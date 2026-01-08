Nálad is ott lapulhat: fontos dátumot osztottak meg a régi 1000 forintos bankjegyről

Ugyan már évek óta nincsen forgalomban az 1998-as kibocsátású, régi 1000 forintos bankjegy, sok háztartásban még mindig megtalálható. Eddig volt lehetőség arra, hogy hivatalosan új bankókra lehessen cserélni, ez azonban 2027 nyarán végleg megszűnik - írja a Délmagyar.
A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a bankjegy végső beváltási határideje 2027. augusztus 31. Eddig az időpontig az MNB lakossági pénztáraiban még névértéken átváltható.
Fontos tudni azonban azt is, hogy ezeket a bankjegyeket 2027. szeptember 1-jétől a jegybank sem cseréli ki. Ettől kezdve a régi ezres végleg elveszíti pénzfunkcióját, és legfeljebb emléktárgyként vagy gyűjtői darabként maradhat meg. A határidő után sem pótlásra, sem méltányosságra nem lesz lehetőség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.