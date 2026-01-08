Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Gyöngyvér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nálad is ott lapulhat: fontos dátumot osztottak meg a régi 1000 forintos bankjegyről

határidő
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 11:35
magyar nemzeti bankbankjegy
Ketyeg az óra! Ha nálad is akad még régi 1000 forintos bankjegy, eddig tudod beváltani.
Bors
A szerző cikkei

Ugyan már évek óta nincsen forgalomban az 1998-as kibocsátású, régi 1000 forintos bankjegy, sok háztartásban még mindig megtalálható. Eddig volt lehetőség arra, hogy hivatalosan új bankókra lehessen cserélni, ez azonban 2027 nyarán végleg megszűnik - írja a Délmagyar.

spórolás, pénztárca, kéz, ezresek, forint, kezek
Eddig lehet beváltani a régi 1000 forintos bankjegyeket / Fotó: Varga Jozsef Zoltan /  Shutterstock 

Eddig váltható be a régi bankjegy

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a bankjegy végső beváltási határideje 2027. augusztus 31. Eddig az időpontig az MNB lakossági pénztáraiban még névértéken átváltható.

Ettől a dátumtól az MNB sem váltja be

Fontos tudni azonban azt is, hogy ezeket a bankjegyeket 2027. szeptember 1-jétől a jegybank sem cseréli ki. Ettől kezdve a régi ezres végleg elveszíti pénzfunkcióját, és legfeljebb emléktárgyként vagy gyűjtői darabként maradhat meg. A határidő után sem pótlásra, sem méltányosságra nem lesz lehetőség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu