A visszatérésre készül Laár András - de mi lesz Galla Miklóssal?

Régi barátság fűzi egymáshoz a két humoristát, Laár Andrást és Galla Miklóst - utóbbiról a napokban több aggasztó hír is érkezett, miután a rendőrség és a mentők is kiszálltak az otthonánál. Nemrég a családja megtörte a hallgatást, és elárulták, a parodista jelenleg kórházban van: az orvosok azt vizsgálják, vajon hányfajta betegsége van, miután súlyosakat és kevésbé súlyosabbakat is találtak. Ezek között van olyan is, aminek köszönhető az elmúlt években tapasztalható viselkedés-változása is.
Mindeközben Laár András a közelmúltban a terveiről és Galla Miklósról is mesélt, akivel annak idején közösen alapította meg a L’art pour l’art Társulatot, ám nézeteltérések miatt Galla Miklós kilépett, és csak hosszú évek után tudták rendezni a konfliktusukat.
A humorista most elárulta, hogy új zenei projektbe kezdett, amely a LaárFT nevet viseli, és amelyben különleges vendégművészek is szerepelnek majd. A produkcióban Besenyő Pista bácsi karaktere is feltűnhet, ami a rajongók számára különösen izgalmas hír. Az előadásokon Laár és a zenésztársa, O.G. Duck, polgári nevén Kalocsai Krisztián, új dalokkal és különleges hangszerekkel, például handpannel is kísérleteznek.
Ha még él! Élve ugyanis jobban szeretem, mint holtan, bár ez nincs kipróbálva. Nagyon régóta ismerem. Galla egy különlegesség, teljesen egyedi, nagyon intelligens, tehetséges. A másik fele… nem tudni, honnan ered... talán más bolygórendszerből ideküldött lény.
Laár András természetesen tréfásan fogalmazott, ám így is egyértelmű, hogy mélyen tiszteli és elismeri Gallát: szerinte ugyanis Galla Miklós egyedi, intelligens és rendkívül tehetséges művész, akinek a különlegessége szinte földöntúli.
