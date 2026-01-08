Nálad is ott lapulhat: fontos dátumot osztottak meg a régi 1000 forintos bankjegyről

Ugyan már évek óta nincsen forgalomban az 1998-as kibocsátású, régi 1000 forintos bankjegy, sok háztartásban még mindig megtalálható. Eddig volt lehetőség arra, hogy hivatalosan új bankókra lehessen cserélni, ez azonban 2027 nyarán végleg megszűnik - írja a Délmagyar.

Eddig lehet beváltani a régi 1000 forintos bankjegyeket / Fotó: Varga Jozsef Zoltan / Shutterstock

Eddig váltható be a régi bankjegy

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a bankjegy végső beváltási határideje 2027. augusztus 31. Eddig az időpontig az MNB lakossági pénztáraiban még névértéken átváltható.

Ettől a dátumtól az MNB sem váltja be

Fontos tudni azonban azt is, hogy ezeket a bankjegyeket 2027. szeptember 1-jétől a jegybank sem cseréli ki. Ettől kezdve a régi ezres végleg elveszíti pénzfunkcióját, és legfeljebb emléktárgyként vagy gyűjtői darabként maradhat meg. A határidő után sem pótlásra, sem méltányosságra nem lesz lehetőség.