Új csúcskategóriás, Ultra eszközökkel készülhet az Apple

Bár eddig úgy tűnt az Apple az olcsóbb termékekre fókuszál, hiszen nemrég mutatták be a iPhone chipes MacBook Neo sorozatot, most azonban a drágább, csúcsminőségű szegmenst is erősíti. A hírek szerint egyre inkább az úgynevezett „Ultra” kategóriájú termékek felé fordul, ami szakértők szerint a jövőben több eszköz árának emelkedését is hozhatja. A prémium kategóriás eszközök OLED-kijelzővel, érintőképernyővel és vékonyabb dizájnnal érkezhetnek.

Az Apple az új MacBook bemutatását 2026 végére tervezi Fotó: Shutterstock/Razulation

Az Apple „Ultra” stratégiája

Az új, csúcskategóriás laptop, amely tippek szerint akár MacBook Ultra néven is megjelenhet, minden eddiginél drágább lesz. Az iparági szakember, Mark Gurman szerint a modell nem feltétlenül váltaná le a jelenlegi MacBook Pro sorozatot, hanem annak fölé pozícionálnak a kínálatban. Sőt azt is megírta, hogy szerinte a jövőben további prémium eszközök is jöhetnek, köztük egy hajlítható iPhone, valamint egy új, a jelenlegi AirPods Pro fölé pozíciónált fülhallgató.

A MacBook Neo hasonló szerepet tölt be, mint az olcsóbb iPhone-modellek, például az iPhone 16e vagy a korábbi iPhone SE: egy megfizethetőbb változata a cég egyik fő termékvonalának. Mindössze 599 dolláros áron jelenhet meg, míg az Ultra termékek közé sorolható egy hajlítható iPhone, amely akár 2000 dollárba kerülhet. Ez „iPhone Ultra” néven jelenhet meg.

Bár a „MacBook Ultra” név még nem biztos, Gurman szerint az Apple így egyértelműbben jelezhetné, hogy ez a modell a laptopkínálat abszolút csúcsán helyezkedik el. Az új csúcskategóriás MacBook bemutatását 2026 végére várják.