjegyek vannak-e a fa asztalon
Hogyan ismerjük fel a hamis bankjegyet? Ezekből az apró jelekből szinte gyerekjáték
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Hamis bankjegyet kaptál? Így ellenőrizheted, téged is átvertek-e

Ebben a cikkben bemutatjuk, melyek azok a legfontosabb jelek, biztonsági elemek, amelyekkel a hamis pénz felismerése gyerekjáték lesz – az anyagtól kezdve a vízjelen és a biztonsági szálon át egészen a speciális UV-fény alatt látható mintázatokig. Ha ezeket felismerjük, nagyobb eséllyel kerülhetjük el, hogy a pénzhamisítással foglalkozó csalók áldozatává váljunk.

  • 1. Tapintható a különbség 
    Az eredeti forintbankjegy különleges, vastagabb papírra készül, ami jellegzetes, kissé érdes felületű. Ha a pénz túl sima, szokatlanul vékony vagy „nyomtatott papír” érzetű, az komoly gyanúra adhat okot.
  • 2. Húzzuk végig rajta az ujjunkat
    Bizonyos elemek – például a feliratok és számok – enyhén kiemelkednek a bankjegy felületéből. Ujjbeggyel végighúzva jól érezhető a dombornyomás; ennek hiányában ne fogadjuk el a pénzt.
  • 3. Olyan világos, mint a Nap
    Ha a bankjegyet fény felé tartjuk, láthatóvá válik a papírba épített vízjel. Ez sosem utólag kerül a papírra, hanem az anyag része, így ha ez hiányzik vagy homályos, akkor hamisítvánnyal lehet dolgunk.
  • 4.  Beépített jel a hamis pénzekben?
    Minden eredeti bankjegyben van egy beépített biztonsági szál, amely a fény felé tartva sötét vonalként jelenik meg. Egy házi nyomtatóval ez a rész biztosan nem reprodukálható hitelesen.
  • 5. Mozgatásra ez megváltozik
    Az újabb magyar forint bankjegyeknél a fényben változó színekben játszó hologramcsík is segíthet az azonosításban. Ez a rész más-más szögből nézve mindig különböző színt mutat, így a csalóknak nehéz dolguk van, ha élethűen szeretnék utánozni.
Egy nő ellenőrzi a fényben, hogy hamis pénzt kapott-e
Te észrevennéd, hogy hamis bankjegyet kaptál vissza?”
Fotó: megaflopp /  Shutterstock 
  • 6. Fény derül az igazságra
    Bankjegyvizsgáló lámpa alatt a valódi pénz több rejtett mintát, színes fluoreszkáló jelet is tartalmaz. Ha teljesen „sötét” marad a fény alatt, nagy eséllyel nem eredeti bankóval van dolgunk.
  • 7. A minőség hitelesít
    Az apró betűs feliratok és finom vonalak az eredeti bankjegyen tűélesek. Hamisítványokon ezek gyakran elmosódnak, pixelesek vagy olvashatatlanok.
  • 8. Színváltó titok 
    A nagyobb címleteken a számjegyek színe is változik bizonyos szögből nézve. Ez a speciális festék biztonsági elemként szolgál, így intő jel lehet számunkra, ha hiányzik vagy nem működik.
  • 9. Hamis bankjegyekkel ne kockáztassunk 
    Ha a kezünkbe kerülő bankjegy gyanús, érdemes azonnal összehasonlítani egy biztosan eredetivel. Bankban, postán vagy üzletben kérhetünk segítséget az ellenőrzéséhez, de soha ne próbáljuk továbbadni, mert ha valóban hamis pénzről van szó, annak komoly jogi következményei lehetnek.

Forrás: www.mnb.hu

Ha további érdekességekre is kíváncsi vagy, akkor az alábbi videót feltétlenül nézd meg:

