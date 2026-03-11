A visszatérésre készül Laár András - de mi lesz Galla Miklóssal?

Régi barátság fűzi egymáshoz a két humoristát, Laár Andrást és Galla Miklóst - utóbbiról a napokban több aggasztó hír is érkezett, miután a rendőrség és a mentők is kiszálltak az otthonánál. Nemrég a családja megtörte a hallgatást, és elárulták, a parodista jelenleg kórházban van: az orvosok azt vizsgálják, vajon hányfajta betegsége van, miután súlyosakat és kevésbé súlyosabbakat is találtak. Ezek között van olyan is, aminek köszönhető az elmúlt években tapasztalható viselkedés-változása is.

Galla Miklós és Laár András - vajon lesz még közös fellépésük? / Fotó: MW archív

Laár András elárulta, fellép-e vele Galla Miklós

Mindeközben Laár András a közelmúltban a terveiről és Galla Miklósról is mesélt, akivel annak idején közösen alapította meg a L’art pour l’art Társulatot, ám nézeteltérések miatt Galla Miklós kilépett, és csak hosszú évek után tudták rendezni a konfliktusukat.

A humorista most elárulta, hogy új zenei projektbe kezdett, amely a LaárFT nevet viseli, és amelyben különleges vendégművészek is szerepelnek majd. A produkcióban Besenyő Pista bácsi karaktere is feltűnhet, ami a rajongók számára különösen izgalmas hír. Az előadásokon Laár és a zenésztársa, O.G. Duck, polgári nevén Kalocsai Krisztián, új dalokkal és különleges hangszerekkel, például handpannel is kísérleteznek.

A Galla Miklóssal való közös fellépésről a zenész ennyit nyilatkozott, a Blikk beszámolója szerint:

Ha még él! Élve ugyanis jobban szeretem, mint holtan, bár ez nincs kipróbálva. Nagyon régóta ismerem. Galla egy különlegesség, teljesen egyedi, nagyon intelligens, tehetséges. A másik fele… nem tudni, honnan ered... talán más bolygórendszerből ideküldött lény.

Laár András természetesen tréfásan fogalmazott, ám így is egyértelmű, hogy mélyen tiszteli és elismeri Gallát: szerinte ugyanis Galla Miklós egyedi, intelligens és rendkívül tehetséges művész, akinek a különlegessége szinte földöntúli.

