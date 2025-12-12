Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Pénzhamisításért kell felelnie egy fiatal nőnek: csúnyán rászedte egy ismerősét

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 13:10
A fiatal nő egy ismerősét környékezte meg a hamis euróval. A gyanúsítottnak pénzhamisításért kell felelnie.

Pénzhamisítás miatt kell felelnie egy nőnek, miután egy ismerősének nagy értékben adott el hamis eurót. 

Pénzhamisítás lett a baráti ajánlatból - hamis eurót adott el egy ismerősének egy nő
Pénzhamisítás lett a baráti ajánlatból - hamis eurót adott el egy ismerősének egy nő

Pénzhamisításért kell felelnie a nőnek

Folytatólagosan elkövetett pénzhamisítás bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség, és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt egy 20 éves, büntetlen előéletű dombiratosi illetőségű, de lőkösházi tartózkodási helyű nővel szemben. A nő a vád szerint hamis eurót adott el egy gyanútlan férfinak - olvasható a Beol.hu cikkében.  

A portál az ügy kapcsán megtudta, hogy a fiatal nő 2024 novemberében az otthonában ismeretlen helyről származó, a valódi látszatát keltő, színes euro bankjegyutánzatokat talált, majd elhatározta, hogy azokból pénzt fog keresni. 2024. november 23-án kereste fel az otthonában a lőkösházi férfit, akinek felajánlotta, hogy 320 forintos áron tud neki eurót eladni. A férfi elfogadta az ajánlatot és 448 ezer forint értékben vásárolt a hamis készpénzből. A nő a férfinek 2 darab 500 eurós és 2 darab 200 eurós bankjegyet adott át. 

A férfi később rájött, hogy bűncselekmény áldozata lett, ezért értesítette a rendőrséget. A nő ezek után ismételten felkereste a férfit, ezúttal 1400 eurót kínált eladásra. Mivel a féri már tudta, hogy az euró hamis, így “csak” 62 ezer forintot adott át a tettesnek, amiért cserébe csak egy 200 eurós bankjegyet kapott. A nyomozók még aznap lefoglalták a nő tulajdonában lévő 62 ezer forintot, amelyet a férfi részére kiadtak. Ezenkívül a nő ruházatából származó egy darab 500 eurós, három darab 200 eurós, és egy darab 100 eurós bankjegyutánzatod foglaltak le. A nő tartózkodási helyén még 9 darab 100 eurós bankjegyet foglaltak le. A tettes utóbb, a büntetőeljárás alatt 100 ezer forintot visszafizetett a megkárosított férfi részére. 

 

