Fontos tájékoztatás érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványok felhasználásáról

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány a nyugdíjasok legnagyobb segítsége, azonban sokan - köztük a kereskedők - nem tudják a helyes használatának módját. Ehhez nyújt segítséget a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Van néhány fontos információ a nyugdíjas élelmiszer-utalványhoz, amiket jó tudni A Fotó: MTI

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány használatában segít a NAV

A kormányzati döntés nyomán a nyugdíjasoknak 30 ezer forint értékben járó, hideg élelmiszerre fordítható utalványokkal mind az online pénztárgéppel, mind az e-pénztárgéppel ellátott üzletekben fizetni lehet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatóval segíti a kereskedőket arról, hogyan készítsék fel pénztárgépeiket a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokkal való fizetésre.

A kereskedők nem hivatkozhatnak arra, hogy az általuk használt pénztárgépek nincsenek felkészítve az élelmiszer-utalvány elfogadására - írta az Origo.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése a végső szakaszba lépett: a kormány korábbi közlése szerint október 15-ig minden jogosult megkapja a 30 000 forintos értékű támogatást. Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója az Origónak elmondta, hogy szeptember végéig már több mint kétmillió emberhez eljutott az utalvány.

Ezzel párhuzamosan több nagy áruházlánc is külön kedvezményeket kínál azoknak, akik náluk kívánják felhasználni az utalványaikat. A NAV nemcsak a vásárlókat, hanem a kereskedőket is segíti: útmutatójában ismerteti, hogyan kell a pénztárgépeket beállítani az utalványos fizetésekhez. Az üzletek kötelesek elfogadni a fizetést, ha az utalvány ép és érvényes, valamint azzal élelmiszert vásárolnak.

Hogyan kezelhetik a kereskedők az élelmiszer-utalványokat a pénztárgépeken?

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány papíralapú, biztonsági elemekkel ellátott fizetőeszköz, amely 5000, 3000, 2000 és 1000 forintos címletekben érhető el. Mindegyiken szerepel egyedi sorszám, vízjel és a kibocsátó megnevezése.

A NAV útmutatója két pénztárgéptípusra is részletesen ismerteti a teendőket:

1. Online pénztárgépek esetén

Az online kasszák három fizetési módot kezelnek: készpénz, bankkártya és egyéb fizetőeszköz. Az élelmiszer-utalványokat az utóbbi kategóriába kell bevezetni a bizonylat (nyugta, egyszerűsített számla) kiállításakor.

A kereskedő szabadon dönthet arról, hogy az „egyéb fizetőeszköz” kategórián belül új elnevezést hoz-e létre kifejezetten az élelmiszer-utalvány számára, vagy egy meglévő utalványtípushoz sorolja azt. A NAV szerint célszerű külön kategóriát beállítani, mivel ez megkönnyíti az elszámolást és az utalványok nyomon követését – bár ez nem kötelező.